BBC: „Totul are propria sa ordine și propriul său scop”. „Fermele” din Amazon sfidează agricultura modernă

O plantație de soia în Amazon. Foto: Getty Images

O metodă indigenă unică de producere a alimentelor nu folosește pesticide și readuce parcelele în pădurea tropicală după cinci ani. Pentru ochiul neavizat, zona din pădurea tropicală îngrijită de Kelly Johanna Yucuna ar putea arăta ca și cum cineva ar fi aruncat din neglijență semințe pe pământ. Dar asta e departe de realitate. În mica ei parcelă din adâncul Amazonului columbian, totul, de la alegerea locului până la amplasarea fiecărei plante, are o ordine și un scop, scrie BBC News.

Acesta este sistemul agricol chagra, alcătuit din parcele mici, fiecare de maximum două hectare, configurate pentru a fi sincronizate cu ciclurile ecologice ale pădurii. Aici își procură Yucuna și cele 240 de familii răspândite în rezervația sa din macroteritoriul Jaguares del Yurupari cea mai mare parte a hranei.

Pe muntele chagra, fauna sălbatică prosperă, iar carbonul este blocat eficient. Parcelele sunt returnate pădurii după cinci sau șase ani de utilizare. În nordul Amazonului, sisteme ca acestea au modelat viața indigenă timp de cel puțin 4.500 de ani, îmbinând dimensiunile de mediu, economice, sociale și spirituale.

S-ar putea ca lumea întreagă să învețe multe de la sistemul agricol chagra și de la abordarea localnicilor în producerea alimentelor. Dar sistemul este amenințat și de minerit, defrișări, traficul de droguri și schimbările climatice care invadează pădurea amazoniană. Acum începe cursa pentru a asigura supraviețuirea acestor sisteme agricole durabile unice și a culturii din spatele lor.

„Un univers plantat”

Sistemul chagra este profund legat de cosmologia grupurilor indigene, care la rândul lor se bazează pe calendarul ecologic al pădurii: cicluri de fructe, inundații, pescuit și vânătoare.

„Totul are propria ordine și scop. A avea o chagra bună înseamnă a ști când să tai, să recoltezi, să replantezi, să cureți și să întreții întregul sistem”, spune Juan Felipe Guhl, antropolog și expert în probleme socio-ambientale la Institutul Sinchi din Columbia.

În rezervația Miriti-Parana, unde trăiește Yucuna, fiecare familie păstrează cel puțin două sau trei parcele: una nouă, una productivă și una în declin. Înainte de plantare, bătrânii aprobă parcela selectată și cer spiritelor pădurii, pe care le numesc „proprietari superiori de pământ”, permisiunea de a transforma locuințele animalelor și plantelor. Bătrânii le cer spiritelor să țină șerpii departe, crengile deasupra capetelor comunității și să facă recoltele să crească din abundență.

După aceea are loc „socola y tumba”, un proces colectiv de curățare a terenului la care participă întreaga comunitate.

„Deși crearea unei parcele implică tăierea unor copaci, comunitățile aleg aceste zone cu atenție”, spune Cesar Echezuria Fernandez, un geograf independent care studiază sistemul chagra în Ecuador.

„Adesea, prioritizează îndepărtarea copacilor mici și a lianelor”, spune el.

Cercetările arată că există comunități care păstrează aproximativ jumătate din speciile de arbori nativi care cresc în parcele. Studiile arată că acestea sunt mai biodiverse decât alte tipuri de agricultură, cum ar fi plantațiile de cacao în monocultură. De asemenea, s-a constatat că plantațiile stochează mai mult carbon decât plantațiile în monocultură și chiar la niveluri comparabile cu pădurile secundare.

Legăturile familiale

După o scurtă perioadă de repaus vegetativ și o ardere controlată, numită „quema”, femeile plantează primele semințe. În Miriti Parana, plantațiile se stabilesc de obicei înainte de iunie, iar primele yuca, plantan și ananas sunt gata de recoltat după un an.

Ori de câte ori începe un nou ciclu, Yucuna se gândește la ce au învățat-o mama și bunica ei: să planteze întotdeauna coca și cele mai bune tipuri de yuca mai întâi.

„Yuca reprezintă femeile, iar coca reprezintă bărbații”, spune Yucuna.

