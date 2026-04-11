O treime dintre benzinării rămân fără combustibil în Irlanda după ce fermierii și transportatorii au blocat autostrăzi și o rafinărie

Proteste ample au izbucnit în Irlanda, unde o treime dintre benzinării au rămas fără aprovizionare, iar poliția escortează convoaiele de camioane de petrol, după ce mai multe autostrăzi ale țării au rămas închise. Protestele față de creșterea prețurilor la combustibili cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, au dus la blocarea accesului la principala rafinărie a țării, potrivit CNN.

„Există 1.600 de benzinării în Irlanda, dintre care puțin peste o treime sunt acum fără stoc”, a declarat Kevin McParlan, CEO al Fuels for Ireland, pentru postul național de televiziune RTÉ.

Această proporție ar putea crește la două treimi până la sfârșitul zilei de astăzi, a avertizat el, dacă autoritățile nu au asigurat accesul la singura rafinărie de petrol din țară și la cele două terminale petroliere, care sunt blocate de protestatari.

Imaginile postate de poliția irlandeză sâmbătă arătau ofițeri care escortau camioane de petrol care plecau de la rafinăria Whitegate din sud-estul Irlandei, indicând faptul că au asigurat cel puțin o parte din accesul la rafinărie.

Grupul Național de Coordonare pentru Situații de Urgență din Irlanda a declarat vineri că aprovizionarea cu combustibil pentru vehiculele serviciilor de urgență „era sub o presiune tot mai mare”, forțând serviciul de pompieri să sară peste unele apeluri care nu puneau viața în pericol și să înceteze activitățile de antrenament.

Între timp, zeci de camioane și tractoare parcate au continuat să blocheze strada O’Connell, una dintre principalele artere rutiere din centrul orașului Dublin, sâmbătă.

Blocadele separate impuse transportatorilor și fermierilor, supărați de creșterea prețurilor la motorină, au închis, de asemenea, porțiuni mari din autostrăzile țării, provocând cinci zile de perturbări.

McParlan a adăugat că Irlanda are încă „o mulțime” de combustibil odată ce rutele către rafinărie și terminale vor fi din nou accesibile și a încercat să asigure publicul că situația se va „îndrepta” în câteva zile.

