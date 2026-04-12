Piețele se pregătesc pentru „lunea neagră” după eșecul negocierilor SUA-Iran și blocada anunțată de Trump în Ormuz

Donald Trump a spus că marina americană va începe să „distrugă minele plasate de iranieni în strâmtoare”. Foto: Getty Images

Eșecul Statelor Unite și al Iranului de a ajunge la un acord de pace după negocieri maraton a pus piețele în alertă. Analiștii se pregătesc de „lunea neagră” și se așteaptă ca prețurile petrolului și gazelor naturale să crească, din nou. De asemenea, vor crește dobânzile, iar incertitudinea va continua să domine evaluările privind impactul financiar al războiului, relatează The Guardian.

În timp ce un număr mare de petroliere rămân blocate în Golf, vicepreședintele SUA, JD Vance, a dat vina pentru prăbușirea discuțiilor pe refuzul Teheranului de a renunța la programul său de arme nucleare, în timp ce surse iraniene au răspuns criticând cererile „excesive” ale Washingtonului.

Vance, care a părăsit Islamabadul duminică dimineață după 21 de ore de discuții cu oficiali iranieni în capitala Pakistanului, a declarat că echipa sa a fost foarte clară în privința „liniilor roșii”, pe măsură ce speranțele pentru o încheiere rapidă a războiului care a început pe 28 februarie cu atacuri aeriene americane și israeliene asupra Teheranului s-au estompat.

Piețele se pregătesc pentru „lunea neagră”

O sesiune de tranzacționare de weekend pe piața petrolului din SUA, operată de brokerul IG, a indicat că prețul petrolului va crește când tranzacționarea va începe duminică seara, până la aproximativ 98 de dolari pe baril, de la circa 96,50 dolari vineri seara, înaintea negocierilor de pace din Pakistan.

Tony Sycamore, analist de piață la IG Australia, a spus: „Dacă nu apare o întorsătură bruscă, piețele energetice se pregătesc pentru o deschidere volatilă când tranzacționarea normală se reia mâine dimineață.”

Analiștii de la JPMorgan Chase se așteaptă ca prețurile petrolului să rămână ridicate în trimestrul al doilea, peste 100 de dolari pe baril, înainte de a scădea în a doua jumătate a anului.

Prețurile petrolului au fluctuat puternic săptămâna trecută și au coborât sub 100 de dolari pe baril miercuri, după anunțarea unui armistițiu de două săptămâni. La finalul săptămânii, petrolul Brent era la 94,26 dolari pe baril, comparativ cu un vârf de 119,45 dolari în timpul războiului și aproximativ 72 de dolari înainte de începerea conflictului.

Donald Trump a declarat duminică faptul că lipsa unui acord înseamnă că navele americane vor bloca Strâmtoarea Ormuz, care a fost practic închisă de Iran și a cărei redeschidere făcea parte din armistițiul convenit miercuri.

Vicepreședintele parlamentului iranian, Haji Babaei, a fost citat de agenția Mehr spunând că trecerea maritimă se află „complet” sub control iranian, adăugând că taxele trebuie plătite în moneda națională, rialul.

Într-o postare amplă pe Truth Social, președintele SUA a declarat că Statele Unite vor începe să „BLOCHEZE orice nave care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz”.

Donald Trump a spus că marina americană va începe să „distrugă minele plasate de iranieni în strâmtoare”, avertizând că orice iranian care trage asupra SUA sau asupra „navelor pașnice va fi făcut praf”.

Consecințe pe termen lung: inflație, dobânzi și rate mai mari

Guvernele sunt tot mai îngrijorate de impactul pe termen lung al inflației în creștere, după saltul prețurilor la petrol și gaze de la începutul războiului. Băncile centrale au indicat că așteptările anterioare privind reduceri ale dobânzilor trebuie reevaluate, piețele financiare începând să anticipeze chiar creșteri ale ratelor.

Irlanda a fost afectată de tulburări sociale, după ce protestatari au ieșit în stradă la Dublin săptămâna trecută și în weekend, din cauza creșterii costului vieții.

Mohamed El-Erian, consilier al companiei de asigurări Allianz și fost președinte al Queens’ College, Universitatea Cambridge, a spus că incertitudinea va continua să domine evaluările privind impactul financiar al războiului.

„Deși ambele părți au subliniat că un acord rapid era puțin probabil, niciuna nu a indicat clar următorul pas: lucru asupra căruia întreaga lume se va concentra, mai ales pe fondul continuării atacurilor Israelului în Liban pe parcursul weekendului”, a spus el.

El-Erian a adăugat: „În lipsa unei reluări rapide a negocierilor, reacția imediată a piețelor financiare va fi creșterea prețului petrolului și a costurilor de împrumut. Amploarea declinului de pe piața bursieră va depinde de existența unei căi credibile către diplomație.”

Săptămâna începuse cu o amenințare apocaliptică a lui Trump la adresa Iranului, potrivit căreia „o întreagă civilizație va muri în această noapte, fără a mai putea fi vreodată readusă la viață”, prin bombardarea centralelor electrice și a podurilor. Ulterior, el a făcut un pas înapoi miercuri, după ce un armistițiu de două săptămâni a fost convenit în grabă cu Teheranul, mediat de Pakistan.

Piețele bursiere globale au revenit după anunțarea armistițiului temporar. Până la finalul săptămânii, indicele S&P 500 era aproape de nivelul de dinaintea atacurilor SUA-Israel asupra Iranului și aproape neschimbat pe parcursul anului.

Arabia Saudită a încercat să limiteze o posibilă creștere a prețului petrolului, anunțând că oleoductul său est-vest și alte facilități au fost restaurate după atacurile Iranului asupra infrastructurii din Golf.

Citată de agenția oficială Saudi Press Agency, o declarație a ministerului Energiei a arătat că atacurile au dus la „o pierdere de aproximativ 700.000 de barili pe zi din capacitatea de pompare prin conducta est-vest”, iar lucrările de refacere sunt în desfășurare.

În timpul negocierilor de la Islamabad, trei superpetroliere încărcate complet au trecut sâmbătă prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit datelor de transport, cel mai probabil cu destinația China. Acestea au fost primele nave care au părăsit Golful de la armistițiu.

Wei Yao, economist la Société Générale, a spus: „Chiar dacă armistițiul se fragilizează, scenariul cel mai probabil pe termen scurt este unul de neconformare haotică și represalii de mică intensitate, mai degrabă decât o escaladare imediată. Pentru economia globală, asta înseamnă perturbări persistente, deoarece fluxurile de petrol și GNL se vor normaliza lent.”

Impactul războiului asupra economiei globale va domina reuniunile de primăvară ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale de la Washington, care încep luni.

Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a indicat că instituția va prezenta trei scenarii în această săptămână, toate anticipând creștere economică mai redusă și inflație mai ridicată. FMI este, de asemenea, așteptat să evidențieze impactul asupra economiilor vulnerabile.