CNN: China pregătește o livrare de arme către Iran, sugerează serviciile de informaţii americane.

Serviciile de informații din SUA spun că China se pregătește să trimită Iranului noi sisteme de apărare antiaeriană în următoarele săptămâni, potrivit a trei persoane care cunosc evaluările recente, scie CNN.

Ar fi o mișcare sensibilă, mai ales că Beijingul a spus că a ajutat la obținerea armistițiului fragil din Iran și Statele Unite la începutul acestei săptămâni. Totodată, președintele Donald Trump urmează să meargă în China, la începutul lunii viitoare, pentru discuții cu liderul chinez Xi Jinping.

Aceste informații arată și că Iranul ar putea folosi perioada de armistițiu pentru a-și reface o parte din sistemele militare, cu ajutorul unor parteneri externi importanți.

Două dintre surse au declarat pentru CNN că sunt indicii potrivit cărora Beijingul încearcă să trimită aceste transporturi prin alte țări, pentru a ascunde originea lor reală.

Sursele spun că este vorba despre rachete antiaeriene portabile, cunoscute sub numele de MANPADS. Aceste arme au reprezentat un pericol serios pentru avioanele militare americane care zboară la joasă altitudine în timpul războiului de cinci săptămâni și ar putea redeveni o amenințare dacă armistițiul e încălcat.

„China nu a furnizat niciodată arme vreunei părți implicate în conflict; informațiile respective sunt false. Ca mare putere responsabilă, China își respectă constant obligațiile internaționale. Cerem părții americane să evite acuzațiile fără bază, legăturile făcute cu rea-credință și exagerările. Sperăm ca părțile implicate să facă mai mult pentru reducerea tensiunilor.” a declarat un purtător de cuvânt al ambasadei Chinei la Washington.

La începutul acestei săptămâni, un alt reprezentant al ambasadei a declarat pentru CNN că, de la începutul războiului, Beijingul „a lucrat pentru a ajuta la obținerea unei încetări a focului și la oprirea conflictului”.

Trump a spus luni, într-o conferință de presă, că avionul de luptă F-15 doborât deasupra Iranului săptămâna trecută a fost lovit de „o rachetă portabilă lansată de la umăr, o rachetă cu ghidare termică”. La rândul său, Iranul a afirmat că a folosit un sistem de apărare antiaeriană „nou” pentru a lovi avionul, fără să ofere alte detalii. Nu se știe dacă acel sistem era fabricat în China.

O eventuală livrare de MANPADS către Iran ar însemna o creștere a sprijinului oferit de China acestei țări după ce SUA și Israel au lansat campania lor militară comună în februarie.

Sursele spun că firme chineze au continuat să vândă Iranului tehnologii care îl ajută să producă arme și să își îmbunătățească sistemele de navigație. Totuși, un transfer direct de armament din partea guvernului chinez ar însemna un nou nivel de sprijin.

Trump ar urma să se întâlnească luna viitoare cu Xi la Beijing, iar Casa Albă a anunțat miercuri că au avut loc discuții la nivel înalt între SUA și China în timpul negocierilor pentru armistițiu din această săptămână.

Una dintre sursele care cunosc aceste informații a spus că Beijingul nu vede un avantaj strategic real în a intra deschis în conflict și în a încerca să apere Iranul în fața SUA și Israelului, pentru că știe că o astfel de confruntare nu ar putea fi câștigată. În schimb, China încearcă să rămână un aliat apropiat al Iranului, de al cărui petrol depinde mult, dar să pară, în același timp, neutră, pentru a putea nega mai ușor orice implicare după război.

Sursele au mai spus că Beijingul ar putea susține că sistemele de apărare antiaeriană sunt arme defensive, nu ofensive, și că astfel sprijinul său este diferit de cel oferit de Rusia. Moscova a ajutat regimul iranian în timpul războiului prin schimb de informații, care au permis Iranului să vizeze preventiv trupe și echipamente americane din Orientul Mijlociu, potrivit CNN.

Iranul are de multă vreme relații militare și economice puternice atât cu China, cât și cu Rusia. Teheranul a ajutat Rusia în războiul din Ucraina prin livrarea de drone Shahed și, în același timp, vinde Chinei cea mai mare parte a petrolului său aflat sub sancțiuni.