Rusia ajută Iranul mai mult recunosc Statele Unite, spun europenii. Ce informații a dat Moscova Teheranului și unde au lovit iranienii

3 minute de citit Publicat la 14:01 29 Mar 2026 Modificat la 14:01 29 Mar 2026

Aliații europeni le transmit, atât public, cât și în mod privat, diplomaților americani că Rusia sprijină direct și material eforturile de război ale Iranului, dincolo de ceea ce Statele Unite sunt dispuse să admită, relatează CBS News.

De asemenea, europenii spun că războiul din Ucraina, cel mai mare conflict terestru din Europa de la al Doilea Război Mondial, este interconectat cu conflictul din Iran, din cauza cooperării între Moscova și Teheran.

Potrivit unui oficial britanic, cooperarea în domeniul apărării dintre Rusia și Iran a crescut semnificativ în ultimii ani, iar progresul tehnologic al Iranului este vizibil în atacurile din Orientul Mijlociu.

Este cunoscut public faptul că Iranul a transferat drone kamikaze Shahed în Rusia și a ajutat Moscova să le asimileze în producție. La rândul lor, rușii au împărtășit Teheranului experiența în lupta cu aparate fără pilot, dobândită pe frontul din Ucraina.

Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a descris public relația dintre Rusia și Iran drept o "cooperare bidirecțională".

"Există motive să credem că Rusia sprijină acum eforturile militare ale Iranului, iar acest sprijin pare îndreptat în special împotriva unor ținte americane", a declarat Barrot.

Zelenski spune că rușii au dat iranienilor imagini cu instalațiile militare de la bazele americane de pe Diego Garcia și din Arabia Saudită

La începutul acestei săptămâni, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat într-o postare pe rețelele sociale că țara sa deține "dovezi incontestabile" conform cărora Rusia furnizează informații pe care regimul iranian le folosește în războiul cu SUA.

Sâmbătă, Zelenski a susținut că facilități militare americane din Orientul Mijlociu și regiunea Golfului au fost fotografiate de sateliți ruși "în interesul Iranului".

Potrivit președintelui ucrainean, sateliții ruși de spionaj au realizat imagini ale bazei militare comune SUA - Marea Britanie de pe insula Diego Garcia, din Oceanul Indian, ale Aeroportului Internațional Kuweit, ale bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită, precum și ale unor locații din Turcia și Qatar.

Zelenski a vizitat Emiratele Arabe Unite și a oferit acestei țări tehnologia anti-drone utilizată de Ucraina în scopuri defensive, în condițiile în care statele din Golf ce găzduiesc baze americane au devenit ținte ale Iranului.

Secretarul de stat al SUA minimalizează informațiile despre colaborarea Rusia - Iran

În Franța, după reuniunea G7 de vineri, secretarul de stat american Marco Rubio a minimalizat cooperarea dintre Iran și Rusia.

"Nu există nimic din ceea ce face Rusia pentru Iran care să împiedice sau să afecteze în vreun fel operațiunea noastră sau eficiența acesteia. Acesta este cel mai clar mod în care pot formula lucrurile", a afirmat el.

Mai multe surse, inclusiv un oficial american de rang înalt la curent cu situația, au declarat pentru CBS News la începutul lunii martie că Rusia furnizează Iranului informații despre activele militare americane din Orientul Mijlociu.

Șefa diplomației Uniunii Europene a afirmat, la rândul său, joi, că Rusia oferă sprijin informativ republicii islamice "pentru a ucide americani".

"Vedem că Rusia ajută Iranul cu informații pentru a ucide americani, iar Moscova sprijină în prezent Teheranul și cu drone, astfel încât acesta să poată ataca țările vecine și, de asemenea, baze militare americane", a declarat Kaja Kallas liderilor G7.

Întrebat despre indiciile potrivit cărora Rusia partajează informații cu Iranul, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat în emisiunea "60 Minutes" că președintele Donald Trump este "pe deplin conștient cine cu cine vorbește" și că "orice nu ar trebui să se întâmple (…) primește un răspuns ferm".

Serviciile de informații americane au făcut public, luna aceasta, faptul că există o "cooperare selectivă" între China, Rusia, Iran și Coreea de Nord, determinată de obiectivul comun de a contrabalansa eforturile și acțiunile SUA.

Pe de altă parte, evaluarea globală a amenințărilor realizată de Directorul Național de Informații al SUA arată că cele patru țări se tem de confruntarea directă cu Statele Unite, ceea ce limitează amploarea relațiilor dintre ele.