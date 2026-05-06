Elevii români s-au întors din SUA campioni mondiali la robotică: În drum spre liceu, polițiștii i-au oprit în trafic să-i „amendeze”

Elevii români campioni mondiali la robotică au primit o amenda surpriza de la polițiștii rutieri. Sursa foto: IPJ Brăila

Elevii din Brăila au revenit acasă campioni mondiali, după o performanță remarcabilă la competiția internațională de robotică FIRST Tech Challenge, desfășurată la Houston, în SUA. Echipa Colegiului Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” a reușit să cucerească titlul mondial, după un parcurs impresionant în fața celor mai bune echipe din lume. Însă drumul spre casă a fost întrerupt de o surpriză inedită pusă la cale de agenții de poliție.

Marți, autocarul care îi aducea pe elevi înapoi la Brăila a fost oprit în trafic de polițiștii rutieri. Nu pentru o abatere, ci pentru o „amendă” cu totul specială: una pentru inteligență.

Gestul, unul simbolic, a fost modul prin care autoritățile au ales să îi felicite pentru performanța lor excepțională și pentru modul în care au reprezentat România pe scena internațională.

„Dați-mi voie ca în numele Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, alături de colegii mei, aici de față, să vă transmitem sincere noastre felicitări pentru marea voastră reușită din America. Considerăm că este extraordinar că ați dus pe primul loc la nivel mondial numele țării noastre și mai ales al municipiului Brăila. Sunteți geniali și nu putem decât să ne mândrim că avem așa oameni printre noi, așa elevi care prin muncă și perseverență au atins cele mai mari cote ale performanțe. Să fiți mândri de atingere a celor mai înalte cote ale performanței. Prin asta ați devenit veritabili ambasadori ai excelenței. Succes mai departe! Standardele se rescriu la fiecare pas. Și un dar din partea noastră: vă rugăm frumos să ne oferiți posibilitatea să vă însoțim până la destinație.”, le-a transmis agentul de poliție.

După acest moment surpriză, elevii au fost escortați de echipaje de poliție până la liceu, unde au avut parte de o primire festivă. Părinții, profesorii și colegii i-au întâmpinat cu flori, baloane, artificii și un covor roșu întins la intrarea în școală, într-o atmosferă plină de emoție și mândrie.

„Nu ne-am așteptat la asta, mai ales după ce am avut probleme tehnice ziua trecută”

Succesul echipei „Velocity” nu a venit ușor. În prima zi de concurs, elevii au obținut trei victorii din cinci meciuri, confruntându-se și cu probleme tehnice care le-au afectat robotul. Cu determinare și pricepere, au reușit să remedieze rapid defecțiunile și să revină în forță în a doua zi, când au câștigat alte trei meciuri și s-au calificat în fazele eliminatorii.

În playoff, echipa din Brăila a format o alianță cu echipa Exodus 30030 din Texas, colaborare care s-a dovedit decisivă. Împreună, au dominat meciurile și au obținut inclusiv un scor record în divizia Lovelace.

„Mă simt foarte bine, tocmai am câștigat campionatul mondial, nu avem cuvinte. Nu ne-am așteptat la asta, mai ales după ce am avut probleme tehnice ziua trecută, dar suntem foarte mândri că am putut reprezenta România și chiar să câștigăm campionatul mondial pentru România”, a declarat căpitanul echipei, Filip Neațu.

Performanța vine după un alt succes important obținut în martie 2026, când echipa „Velocity” a câștigat Campionatul Internațional FTC din Italia și a primit premiul pentru cel mai bun design inginerec al robotului.

Campionatul mondial FIRST Tech Challenge este una dintre cele mai prestigioase competiții de robotică pentru elevi, reunind anual echipe de top din întreaga lume. Victoria elevilor din Brăila confirmă încă o dată potențialul și talentul tinerilor români în domeniul tehnologiei.