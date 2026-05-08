Elevii români care au cucerit Campionatul Mondial de Robotică dezvăluie cum au construit robotul câștigător: "A fost ireal"

Echipa Velocity din România a obținut primul loc la o competiție la care au luat parte 330 de echipe din 80 de țări. Foto: Facebook

România scrie istorie în robotică. O echipă de liceeni din Brăila a devenit campioană mondială, după ce a învins cele mai bune echipe din lume la competiția FIRST Tech Challenge din Houston, în Statele Unite. Performanța nu a venit ușor. A fost un parcurs cu probe dificile, strategie și reveniri spectaculoase după probleme tehnice. Campionatul mondial FIRST Tech Challenge reunește anual cele mai bune echipe de robotică din lume, fiind una dintre cele mai importante competiții internaționale de robotică pentru elevi.

Filip Neațu, căpitanul echipei Velocity, alături de colegii săi, Luca Mototolea și Alecsandra Pîrvu, au împărtășit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN momentele trăite în timpul competiției din SUA. Ei au dus România pe primul loc în lume și au demonstrat că pasiunea, munca și inteligența pot construi campioni.

Filip Neațu a vorbit despre provocările competiției și cum a reușit robotul dezvoltat de echipa din România să fie cel mai bun: “La începutul fiecărui sezon competițional ni se dă o temă specifică. Anul acesta a fost un fel de basket cu roboți. Trebuia să luăm acele mingi și să le aruncăm la coș într-un timp cât mai scurt. Un meci se desfășoară cu două echipe vs alte echipe, iar în final câștigă echipa cu cele mai multe punte. Acumulezi puncte în funcție de câte mingi arunci. Mai sunt și niște sarcini adiționale care aduc puncte.”

Echipa Velocity din România a obținut primul loc la o competiție la care au luat parte 330 de echipe din 80 de țări: “În faza eliminatorie am fost în alianță cu echipa Exodus din Texas, SUA, iar în calificări ne-am întâlnit cu echipe din multiple țări, participante la competiție fiind peste 80 de țări și 330 de echipe. Pe parcursul calificărilor am avut zece meciuri cu zece echipe aleatorii, randomizate de sistem, iar ulterior, în faza eliminatorie, toate meciurile le-am jucat alături de echipa Exodus”, a mai spus Filip Neațu.

Alecsandra Pîrvu a împărtășit ce a însemnat momentul în care a aflat că ea și colegii ei au devenit campioni mondiali: “A fost unul dintre cele mai frumoase momente din viețile noastre, pentru că a fost ireal și neașteptat. Am văzut scorul și nu am realizat imediat exact cât de important a fost de fapt.”

“Ne dorim să continuăm să fim campioni, să avem rezultate foarte mari. În continuare, avem un concurs la final de iunie, ne dorim și acolo să avem un rezultat cât mai mare și ne dorim să fim încurajați cât mai mult dacă se poate”, a spus și Luca Mototolea.

În ceea ce privește rețeta succesului, Filip Neațu a spus că cel mai mult a contat faptul că a profitat de oportunitatea participării la acest eveniment: “În cazul nostru, ceva foarte important a fost să luăm oportunitatea atunci când s-a ivit, să mă alătur echipei de robotică. În final, ajută foarte mult să încerci orice ușă ți se deschide și să vezi dacă chiar te regăsești în acel proiect”.

Întrebat dacă din partea statului a existat un sprijin, Filip Neațu a răspuns că nu există o implicare financiară:

“Statul român este un partener al competiției. Competiția First Tech Challenge apare în calendarul oficial al Ministerului Educației fără finanțare. La momentul actual, în contextul economic în care ne aflăm nu este foarte implicat financiar în această competiție, dar sperăm ca în viitor să vedem o implicare tot mai mare a statului și sunt convins că se poate în viitor”.

În ceea ce privește modul în care se face digitalizare în instituțiile din România, Luca Mototolea a spus că aceasta ar trebui realizată cât mai repede pentru că reprezintă viitorul:

“Ușor, ușor vedem în viața de zi cu zi digitalizare și mă bucur foarte mult pentru asta. Ar fi o idee să scăpăm de acele dosare mari și chiar eu personal dacă aș avea ocazia aș ajuta să trecem cât mai repede la digitalizare pentru că reprezintă viitorul”.

Unul dintre cele frumoase momente pentru echipa de robotică a fost întoarcerea acasă, în Brăila, când Poliția Rutieră a oprit în trafic elevii campioni de robotică pentru a-i felicita: “Imediat ce am ajuns în municipiu, am fost trași pe dreapta de Poliție. Prima dată nu am știut ce s-a întâmplat, dar cumva am putut să intuim pentru că erau mai multe mașini de poliție și era mai mult decât un simplu control. Ulterior am fost felicitați de dânșii și escortați până la liceu unde am fost așteptați de părinți, profesori și susținători ai echipei”, a spus Filip Neațu.

Performanța vine după un alt succes important obținut în martie 2026, când echipa „Velocity” a câștigat Campionatul Internațional FTC din Italia și a primit premiul pentru cel mai bun design inginerec al robotului.

Campionatul mondial FIRST Tech Challenge este una dintre cele mai prestigioase competiții de robotică pentru elevi, reunind anual echipe de top din întreaga lume. Victoria elevilor din Brăila confirmă încă o dată potențialul și talentul tinerilor români în domeniul tehnologiei.