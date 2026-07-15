După Ormuz, Iranul amenință acum și "Poarta Lacrimilor" din Marea Roșie. Expert: "Petrolul ar putea ajunge la 200 de dolari pe baril”

analiștii spun că Teheranul lărgește conflictul și încearcă să crească presiunea asupra Washingtonului. FOTO: Profimedia Images

După ce a blocat traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz, Iranul transmite acum că ar putea juca cea mai periculoasă carte de până acum: folosirea aliaților houthi din Yemen pentru a închide strâmtoarea Bab el-Mandeb, către Marea Roșie, cunoscută și drept "Poarta Lacrimilor", potrivit traducerii numelui din arabă. O astfel de mișcare ar deschide un nou front împotriva Washingtonului și ar pune în pericol două dintre cele mai vitale artere energetice ale lumii, scrie Reuters.

Pe măsură ce atacurile americane se adâncesc în interiorul Iranului, iar atacurile houthi escaladează în tandem, analiștii spun că Teheranul lărgește conflictul și încearcă să crească presiunea asupra Washingtonului prin extinderea amenințării la adresa comerțului global și a aprovizionării cu energie dincolo de Golf.

Iranul a demonstrat deja puterea celui mai valoros atu strategic al său prin perturbarea traficului prin Ormuz. Acum pare pregătit să deschidă un al doilea punct de presiune la Bab el-Mandeb, calea navigabilă îngustă care leagă Marea Roșie de golful Aden, prin care trec exporturile de petrol saudite și o parte substanțială din transportul maritim global.

Un oficial yemenit de rang înalt a avertizat luni că forțele armate ale țării sunt pregătite să închidă strâmtoarea Bab el-Mandeb - o mișcare care, a spus el, ar putea duce la creșterea prețurilor petrolului la 200 de dolari pe baril - dacă Arabia Saudită va continua să atace Yemenul, potrivit unui raport de pe site-ul iranian Press TV.

Mohammed al-Farah, membru al biroului politic al mișcării de rezistență houthi Ansarullah, a declarat că Washingtonul incită Arabia Saudită să atace Yemenul și că o astfel de provocare nu ar fi niciodată în interesul Statelor Unite.

„Dacă situația actuală se agravează, strâmtoarea Bab el-Mandeb și strâmtoarea Ormuz vor fi închise într-o alianță operațională. Prețurile petrolului ar crește atunci vertiginos la 200 de dolari pe baril, într-un șoc teribil”, a avertizat el.

Dacă Ormuz este cea mai puternică pârghie strategică a Teheranului, Bab el-Mandeb ar putea fi ultima sa rezervă majoră, au spus analiștii.

„Iranul este dispus să meargă până la capăt”, a declarat pentru Reuters cercetătorul din Orientul Mijlociu Fawaz Gerges. El a spus că Teheranul îi arată Washingtonului că ar putea amenința simultan ambele puncte de blocare a frontierei, transformând conflictul dintr-o confruntare bilaterală într-o provocare la adresa rutelor maritime care stau la baza comerțului energetic global.

„Acum (Teheranul) escaladează atât pe plan local, cât și pe plan regional. Mesajul este că nu doar Ormuz, ci și Bab al-Mandab este în pericol.”