Cum a subminat Iranul afirmațiile lui Trump că avioanele americane "cutreieră” liber cerul și că "războiul se apropie de final"

Avionul de vânătoare F-15E și avionul de atac A-10 au fost lovite de focurile iraniene, fapt ce contrazice afirmațiile lui Trump. Foto: Getty Images

Doborârea unor aeronave de tip F-15 și A-10 americane, atribuită antiaerianei iraniene, ridică semne de întrebare cu privire la afirmațiile președintelui Donald Trump privind obținerea supremației aeriene în Iran, precum și la declarațiile administrației de la Washington potrivit cărora conflictul s-ar apropia de final, potrivit unei analize Sky News.

Două avioane militare americane au fost doborâte vineri în incidente separate, în timp ce desfășurau operațiuni de luptă împotriva Iranului, declanșând o operațiune contracronometru de căutare și salvare.

Avionul de vânătoare F-15E și avionul de atac A-10 au fost lovite de focurile iraniene, au declarat oficiali americani. Unul dintre cei doi membri ai echipajului de la bordul F-15, care s-a prăbușit în Iran, a fost salvat, deși starea sa nu a fost imediat clară, au spus oficialii. Pilotul A-10 a condus avionul avariat către spațiul aerian kuweitian înainte de a se evacua și a fost ulterior salvat, au adăugat aceștia.

Două elicoptere americane de căutare și salvare au fost, de asemenea, lovite de focurile iraniene, rănind personalul american aflat la bord, deși ambele aeronave s-au întors în siguranță la baza lor, au declarat oficialii.

Declarațiile triumfaliste ale lui Trump, contrazise de experți

Evoluțiile, confirmate de trei surse oficiale citate de The Washington Post, au infirmat afirmațiile anterioare ale administrației Trump conform cărora forțele americane ar fi obținut superioritatea aeriană asupra Iranului și au ridicat suspiciuni cu privire la declarațiile că arsenalul de atac iranian a fost eliminat.

Eforturile de căutare și salvare a membrului echipajului F-15 dispărut au marcat cel mai periculos moment de până acum pentru trupele americane de la debutul războiului, plasându-i pe aviatorul dispărut și pe salvatori direct în raza de foc iranian. Este primul caz cunoscut de doborâre a unui avion american cu echipaj în teritoriu ostil de la începutul conflictului.

Potrivit analiștilor, evoluțiile de vineri reprezintă o potențială răspundere politică pentru președintele Donald Trump, care se confruntă cu o puternică opoziție din partea oponenților războiului din Iran - inclusiv printre unii dintre susținătorii săi, care l-au ales pentru un al doilea mandat pe baza promisiunilor sale din campanie de a evita implicări militare costisitoare. Într-un discurs difuzat în prime-time săptămâna aceasta, președintele a încercat să-și apere decizia din ce în ce mai nepopulară de a începe conflictul, afirmând în același timp că operațiunea "se apropie de final”.

Trump a spus puține lucruri publice despre avioanele doborâte. În remarci foarte scurte pentru NBC News, el a respins ideea că evoluțiile de vineri ar putea împiedica eforturile de negociere pentru a pune capăt conflictului. Un site de știri britanic, Independent, l-a întrebat într-un apel telefonic care ar fi răspunsul său dacă membrul echipajului dispărut ar fi capturat sau rănit de Iran. „Sperăm că acest lucru nu se va întâmpla”, a răspuns președintele, refuzând să comenteze mai departe.

Incidentul de vineri contrazice afirmațiile frecvente ale lui Trump conform cărora aeronavele americane "cutreieră” nestingherite cerul de deasupra Iranului. În discursul său de miercuri seară, președintele a spus: „Nu au echipament antiaerian. Radarul lor este 100% anihilat. Suntem de neoprit ca forță militară.”

Declarațiile lui Trump oferă o imagine falsă despre capacitatea militară a Iranului

Experții au spus că retorica exagerată a lui Trump despre realizările militare ale SUA a oferit o imagine falsă a amenințării pe care Teheranul o reprezenta pentru aeronavele americane.

Trump a susținut în mod similar că stocurile și lansatoarele de rachete ale Iranului au fost distruse, deși atacurile cu rachete și drone continuă asupra instalațiilor și aliaților SUA din regiune.

Joi, la doar câteva ore după ce a declarat în discursul său că războiul este „aproape de sfârșit”, avioane americane au aruncat în aer un pod important lângă Teheran. Trump a spus într-o postare pe rețelele de socializare că „armata noastră... nici măcar nu a început să distrugă ce a mai rămas” și a promis că va începe distrugerea centralelor electrice. Mai târziu în cursul zilei, IRGC a anunțat că un „număr mare” de rachete balistice și de croazieră și „drone sinucigașe” au fost lansate împotriva bazelor americane din Emiratele Arabe Unite.

Până în prezent, 13 militari americani au fost uciși în urma Operațiunii Epic Fury, numele administrației Trump pentru războiul său împotriva Iranului. Șapte au murit în urma focului ostil. Șase au fost uciși într-un accident de avion în Irak. Aproape 370 de alți au fost răniți în timpul conflictului, conform bilanțurilor publicate.

Incidentul de vineri marchează a patra pierdere a unui F-15 de la începutul războiului din Iran. La începutul lunii martie, personalul kuweitian a doborât din greșeală trei dintre avioane. Toți cei șase membri ai echipajului s-au catapultat și au fost recuperați în siguranță. A fost prima pierdere cunoscută a unui A-10 în timpul conflictului. Această evoluție a fost relatată anterior de New York Times.