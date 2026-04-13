Prețul petrolului a urcat din nou peste 100 de dolari pe baril și acesta ar putea fi doar începutul. Bursele se prăbușesc iar

Prețul petrolului a urcat din nou peste 100 de dolari pe baril, după redeschiderea piețelor energetice din Asia, luni, în contextul în care discuțiile dintre Statele Unite și Iran s-au încheiat fără un nou acord, iar președintele Donald Trump a anunțat că va bloca porturile iraniene.

Cotația de referință globală Brent a crescut cu 7,3%, până la 102,30 dolari pe baril, în timp ce West Texas Intermediate a urcat cu 8,7%, la 104,94 dolari. Eșecul negocierilor din weekend a amplificat temerile că criza energetică globală se va adânci, scrie BBC.

Prețul petrolului scăzuse puternic sub pragul de 100 de dolari miercurea trecută, după ce Washingtonul și Teheranul conveniseră asupra unui armistițiu condiționat de două săptămâni, care includea redeschiderea Strâmtorii Ormuz, o rută comercială esențială.

Strâmtoarea, prin care trece o cincime din transporturile energetice mondiale, a devenit un punct major de tensiune în războiul cu Iranul, după ce Teheranul a răspuns atacurilor americano-israeliene amenințând că va lovi navele care încearcă să o tranziteze. Transporturile au fost în mare parte blocate de la începutul conflictului, pe 28 februarie, deși unele țări, precum India și Malaezia, au reușit să obțină trecere sigură pentru vasele lor. Această perturbare a dus la creșterea prețurilor la energie în întreaga lume.

Discuțiile dintre SUA și Iran au fost urmărite atent pentru orice semn că problemele privind transporturile de petrol prin Strâmtoarea Hormuz s-ar putea reduce în curând, a declarat economistul Chua Yeow Hwee de la Universitatea Tehnologică Nanyang din Singapore.

„Prețurile petrolului vor rămâne probabil ridicate, pentru că totul depinde acum de faptul dacă blocada va fi aplicată complet, dacă perturbările transporturilor se vor extinde și dacă diplomația va fi reluată”, a spus el.

Principalii indici bursieri din Asia au scăzut luni, indicele Nikkei 225 din Japonia fiind în coborâre cu 0,75%, iar Kospi din Coreea de Sud cu 1%.

Țările asiatice au fost lovite în mod special de efectele războiului cu Iranul, deoarece depind puternic de petrolul din Orientul Mijlociu.

Și contractele futures de pe bursele americane indicau o deschidere în scădere pentru acțiunile de pe Wall Street. Contractele futures reprezintă înțelegeri între investitori pentru cumpărarea sau vânzarea unui activ la un moment viitor, la un preț stabilit, și pot indica direcția în care se îndreaptă piața.

Prețurile la energie și piețele financiare din întreaga lume au înregistrat oscilații puternice în ultimele săptămâni, pe măsură ce investitorii au reacționat la evoluțiile conflictului.

Petrolul Brent a coborât la aproximativ 90 de dolari pe baril pe 8 aprilie, după ce SUA și Iranul au convenit asupra unui armistițiu condiționat de două săptămâni, care includea și redeschiderea Strâmtorii Ormuz. De atunci, prețurile au fost volatile, pe fondul îndoielilor tot mai mari că armistițiul va rezista și în contextul continuării loviturilor israeliene asupra Libanului.

Costul petrolului a revenit acum la nivelurile de dinaintea anunțului privind armistițiul și este de așteptat să crească și mai mult în zilele următoare, dacă conflictul se intensifică, a declarat pentru BBC analistul Saul Kavonic, de la firma de servicii financiare MST Marquee.

„Adevărul este că prețurile petrolului nu sunt atât de mari pe cât ar fi fost în mod normal”, având în vedere amploarea perturbării aprovizionării, deoarece traderii încă speră că transporturile vor fi reluate curând, a spus Kavonic. „Dar dacă asta nu se întâmplă, prețurile petrolului vor urca și mai mult”, a adăugat el.

Trump a scris duminică, într-o postare pe Truth Social, că SUA vor începe să „BLOCHEZE orice și toate navele care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz”.

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a anunțat ulterior că blocada traficului către și dinspre porturile iraniene va începe luni, la ora 10:00 ET (14:00 GMT). Măsura va fi aplicată „în mod imparțial navelor tuturor statelor care intră sau ies din porturile și zonele de coastă iraniene”, a transmis Centcom într-o postare pe rețelele sociale. Centcom a mai precizat că „nu va împiedica” navele din Strâmtoarea Ormuz care se deplasează „către și dinspre porturi neiraniene”.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, care a condus negocierile pentru Teheran în Pakistan, a declarat că țara „nu se va supune niciunei amenințări”, potrivit unui comunicat preluat de presa locală. Forțele Navale ale Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) au transmis că orice nave militare care se apropie de strâmtoare vor fi considerate ca încălcând armistițiul dintre Washington și Teheran și vor fi „tratate sever”.