Fiecare dintre cele 30 de grupuri indigene care trăiesc pe teritoriul Jaguares del Yurupari își cultivă propria selecție de specii de yuca sălbatică și dulce, în total 67 de tipuri diferite.

„Yuca este, la urma urmei, alimentul de bază în Amazon”, spune antropologul columbian Marcia Chapeton, care lucrează în sistemele alimentare indigene amazoniene pentru organizația non-profit Gaia Amazonas.

În unele zone, yuca reprezintă până la 97% din speciile plantate. Mulți indigeni, în special femeile, au relații aproape familiale cu planta.

„Ele văd plantele de yuca ca fiind fiicele lor, iar când le mănâncă, au o relație de sânge cu ele”, spune Chapeton.

„La fel ca yuca și coca, fiecare sămânță are o origine mitologică și tehnologică care îi determină locul”, spune Guhl.

Pe margini, de exemplu, ananasul și copacii înalți precum açai acționează ca niște fortărețe. Gaia a numărat 104 specii diferite cultivate în teritoriul Jaguares del Yurupari, cu varietăți de toate, de la banane plantain, igname și cartofi dulci la ardei iuți, pomi fructiferi, tutun și plante medicinale.

Când Yucuna merge la parcela familiei sale, își ia copiii cu ea și, la fel ca mama ei, le povestește despre originile fiecărei plante.

„Chagra reprezintă viața, reprezintă femeile, reprezintă totul pentru noi”, spune ea.

Etosul culturilor constă în adaptarea la condițiile existente.

„Natura nu este pur și simplu o cămară, ci mai degrabă o altă ființă vie cu care interacționăm”, spune Echezuria Fernandez, comparând acest lucru cu agricultura industrială care cuprinde America Latină, care defrișează frecvent pădurile și se bazează pe agrochimicale sintetice pentru a acoperi suprafețe vaste cu o singură cultură.

Economia cacao-ului

După cinci sau șase ani, o parcelă este returnată proprietarului spiritual. Familiile încetează să mai planteze semințe, iar parcela devine încet-încet pădure din nou, plină de pomi fructiferi plantați și îngrijiți. Aceste zone devin locuri pentru recoltarea fructelor sau vânarea animalelor care se adună acolo pentru a mânca.

În provincia Napo din Ecuador, cacao, vanilia și guayusa (un arbore de ilex cu cofeină ale cărui frunze sunt preparate sub formă de ceai) sunt cultivate pe aproximativ 24.000 de hectare, susținând sute de familii.

Aici, parcelele amazoniene gestionate de trei cooperative au fost desemnate de ONU ca fiind un sistem de patrimoniu agricol de importanță globală, o denumire similară siturilor patrimoniului mondial, dar pentru sisteme agricole de lungă durată și gestionate durabil. De asemenea, acestea generează 40-60% din veniturile comunităților.

„Una dintre cooperative, Kallari, câștigă până la 2 milioane de dolari pe an pentru cei 740 de membri ai săi, cumpărătorii plătind prețuri premium pentru cacao sustenabil, cu aromă fină”, spune Paulina Espín, directoarea națională a Trias, o organizație non-profit cu sediul în Belgia care sprijină cooperativa.

Totuși, chiar și atunci când sunt recoltate în scop lucrativ, plantele de cacao cresc de obicei alături de alte 80-150 de specii. Familiile acordă prioritate plantelor care le oferă hrană, aproximativ 70% din culturi, 10% fiind destinate uzului medicinal și doar restul culturilor comerciale.

Combaterea defrișărilor

Deși orice tip de agricultură în Amazon poate părea o idee proastă, merită menționat faptul că teritoriile gestionate de popoarele indigene s-au dovedit a fi una dintre cele mai eficiente modalități de prevenire a defrișărilor tropicale. Mulți consideră că pădurea chagra este indivizibilă din viziunea asupra lumii care permite comunităților să conserve aceste terenuri.

Totuși, nu există date concrete despre rolul pe care îl joacă pădurea chagra și sistemele similare în rezistența la defrișări sau la schimbările climatice. Deși acum încep lucrările pentru a încerca să abordeze această lacună în cunoștințe, nu se știe încă cât teren acoperă acestea în Amazon, existând puține cercetări care le compară cu alte sisteme agricole.

