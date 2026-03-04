Favorit surpriză pentru câștigarea titlului mondial în Formula 1 2026

Maşina Formula 1. foto: canva.ro

Pregătirile pentru noul sezon din Formula 1, care debutează pe 8 martie, au intrat în linie dreaptă, iar topul favoriților poate fi considerat destul de surprinzător de o parte din milioanele de fani ai sporturilor cu motor. După ce s-a impus în sezonul precedent, Lando Norris este văzut abia cu șansa a 6-a să câștige titlul mondial în 2026, în condițiile în care favoritul numărul 1 din acest sezon este George Russell de la Mercedes.

1. George Russell - 3.00

2. Max Verstapppen - 4.00

3. Charles Leclerc - 6.00

4. Lewis Hamilton - 7.00

5. Kimi Antonelli - 10.00

6. Lando Norris - 10.00

7. Oscar Piastri - 15.00

Mai mult decât atât, echipa Mercedes este favorită la titlul mondial în campionatul constructorilor 2026, fiind urmată de Ferrari și McLaren pe pozițiile 2 și 3 în topul favoritelor:

1. Mercedes - 2.20

2. Ferrari - 3.50

3. McLaren - 3.50

4. Red Bull - 8.00

5. Aston Martin - 50.00

În sezonul precedent, George Russell a terminat pe locul 4 în clasamentul general al piloților și s-a impus în cinci curse. Chestionat pe tema unei posibile victorii, Russell a afirmat că este pregătit să devină campion mondial.

„Mă simt pregătit să lupt pentru titlul de campion mondial și chiar dacă sunt etichetat sau nu ca unul dintre favoriți, asta nu-mi schimbă deloc abordarea. Nu aduce mai multă presiune. Sunt entuziasmat de noua provocare, de adaptare la noile mașini. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le învățăm foarte repede, dar simt că pot profita de asta și am încredere în mine și în echipă”, a spus britanicul, conform Agerpres.

https://www.youtube.com/watch?v=2bjmZVD6A7A

Programul noului sezon din Formula 1 2026:

Calendarul curselor de F1 din 2026 este cel de mai jos, cu mențiunea că este destul de probabil să sufere modificări, având în vedere actualul context internațional:

· 6-8 martie: Marele Premiu al Australiei (Melbourne)

· 13-15 martie: Marele Premiu al Chinei (Shanghai)

· 27-29 martie: Marele Premiu al Japoniei (Suzuka)

· 10-12 aprilie: Marele Premiu al Bahrainului (Sakhir)

· 17-19 aprilie: Marele Premiu al Arabiei Saudite (Jeddah)

· 1-3 mai: Marele Premiu de la Miami (Statele Unite)

· 22-24 mai: Marele Premiu al Canadei (Montreal)

· 5-7 iunie: Marele Premiu al Principatului Monaco (Monte Carlo)

· 12-14 iunie: Marele Premiu al Spaniei (Barcelona)

· 26-28 iunie: Marele Premiu al Austriei (Spielberg)

· 3-5 iulie: Marele Premiu al Marii Britanii (Silverstone)

· 17-19 iulie: Marele Premiu al Belgiei (Spa-Francorchamps)

· 24-26 august: Marele Premiu al Ungariei (Budapesta)

· 21-23 august: Marele Premiu al Olșiei (Zșivoort)

· 4-6 septembrie: Marele Premiu al Italiei (Monza)

· 11-13 septembrie: Marele Premiu de la Madrid (Spania)

· 25-27 septembrie: Marele Premiu al Azerbaidjanului (Baku)

· 9-11 octombrie: Marele Premiu de la Singapore

· 23-25 octombrie: Marele Premiu al Statelor Unite (Austin)

· 30 octombrie-1 noiembrie: M. Premiu al Mexicului (Ciudad de Mexico)

· 6-8 noiembrie: Marele Premiu al Braziliei (Sao Paulo)

· 19-21 noiembrie: Marele Premiu de la Las Vegas (SUA)

· 27-29 noiembrie: Marele Premiu al Qatarului (Losail)

· 4-6 decembrie: Marele Premiu de la Abu Dhabi (Yas Marina)

George Russell este favoritul numărul 1 în prima cursa a sezonului, fiind cotat la casele de pariuri cu 3.05 pentru a triumfa în Australia. Max Verstappen pornește cu șansa a doua, la o cotă de 4.10, iar Charles Leclerc este al 3-lea favorit, cu o cotă de 5.10.

Noul sezon, marcat de schimbări

Față de sezoanele precedente, fanii vor sesiza numeroase schimbări în Formula 1 în 2026. Podeaua mașinilor va fi simplificată, iar performanța va fi mărită prin folosirea unei aerodinamici sofisticate.

De asemenea, se renunță la sistemul DRS, iar pilotul va beneficia de un plus de putere din baterie atunci când se află la mai puțin de o secundă în spatele unui adversar. Asta deoarece se renunță la motoarele V6 de 1600 CMC și se va trece la unități de propulsie hibridă.

Din noul sezon se introduc și nouă moduri, X și Z. Primul va micșora la minim rezistența la înaintare pe liniile drepte, în timp ce al doilea va oferi mai multă apăsare aerodinamică pentru ca piloții să intre în viraje cu viteză mai mare. Monoposturile vor fi, și ele, mai ușoare cu aproximativ 30 de kilograme, până la 768 de kg. Toate aceste schimbări au fost operate tocmai pentru a aduce un plus de spectacol în noul sezon din Formula 1, care va debuta pe 8 martie, chiar de Ziua Femeii.