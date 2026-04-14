UE critică deschis războiul lui Trump în Iran: Cea mai mare încălcare a legislației internaționale de la Al Doilea Război Mondial

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a făcut o paralelă directă între războiul din Ucraina și cel al SUA împotriva Iranului, spunând despre cele două conflicte că reprezintă „cele mai mari încălcări al legislației internaționale de la Al Doilea Război Mondial”, relatează Politico.

„Dezintegrarea legislației internaționale este evidentă astăzi, ca urmare a celor două cele mai mari crize globale – războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și războiul din Orientul Mijlociu”, a declarat Kallas, într-un discurs la Consiliul de Securitate al ONU, la New York.

„Împreună, crizele din Europa și Orientul Mijlociu reprezintă cel mai clar semnal că se abandonează vechile reguli, inclusiv carta ONU”, a continuat ea.

Kallas a spus că invazia rusească începută în 2022 este „cea mai revoltătoare încălcare a legililor internaționale”, dar a spus și despre actualul război SUA-Iran că face parte din aceeași eroziune sistemică a sistemului de relații internaționale bazat pe reguli.

Ea a avertizat că războiul din Iran, care a cuprins rapid toate țările învecinate din Golf, a „provocat o uriașă instabilitate și a costat prea multe vieți”, în același timp în care trimite unde de șoc pe piețele globale ale energiei și prin lanțurile de aprovizionare globale.

„Auzim multe despre multipolaritate astăzi, dar trebuie să o spunem clar – multipolaritatea necontrolată de carta ONU sau de legea internațională nu dus niciodată la un rezultat pașnic sau stabil, ci a provocat mereu devastare”, a adăugat șefa diplomației europene.

„O nouă lume este în mijlocul facerii în acest moment, caracterizată de competiție și de politica puterii coercitive, dominată de câteva puteri militare care încearcă să-și formeze sfere de influență”.

Remarcile oficialei europene vin în contextul în care fragilul armistițiu din Orientul Mijlociu pare să fie pe punctul dezintegrării.