Există adesea confuzie cu privire la ceea ce sunt acestea. Un proiect de credite de carbon din Columbia a clasificat zonele chagra drept „zone defrișate” și a promis să reducă acoperirea acestora în Jaguares del Yurupari. Acestea au fost oprite de o hotărâre judecătorească din 2024, care a constatat că firmele implicate nu au respectat drepturile populațiilor indigene.

„Desigur, o chagra implică defrișarea terenului, dar nu este o defrișare nediscriminatorie sau necontrolată; mai degrabă, este o defrișare efectuată pentru a produce hrană, care apoi devine miriște și este ulterior împădurită”, spune Chapeton.

„Haos ecologic”

Chiar dacă experții încearcă să înțeleagă rolul pe care îl joacă chagra în ceea ce privește mediul, aceștia se confruntă cu provocări uriașe. Mineritul aurului a devenit una dintre cele mai mari amenințări la adresa acestora. În Jaguares del Yurupari, aceasta are ca rezultat o contaminare cu mercur atât de mare încât Curtea Constituțională a Columbiei a decis în 2025 că pune în pericol identitatea indigenă locală și securitatea alimentară. În provincia Napo din Ecuador, „mineritul îi atrage pe tineri departe de agricultură”, spune Ruth Cayapac, lidera comunității indigene Kichwa și președinta orașului Kallari. „În întreaga regiune, cei care nu se implică în minerit pleacă, forțați de perspectivele economice sumbre și de accesul limitat la drepturi fundamentale”, spune Chapeton. Schimbările climatice, care usucă Amazonul, agravează aceste amenințări. Dovezile anecdotice adunate de Gaia indică faptul că este posibil ca acestea să răstoarne deja calendarele ecologice, limitând producția și crescând cantitatea cheltuită pentru cumpărarea de alimente. Debitele imprevizibile ale râurilor afectează reproducerea și disponibilitatea peștilor, în timp ce vânatul devine din ce în ce mai rar și se micșorează în dimensiuni, forțându-i pe vânători să prindă mai multe animale, a descoperit Gaia.

Între timp, în zonele acestea se răspândesc noi dăunători. Yucuna spune că în comunitatea ei, ploile neregulate au perturbat plantarea și momentul deszăpezirii și arderii. „Este un haos ecologic”, spune ea. În aceste zile, până la prânz, soarele este atât de puternic încât „este pur și simplu imposibil” să lucrezi, adaugă ea. Chagra globală Pădurile Chagra se confruntă și cu alte probleme, de la rezervații mai dens populate până la influența zonelor urbane din apropiere. „În Ecuador, presiunea de a vinde produse aduce presiuni”, spune Echezuría Fernández. Într-un exemplu, o companie de cacao de renume a presat o comunitate să producă mai multă cacao. Dar pentru producători este normal ca unele boabe să se piardă din cauza dăunătorilor. „Protejarea drepturilor funciare este cea mai directă modalitate de a susține chagra”, susține Chapetón. Comunitățile indigene din Columbia luptă de ani de zile pentru implementarea Entităților Teritoriale Indigene (ITE), o denumire formală care le acordă o puternică autonomie financiară și politică. În Ecuador, o „certificare standardizată produsă de chakre” a fost recunoscută oficial de guvernul local în 2025, spune Espín. Însă mulți susțin că potențialul chagra-ului este mult mai profund decât plasarea pe rafturi a unor produse noi, sustenabile. Fenomenul Chagra pune la îndoială modul în care gândim despre o mare parte din producția alimentară modernă și despre daunele aduse mediului pe care le-am putea accepta în numele acesteia, de la emisiile de gaze cu efect de seră și pierderea biodiversității până la degradarea solului și epuizarea apei, toate acestea afectând la rândul lor aprovizionarea noastră cu alimente. Desigur, este puțin probabil ca ghivecele chagra să poată hrăni un număr mare de oameni, spune Chapetón. Totuși, concentrarea lor pe alimentele locale, produse sustenabil, bazate pe cultură, rezonează cu avertismentele privind externalizarea securității alimentare către lanțuri globale de aprovizionare în afara controlului oamenilor. „Ceea ce este necesar”, spune Chapetón, „este să consolidăm toate sistemele alimentare locale, astfel încât acestea să poată produce pentru oamenii din jurul lor”.