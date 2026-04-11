La nivel global s-a cumpărat aur de 2 miliarde de dolari. În joc intră Africa, iar în prim plan este Uganda

Cumpărările de aur la nivel mondial au ajuns la aproape 2 miliarde de dolari, iar băncile centrale din Africa încep să intre în acest val. Creșterea vine după încetinirea din ianuarie și arată că băncile centrale continuă să își diversifice rezervele, scrie Business Insider.

Cererea de aur din partea băncilor centrale rămâne concentrată în continuare în mâinile unui grup mic de cumpărători constanți, și nu este răspândită în mod egal în tot sistemul financiar mondial.

Deși peste 60 de bănci centrale au cumpărat aur în ultimii ani, cea mai mare parte a cererii nete vine în continuare de la un număr redus de cumpărători foarte activi, în special din economiile emergente.

Potrivit unei analize a World Gold Council, Banca Națională a Poloniei s-a numărat printre cele mai active, cumpărând aproximativ 80-95 de tone în 2025. În același timp, Banca Populară a Chinei rămâne cel mai constant cumpărător, continuând seria achizițiilor timp de peste 16 luni și ajungând la rezerve de peste 2.300 de tone.

Și Kazahstanul și-a mărit constant rezervele, cumpărând aproximativ 40-50 de tone. Turcia și India au avut însă o abordare mai variabilă, alternând perioadele de cumpărare cu perioade de pauză, în funcție de situația internă și de condițiile din piață.

Această concentrare a menținut cererea globală la niveluri ridicate încă din 2022, peste mediile obișnuite din trecut. În anii de vârf, cumpărările au trecut frecvent de 1.000 de tone pe an, înainte de o ușoară scădere în 2025 și 2026.

Banca Ugandei conduce intrarea prudentă a Africii pe piața aurului

Participarea Africii rămâne redusă, dar devine tot mai importantă din punct de vedere strategic. Uganda este în prim-plan, după lansarea unui program intern de cumpărare a aurului, care vizează cel puțin 100 de kilograme, adică 0,1 tone, în decurs de patru luni.

Anul trecut, băncile centrale africane au avut evoluții diferite, însă aurul a jucat un rol tot mai important în gestionarea presiunilor asupra monedelor naționale și a instabilității economice.

Ghana s-a remarcat prin creșterea rapidă a rezervelor pentru a susține moneda națională, cedi. Egiptul a ales o abordare mai prudentă, axată pe stabilitate. În același timp, Zimbabwe a testat o monedă susținută de aur, care a adus o stabilitate temporară, dar a lăsat în urmă semne de întrebare legate de credibilitate.

Această inițiativă arată o orientare clară spre rezerve obținute din surse locale, cu scopul de a reduce expunerea la fluctuațiile valutare și de a întări stabilitatea financiară.

În Kenya, rezervele de aur sunt încă foarte mici, de doar 0,02 tone, însă autoritățile au anunțat că vor să înceapă cumpărări treptate. Cu rezerve valutare estimate la 12-13 miliarde de dolari, Kenya are spațiu să includă mai mult aur în strategia sa de administrare a rezervelor.

În altă parte a continentului, Republica Democrată Congo vrea să ajungă la o producție de 15 tone de aur artizanal în 2026, ca parte a unui plan de formalizare a producției miniere și de întărire a controlului statului asupra fluxurilor de aur.

Deși Africa are încă o pondere foarte mică în rezervele globale de aur ale băncilor centrale, direcția este tot mai clară.

În locul unor cumpărări masive, continentul merge pe o strategie lentă, organizată și bazată pe politici clare, în linie cu tendința globală prin care aurul devine din nou un activ important de protecție în perioade de incertitudine financiară.