O româncă a fost reţinută în Austria după ce ar fi furat bani și bijuterii de la femeia pe care o îngrijea

Polițiștii au oprit-o pe româncă aproape de granița Austriei cu Germania. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O româncă în vârstă de 21 de ani a fost oprită de poliţia austriacă în apropierea frontierei dintre Austria și Germania, pentru că este suspectată că a furat bani şi bijuterii din seiful femeii austriece pentru care lucra ca îngrjitoare.

Furtul ar fi avut loc în noaptea de 4 spre 5 iunie 2026, într-o locuință din localitatea Wörgl, landul Tirol, aparţinând unei femei austriece în vârstă de 55 de ani. Potrivit presei din Austria, românca lucra pentru aceasta ca îngrijitoare permanentă, 24 de ore din 24, relatează presa din Austria.

Anchetatorii susțin că aceasta ar fi obținut cheia seifului, l-ar fi deschis și apoi ar fi sustras de acolo mai multe bijuterii, precum și o sumă importantă de bani. După descoperirea furtului, autoritățile din Tirol au început căutările și, pentru localizarea îngrijtoarei, au colaborat cu poliţiştii din landurile învecinate.

Tânăra româncă a fost identificată şi localizată ulterior în localitatea Vorarlberg. Polițiștii au oprit-o aproape de granița Austriei cu Germania. În urma percheziţiei, asupra româncei au fost găsite și confiscate mai multe bijuterii, precum și o sumă de bani care se ridică la zeci de mii de euro. Obiectele descoperite au fost identificate ca aparţinând femeii austriece.

Presa austriacă mai adaugă că din seif ar fi fost luată o sumă estimată la mii de euro, în timp ce asupra suspectei au fost găsiţi zeci de mii de euro.

Românca a negat acuzațiile și nu a recunoscut că ar fi golit seiful. Ancheta continuă, iar după terminarea cercetărilor, cazul va ajunge în atenţia autorităților competente.