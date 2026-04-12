Poliția irlandeză, sprijinită de armată, a intervenit în forță pentru a elibera singura rafinărie a țării, blocată de protestatari

2 minute de citit Publicat la 18:21 12 Apr 2026 Modificat la 18:21 12 Apr 2026

Autoritățile au intervenit pentru a dispersa protestatarii și a restabili aprovizionarea după cinci zile de demonstrații. FOTO: Profimedia Images

Autoritățile din Irlanda au folosit forța pentru a redeschide singura rafinărie din țară, după ce zile întregi de perturbări legate de prețurile la benzină au lăsat pompele de combustibil goale și au amenințat operațiunile serviciilor de urgență, potrivit DW.com.

Poliția din Irlanda a folosit sâmbătă gaze lacrimogene și a efectuat arestări în încercarea de a îndepărta protestatarii care blocau singura rafinărie de petrol din țară.

Autoritățile au intervenit pentru a dispersa protestatarii și a restabili aprovizionarea după cinci zile de demonstrații la nivel național legate de creșterea prețurilor la combustibil.

Forțele de ordine, susținute de personalul forțelor armate, au intervenit sâmbătă pentru a redeschide rafinăria Whitegate din comitatul Cork și a escorta camioanele de combustibil.

Post-ul național RTE a postat un videoclip care arată mai mulți ofițeri trăgând un protestatar de pe un tractor.

După ce Forțele de Apărare ale Irlandei s-au alăturat poliției în dispersarea protestelor, șeful poliției irlandeze, Justin Kelly, a declarat sâmbătă că acțiunile protestatarilor împotriva combustibilului „pun în pericol statul”.

Kelly a declarat reporterilor că blocarea „infrastructurii naționale critice, cum ar fi depozitele de combustibil și rafinăriile”, a „dus la penurii de combustibil care au un impact direct asupra serviciilor de urgență, cum ar fi spitalele, serviciul de ambulanță și serviciul de pompieri”. „În următoarele ore și zile, vom avea și alte astfel de operațiuni”, a spus el.

Cum au început protestele?

Protestele au început marți din cauza creșterii vertiginoase a prețurilor la benzină și motorină din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Protestatarii, în mare parte șoferi de camion, fermieri și operatori de transport, au blocat parțial singura rafinărie de petrol din Irlanda și au restricționat accesul la cel puțin alte două depozite de combustibil din Galway și Foynes, comitatul Limerick.

Acest lucru a blocat distribuția și a dus la penurie de combustibil, amenințând serviciile de urgență și transportul de mărfuri.

„Nu putem continua să facem afaceri cu costul combustibilului, costul salariilor, cu totul”, a declarat protestatarul Paddy Murray pentru RTE, adăugând că guvernul trebuie să intervină pentru a ajuta.

Protestele au perturbat, de asemenea, serviciile de autobuz la nivel național și serviciile de tramvai din Dublin.



Kevin McPartlan, directorul executiv al organizației Fuels for Ireland, a declarat că aproximativ 600 din cele 1.500 de benzinării din Republica Irlanda au rămas goale.

Întrerupte de o blocadă din cauza protestelor legate de combustibil, operațiunile din portul administrat de Irish Rail au fost grav afectate. Portul se apropie de capacitatea maximă, ceea ce înseamnă că navele ar putea fi nevoite să ancoreze în largul mării sau să devieze, au declarat oficialii.

Michael Martin, prim-ministrul irlandez, a avertizat că protestele ar putea forța țara să refuze transporturile de combustibil pe fondul unei penurii globale. El a numit situația „de neconceput, ilogică, dificil de înțeles”.

Ministrul justiției, Jim O'Callaghan, a declarat că este „inacceptabil” ca protestele să continue, chiar dacă condițiile legate de combustibil s-au înrăutățit.

„Deși recunoaștem cu toții impactul creșterii prețurilor la combustibili și încercăm să minimizăm acest impact, niciun grup nu are dreptul în republica noastră să-i țină pe cetățenii noștri blocați sub pretextul unei astfel de răscumpărări”, a spus el.

Măsurile anterioare ale guvernului, inclusiv reducerile și rambursările de impozite, nu au reușit să compenseze creșterea prețurilor la petrol legate de conflictul din Orientul Mijlociu.