CNN: Culisele încercării lui Trump de a pune taxe în Strâmtoarea Ormuz. Aliații au stat 24 de ore să-l convingă să renunțe la decizie

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Donald Trump și-a șocat aliații din Golf și pe mulți dintre consilierii săi când a anunțat că intenționează să impună propriile taxe de tranzit în Strâmtoarea Ormuz. Imediat, a început o cursă contracronometru pentru a-l convinge să renunțe la această idee, conform mai multor surse citate de CNN.

Anunțul neașteptat a venit după luni întregi în care chiar consilierii lui Trump îl avertizaseră să nu pună în practică această idee, de teamă că ar submina obiectivele militare ale Statelor Unite și ar legitima presupusele planuri ale Iranului de a percepe taxe pentru tranzitarea strâmtorii, pe care administrația americană le-a calificat în repetate rânduri drept ilegale.

Trump a decis, însă, să meargă înainte, frustrat de intensificarea confruntării pentru controlul strâmtorii, care readusese Statele Unite într-un război în toată regula.

„De acum înainte, Statele Unite vor fi cunoscute drept «GARDIANUL STRÂMTORII ORMUZ»”, a scris el, luni dimineață, pe Truth Social, promițând să impună o taxă de 20% pentru toate mărfurile transportate prin strâmtoare.

Directiva neașteptată a declanșat o cursă contracronometru de 24 de ore în interiorul administrației și în Orientul Mijlociu, pentru a se stabili ce presupunea concret această decizie. Deși a renunțat, marți, la plan, episodul a evidențiat din nou caracterul improvizat și tranzacțional al politicii sale externe, chiar în mijlocul unui război prelungit pe care nu știe cum să-l încheie.

Nimeni nu știa cine și cui plătește

La Casa Albă, consilierii s-au grăbit să stabilească detaliile logistice ale unui sistem de taxare fără precedent, inclusiv cine urma să plătească taxele și cum aveau să fie colectate. Numeroși oficiali și analiști din afara administrației au presupus inițial că acestea vor fi suportate de companiile de transport maritim. Demersul s-a complicat și mai mult după ce Trump a declarat, tot luni, că aliații Statelor Unite din Golf vor fi cei care vor plăti.

Între timp, liderii acelorași state din Golf încercau cu disperare să ia legătura telefonic cu Trump la timp pentru a-l convinge să renunțe complet la idee.

Până marți dimineață, apelurile repetate ale unor țări precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Qatar au dat rezultate. În loc ca Statele Unite să colecteze taxe de tranzit, Trump a anunțat că aceste state au promis noi investiții în SUA, fără să precizeze valoarea lor.

Statele din Golf s-au angajat deja să investească „mii de miliarde” de dolari în Statele Unite, dar nu este clar cât din aceste sume va fi cheltuit efectiv în următorii ani.

„Am lansat ideea ieri și mi s-a părut bună”, a declarat Trump, marți, despre planul său fără precedent. „Am fost sunat de diferite persoane, din diferite țări, de regi și emiri și de toți oamenii pe care îi cunoaștem și îi iubim. Sincer, au fost parteneri foarte puternici. Și au spus că ar prefera să procedăm altfel.”

Un oficial de la Casa Albă a reluat declarațiile publice ale lui Trump, afirmând că, având în vedere încălcarea de către Iran a acordului privind menținerea strâmtorii deschise, președintele „a păstrat întotdeauna toate opțiunile pe masă și a ajuns în mod judicios la concluzia că Statele Unite ar trebui despăgubite pentru anii în care au protejat navele care tranzitează această cale maritimă. În cele din urmă, aliații noștri din Golf s-au oferit să facă investiții în Statele Unite, variantă pe care președintele a considerat-o preferabilă”.

Trump „a câștigat” deja războiul din Iran de câteva zeci de ori

De când a readus Statele Unite în conflict activ, săptămâna trecută, Trump a susținut că războiul este practic câștigat și că o nouă campanie de bombardamente, intensă, dar scurtă, va fi suficientă pentru a constrânge Iranul să cedeze. În același timp, el a insistat că accesul prin Strâmtoarea Ormuz rămâne liber și deschis.

Afirmațiile sale au fost contrazise până acum de realitatea din teren, inclusiv de capacitatea Iranului de a amenința în continuare navele care încearcă să traverseze strâmtoarea. Traficul maritim prin ruta esențială a scăzut puternic, ceea ce a împins prețurile petrolului la niveluri nemaivăzute dinaintea acordului de pace încheiat luna trecută între Statele Unite și Iran.

Trump amenințase și în alte momente tensionate ale războiului că va impune taxe pentru tranzitarea strâmtorii, nemulțumit de importanța disproporționată a unei rute maritime pe care, potrivit lui, Statele Unite sunt nevoite să o protejeze singure, deși nu depind de ea pentru aprovizionarea cu petrol.

În aprilie, el sugerase că Statele Unite ar trebui să perceapă taxe deoarece „noi suntem câștigătorii” războiului, pentru ca ulterior să avanseze ideea unei „asocieri” cu Iranul pentru controlul strâmtorii. Mai recent, a amenințat că va institui taxe dacă Iranul nu acceptă un acord de pace permanent, prezentând măsura drept o „despăgubire” pentru costurile războiului.

Aceste propuneri s-au lovit constant de opoziția consilierilor lui Trump, potrivit unor persoane familiarizate, citate de CNN. Aceștia au susținut că noile restricții nu ar face decât să crească și mai mult prețurile petrolului și gazelor și să amplifice presiunea politică asupra republicanilor înaintea alegerilor intermediare din noiembrie, despre care se anticipează deja că vor fi dominate de preocupările privind costul vieții.

Consilierii au avertizat și asupra unei probleme mai imediate: măsura ar contrazice principiile enunțate de administrație împotriva impunerii de taxe pe o cale navigabilă internațională.

„Nicio țară nu are voie să perceapă taxe pentru tranzitarea unei căi navigabile internaționale. Așa prevede dreptul internațional în vigoare”, a declarat secretarul de stat american, Marco Rubio, la sfârșitul lunii iunie, cu puțin timp înainte ca Statele Unite să semneze o declarație comună care respingea „orice taxe sau încercări de preluare a controlului” asupra Strâmtorii Ormuz. „Așa funcționează toate căile navigabile internaționale din lume și ne așteptăm ca lucrurile să rămână la fel și aici”.

Confirmând aceste temeri, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a profitat imediat de declarațiile făcute de Trump.

„Președintele Statelor Unite are perfectă dreptate. Cel care asigură trecerea sigură a navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz trebuie să fie remunerat pentru acest serviciu”, a declarat el.

„Desigur, 20% este prea mult. Noi vom fi corecți”, a conchis, batjocoritor, Araghchi.