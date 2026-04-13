Un analist financiar a mers singur în Strâmtoarea Ormuz cu 15.000 de $ cash și a povestit ce i s-a întâmplat. Postarea a ajuns virală

Un analist financiar de pe Wall Street spune că a făcut un experiment și a mers singur în Strâmtoarea Ormuz cu 15.000 de dolari cash, trabucuri cubaneze și pliculețe cu nicotină. El a povestit pentru The Telegraph că ar fi reușit să evite serviciile de securitate din Oman, să intre în contact cu contrabandiști iranieni și, în final, să convingă un barcagiu să îl ducă în strâmtoare.

Analistul, care vorbește arabă și a fost numit de firma sa, Citrini Research, „Analyst #3”, spune că a vrut să vadă cu ochii lui cum arată situația din Ormuz, după ce Iranul a blocat-o.

Într-o aventură prezentată pe contul de Substack al firmei americane Citrini, analistul a renunțat la metodele clasice de monitorizare, precum imaginile din satelit și sistemele moderne de urmărire a navelor, și a mers pe teren doar cu un carnețel și un telefon chinezesc de unică folosință.

Relatarea lui sugerează că Iranul ar putea permite trecerea prin strâmtoare a mai multor petroliere decât se crede în mod obișnuit.

El a adunat și relatări din porturi și din barurile hotelurilor din Dubai și Oman despre felul în care regimul iranian percepe și impune taxe pentru trecere, dar și despre disponibilitatea mai multor state de a accepta acest sistem.

Postarea Citrini despre această misiune a devenit virală și a adus un nou val de atenție pentru firma de pe Wall Street, cunoscută pentru abordarea sa inedită.

Totul vine la doar șase săptămâni după ce fondatorul Citrini, James van Geelen, un fost paramedic în vârstă de 33 de ani, a provocat o scădere de 200 de miliarde de dolari pe piețe. Investitorii, deja tensionați, au reacționat la postarea sa de 7.000 de cuvinte publicată în februarie pe Substack, în care avertiza că inteligența artificială ar putea duce la șomaj masiv în rândul angajaților din birouri și la o încetinire economică severă.

Povestea lui „Analyst #3” începe cu partide de poker jucate noaptea în Dubai și cu un control la granița cu Omanul, unde oficialii i-au găsit trabucurile, dar nu au observat echipamentele de înregistrare.

După ce a discutat cu contrabandiști și căpitani de navă, analistul a urcat într-o barcă, a numărat petroliere în timp ce drone Shahed zburau deasupra și chiar a intrat în apele din Ormuz pentru o baie.

Întors pe uscat, a fost reținut de serviciile de securitate din Oman, care i-au confiscat unul dintre telefoane și l-au arestat, dar apoi, în mod surprinzător, l-au lăsat să plece. Bucuros că a scăpat, el „s-a întors în barul gol al hotelului și a băut 11 beri”.

Dincolo de partea spectaculoasă, povestea transmite un mesaj geopolitic serios. Argumentul Citrini este că Strâmtoarea Ormuz funcționează acum, și probabil va continua să funcționeze, în condițiile impuse de Iran.

„Cea mai surprinzătoare concluzie a acestei călătorii este că războiul deschis și negocierile comerciale au loc în același timp. Restul lumii se adaptează și negociază trecerea, în timp ce SUA continuă acțiunea militară. Aliați ai SUA, precum Franța, Grecia și Japonia, încearcă deja să găsească soluții”, se arată în concluzia raportului.

Citrini consideră că acest sistem iranian de taxare ar putea face ca tot mai multe petroliere să treacă prin Ormuz, indiferent dacă Donald Trump găsește o ieșire din criză sau decide să lanseze un război terestru.

„Pe termen scurt, opțiunile sunt fie o strâmtoare complet închisă, care ar provoca o catastrofă economică în următoarele două-trei săptămâni, fie această variantă.”



