Formula 1: Audi a folosit o caroserie „foarte diferită” la testele din Bahrain. De ce a stârnit discuții

Foto: Getty Images

Audi a stârnit discuții în prima zi de teste din Bahrain cu o caroserie nouă, foarte diferită de cea văzută la testele din Barcelona. Pe lângă o nouă aripă față, există acum o admisie verticală a radiatorului, o caroserie redusă în jurul părții frontale, care are lățimea maximă și se înclină puternic în jos spre partea din spate. Este foarte distinctiv, iar orificiul de admisie vertical al radiatorului este unic printre monoposturile din generația 2026, deși Red Bull și Mercedes l-au folosit în trecut, scrie Formula 1.

Orificiul de admisie îmbrățișează lateralul cockpit-ului. Începând din partea superioară a cuvei, se oprește cu mult înainte de a atinge înălțimea maximă. Din partea superioară a orificiului de admisie, caroseria se extinde pentru a întâlni o secțiune lată a podelei laterale, situată mai în spate, unde este capătul exterior din bara de protecție la impact lateral. Din partea inferioară a orificiului de admisie, caroseria se extinde și se suprapune peste marginea anterioară a podelei, formând o buză.

Schimbarea presiunii aerului creată de această suprapunere va accelera probabil fluxul de aer către podea, iar orice creștere a vitezei acestui flux se traduce printr-o forță de apăsare suplimentară. Având în vedere poziția marginii și cea a „pumnalelor” de pe marginea anterioară a podelei, în zona sensibilă, chiar în interiorul podelei regulamentare, este probabil ca acestea să încerce să limiteze efectul de spălare a acelor podele.

Caroseria care se extinde din partea superioară și inferioară a orificiului de admisie vertical al radiatorului, în loc să creeze o degajare ca la majoritatea modelelor, creează în schimb o secțiune concavă mare între orificiul de admisie și secțiunea lată a podului lateral, mai în spate. Acest lucru va fi mai puțin puternic în accelerarea fluxului de aer către marginile podelei.

Mutarea celei mai late părți a sidepod-ului mai în spate este încercarea echipei Audi de a preveni perturbarea fluxului de aer de către roțile din față. Combinată cu modul în care manipulează presiunile exercitate de marginile caroseriei din apropierea marginii anterioare a podelei, aceasta reprezintă încă o modalitate pe care diversele echipe au găsit-o de a genera cât mai multă spălare posibilă în spatele roților din față.

Audi ar putea, de asemenea, să favorizeze îmbunătățirea fluxului de aer sub podea în detrimentul fluxului către partea exterioară expusă a podelei. Deoarece reglementările din 2026 au limitat numărul de dispozitive care pot fi încorporate de-a lungul podelei, există un risc potențial ca orice flux alimentat către acele margini ale podelei să fie tras spre interior, în podea, ceea ce ar perturba fluxul respectiv și l-ar încetini.

Această configurație este atât de radical diferită de cea a mașinii de la Barcelona, ​​încât sugerează că dispunerea radiatorului și instalațiile sanitare aferente ar fi putut fi revizuite. Aceasta este în mare măsură o mașină „Spec 2” și a fost planificată cu mult înainte de testele din Barcelona.

Audi a fost prima echipă care și-a făcut filmările, așadar specificațiile acelei mașini inițiale au fost probabil înghețate mai devreme decât cele ale majorității celorlalte echipe. Așadar, nu este surprinzător că este prima echipă care folosește o caroserie Spec 2.