Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz s-a prăbușit după noile schimburi de lovituri SUA-Iran

Doar zece petroliere care transportau materii prime au trecut prin strâmtoare joi. Foto: Getty Images

Traficul în Strâmtoarea Ormuz s-a prăbușit puternic joi, în special e ruta maritimă omaneză susţinută de ONU, după atacuri care au vizat mai multe nave mai devreme în cursul săptămânii şi noul schimb de lovituri între Iran şi SUA, au anunţat analiştii, relatează Agerpres.

Traficul prin această cale maritimă strategică a atins nivelul cel mai ridicat de la începutul războiului după încheierea unui armistiţiu între Teheran şi Washington la jumătatea lui iunie. Chiar și în aceste condiții a atins doar o treime din nivelul său obişnuit pe timp de pace.



Dar această redresare pare să-şi piară suflul, potrivit AFP. Doar zece petroliere care transportau materii prime au trecut prin strâmtoare joi, până la ora 14.30 GMT, în timp ce 21 au traversat miercuri, potrivit datelor Kpler.



Singura zi care a înregistrat un trafic mai scăzut de la semnarea armistiţiului este 28 iunie, cu 19 treceri, a doua zi după atacul asupra unui petrolier.



SUA au lovit din nou Iranul în noaptea de miercuri spre joi, afirmând că au vizat ţinte militare. Teheranul a ripostat împotriva aliaţilor Washingtonului în Golf.



„Suişuri şi coborâşuri, iată la ce mă aştept, nu numai în timpul verii, ci practic până la sfârşitul anului, până când un acord concret va fi încheiat între Teheran şi Washington/

Situaţia este cu siguranţă mai bună decât în martie şi aprilie, dar atât timp cât nu vom avea un acord substanţial va rămâne foarte, foarte instabilă”, a estimat Andrew Wilson, director de cercetare la brokerul maritim BRS, în cadrul unui webinar organizat joi de revista maritimă Lloyd's List.



Majoritatea navelor care au traversat strâmtoarea de miercuri fie şi-au decuplat transponderul, fie au luat-o pe calea de nord care trece prin apele iraniene, a căror traversare necesită autorizarea Teheranului.



Ruta de sud care trece prin apele Omanului, utilizată în ultimele săptămâni de navele fără legătură cu Iranul, este în schimb în mare parte abandonată de miercuri.



Nicio navă nu a folosit acest itinerariu joi, potrivit traiectoriilor vizibile pe MarineTraffic.



Site-ul nu înregistrează totuşi decât navele care navighează cu transponderul activat, ceea ce înseamnă altele au putut traversa strâmtoarea tăind semnalul.



Potrivit analiştilor AXSMarine, 689 de nave comerciale se aflau joi la vest de Strâmtoarea Ormuz, faţă de 1.061 la începutul lui martie