Iranul, suspectat că încalcă acordul cu Statele Unite: noi imagini din satelit arată activitate la situl nuclear de la Natanz

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Programul nuclear al Iranului redevine subiect de îngrijorare la nivel internațional, după ce noi imagini din satelit sugerează că Teheranul ar fi continuat lucrările la unul dintre obiectivele sale nucleare, cu doar câteva luni după ce fusese bombardat de armata americană. În paralel, tensiunile cresc din nou și în Strâmtoarea Ormuz, din cauza mișcărilor tot mai vizibile ale Gărzilor Revoluționare iraniene.

Imaginile din satelit, analizate de Institutul pentru Știință și Securitate Internațională din Statele Unite, arată o activitate neobișnuită în apropierea complexului cunoscut sub numele de Muntele Târnăcop, situat chiar în vecinătatea sitului nuclear de la Natanz – unul dintre obiectivele lovite de armata americană în timpul conflictului de anul trecut.

Potrivit experților care au analizat aceste imagini, surprinse la sfârșitul lunii iunie, în zonă ar putea fi în desfășurare lucrări de construcție, într-o regiune strâns legată de programul nuclear iranian.

Dacă informațiile se confirmă, ele ar putea reprezenta o încălcare directă a memorandumului de înțelegere semnat între Washington și Teheran – document prin care Iranul s-a angajat să mențină situația existentă la instalațiile sale nucleare și să nu mai desfășoare lucrări noi acolo.

Nu toate semnalele din imaginile satelitare indică, însă, o revenire completă la activitatea de dinainte de bombardamente. Experții au observat că intrările în tunelurile din partea estică a complexului rămân acoperite cu pământ, o măsură care, spun ei, limitează în continuare capacitatea Iranului de a introduce rapid vehicule în interiorul instalației.

Totodată, la celelalte situri nucleare importante ale țării nu au fost identificate, deocamdată, modificări semnificative – ceea ce sugerează că eventuala activitate se concentrează, cel puțin pentru moment, într-o singură zonă.

Îngrijorările nu se limitează, însă, doar la dosarul nuclear. Iranul pare să întâmpine dificultăți și în respectarea celuilalt angajament major asumat față de Statele Unite, cel legat de siguranța navigației în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport al petrolului din lume. În ultima perioadă, mai multe petroliere care tranzitează zona și-au schimbat traseul obișnuit sau au navigat cu sistemele de identificare oprite, în timp ce Gărzile Revoluționare Iraniene și-au consolidat vizibil prezența în regiune – o combinație de semnale care alimentează temerile privind o posibilă escaladare a tensiunilor din zonă.