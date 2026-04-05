Americanii și-au distrus la sol două avioane Hercules aterizate în Iran în timpul operațiunii de salvare a pilotului doborât vineri

Resturile avionului C-130 implicat în operațiunea de salvare din Iran. Foto: NOELREPORTS/X

Pe rețelele sociale au fost publicate imagini cu resturile unor avioane americane de tip C-130 „Hercules”, folosite în operațiunea de recuperare a pilotului avionului F-15 doborât în Iran. Avioanele au fost distruse intenționat de trupele SUA implicate în misiunea de salvare, pentru a împiedica astfel capturarea intactă a acestora de către iranieni. Donald Trump a anunțat că operațiunea de salvare a pilotului vine după „o altă operațiune de succes de recuperare a unui alt pilot curajos”, care a avut loc vineri și care nu fusese anunțată de americani, „pentru a nu pune în pericol a doua operațiune de salvare”.

ACTUALIZARE: Publicația Wall Street Journal (WSJ) notează că militarii americani au distrus la sol două avioane militare MC-130J de tip „Hercules” implicate în operațiunea de salvare.

Aceste avioane sunt special destinate misiunilor de infiltrare în teritoriu inamic, cu scopul recuperării militarilor aflați în spatele liniilor. Cele două avioane din Iran s-au împotmolit, aparent, în sol, dar oficialii militari citați de WSJ nu au explicat în ce condiții, dar au precizat că „a fost necesară distrugerea acestora”.

Concomitent, Gardienii Revoluției Islamice iraniene au anunțat duminică distrugrea mai multor aeronave americane, în timpul misiunii SUA de căutare și recuperare a pilotului, conform agenţiei de ştiri iraniene Tasnim.

Purtătorul de cuvânt al sediului central Khatam al-Anbiya, comandamentul unificat al forţelor armate iraniene, a declarat că printre aeronavele doborâte se numără un avion de transport militar C-130, precum şi două elicoptere Black Hawk.

Operațiunea de salvare a unui militar american, după ce avionul său de luptă F-15 a fost doborât în Iran, a fost „extrem de periculoasă”, potrivit unui analist militar, desfășurându-se într-un teren muntos, izolat și sub amenințarea directă a forțelor iraniene care ofereau recompensă pentru capturarea pilotului. În ciuda acestor riscuri majore, misiunea s-a încheiat cu succes, fiind descrisă de fostul președinte Donald Trump drept una fără precedent în istoria armatei SUA.

Comandourile SEAL Team 6 l-au extras pe ofițer într-o operațiune care a implicat zeci de aereonave și sute de trupe de operațiuni speciale.

După ce s-a catapultat din F-15E, ofițerul s-a ascuns într-o zonă montană, locația sa fiind inițial necunoscută pentru americani care încercau să-l salveze, dar și pentru iranieni care încercau să-l captureze.

CIA a inițiat o campanie de dezinformare pentru a încerca să deruteze forțele iraniene și să le convingă că aviatorul fusese deja salvat și se deplasa din țară într-un convoi terestru, a declarat un oficial superior al administrației.

Agenția a găsit în cele din urmă și ascunzătoarea aviatorului, transmițând informațiile Pentagonului, care a organizat operațiunea de salvare. Pilotul SUA a evitat forțele iraniene timp de mai mult de 24 de ore, la un moment dat urcând pe o creastă de 2.100 de metri.