SUA au lansat un nou val de atacuri în Iran după închiderea strâmtorii Ormuz: Peste 140 de ținte militare au fost bombardate

3 minute de citit Publicat la 08:36 12 Iul 2026 Modificat la 08:58 12 Iul 2026

IRGC a declarat că a lovit o bază americană din Iordania, în timp ce Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit și Bahrain răspundeau la rachete și drone din Iran.FOTO: Profiemedia Images

SUA au lansat un nou val de atacuri asupra Iranului după ce Teheranul a lovit o navă care trecea prin strâmtoarea Ormuz, potrivit BBC.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a declarat că a închis calea navigabilă până la o nouă notificare și a avertizat asupra unui răspuns sever la “agresiunea” SUA, potrivit presei de stat.

La câteva ore după atacurile americane, IRGC a declarat că a lovit o bază americană din Iordania, în timp ce Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit și Bahrain răspundeau la rachete și drone din Iran.

Acest lucru vine după incidentele de la începutul acestei săptămâni, în care trei petroliere comerciale au fost atacate, ceea ce a determinat un schimb de atacuri cu SUA.

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a declarat că a lansat o a treia rundă de atacuri în această săptămână după ce IRGC a „atacat flagrant” o navă sub pavilion cipriot în strâmtoarea Ormuz.

Armata SUA a lovit 140 de ținte în Iran

Centcom a declarat că nava MV GFS Galaxy „nu a putut să-și continue călătoria” din cauza daunelor semnificative aduse sălii motoarelor. Un membru civil al echipajului lipsește, a precizat acesta.

Acesta a declarat că atacurile americane au lovit 140 de ținte militare iraniene, inclusiv situri de rachete și drone, rețele de comunicații și locații de supraveghere a coastelor.

Operațiunile Comerciale Maritime ale Regatului Unit (UKMTO) au declarat că au fost informate de autoritățile militare că echipajul navei a fost forțat să abandoneze nava și se afla într-o barcă de salvare.

„Iranului i s-a oferit încă o oportunitate de a demonstra respectarea Memorandumului de Înțelegere după ce a fost tras la răspundere pentru atacurile anterioare asupra navelor comerciale, dar a eșuat din nou”, a scris Centcom într-un comunicat distribuit către X.

Declarația a fost distribuită de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, care a scris: „Iranul a făcut o alegere proastă. Acum plătește.”

IRGC a declarat că SUA au vizat „o serie de baze de coastă și turnuri de telecomunicații de pe coasta de sud”.

Ca răspuns, Iranul a declarat că „prima sa fază” de represalii a inclus atacuri asupra Bazei Aeriene Prince Hassan din Iordania, spunând că a distrus centrul de comandă și control al bazei și hangarele de drone MQ9.

Duminică, presa de stat a declarat că Iranul a închis strâmtoarea Ormuz până la o nouă notificare, după ce a tras o rachetă de croazieră asupra unei nave care încerca să navigheze pe o rută neaprobată.

Gărzile au declarat că nava a fost „lovită de focuri de avertisment și oprită” după ce a ignorat instrucțiuni repetate, potrivit unui comunicat publicat de agenția de știri de stat.

De asemenea, aceasta a avertizat că orice „agresiune” americană ca urmare a închiderii va fi primi un răspuns „sever” și vor fi vizate noi baze din regiune.

Președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, care este și negociatorul-șef al țării cu SUA, a scris pe X că „era acordurilor unilaterale s-a TERMINAT”.

El a continuat: „V-am spus: țineți-vă cuvântul sau plătiți prețul. Realitatea bate la poartă.”

Tensiunile s-au amplificat

La începutul acestei săptămâni, trei petroliere comerciale au fost atacate în timp ce încercau să traverseze o rută recomandată de SUA prin apele Omanului. Iranul a declarat în repetate rânduri că singura rută „sigură” este o rută separată prin apele sale.

Incidentul a provocat o serie de atacuri americane în care 17 persoane au fost ucise și 115 rănite, potrivit oficialilor iranieni. Iranul a răspuns cu atacuri asupra aliaților SUA din Golf.

Schimbul de atacuri a amplificat tensiunile, președintele american Donald Trump declarând că atacurile iraniene înseamnă că armistițiul s-a încheiat. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a acuzat SUA de încălcarea acordului.

Cu toate acestea, liderul american a declarat că discuțiile vor continua și că mediatorii încearcă să relanseze procesul. Presa americană a relatat că Iranul le-a spus oficialilor americani că atacurile asupra petrolierelor au fost o greșeală și a dat vina pe un grup intern.

Oficialii americani spun că au transmis, prin intermediul mediatorilor, cererea ca Iranul să declare public că strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă internațională vitală, este deschisă și să se angajeze să înceteze focurile asupra navelor comerciale.

Închiderea vine în urma unui apel la răzbunare din partea liderului suprem iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, în prima sa declarație publică de la preluarea conducerii.

Tatăl său, Ali Khamenei, a fost ucis într-un atac aerian pe 28 februarie, în prima zi a războiului americano-israelian împotriva Iranului. El a fost înmormântat vineri în orașul său natal, Mashhad.

Citind o declarație la televiziunea de stat, noul ayatollah a spus că răzbunarea este „voința națiunii”.

„Ne angajăm să răzbunăm sângele liderului martir și al tuturor martirilor acestor două războaie de la criminalii și ucigașii discreditați”, a fost citat el.