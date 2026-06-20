Trump se declară „îngerul păzitor” al Orientului și amenință cu taxe în Ormuz, dacă Iranul nu acceptă un acord în 60 de zile

4 minute de citit Publicat la 23:12 20 Iun 2026 Modificat la 23:13 20 Iun 2026

Trump a făcut amenințarea într-o nouă postare pe rețeaua sa, Truth Social, în care s-a autodeclarat „îngerul păzitor” al țărilor din Orient. Foto: Getty Images

Iranul a anunțat sâmbătă că a închis Strâmtoarea Ormuz din cauza atacurilor israeliene din Liban și a avertizat că negocierile cu Statele Unite privind acordul temporar vor avea puține șanse de progres dacă luptele nu încetează. Ca reacție, președintele american, Donald Trump, a amenințat că va impune taxe de tranzit americane în Ormuz dacă nu va fi încheiat un acord final cu Iranul în termen de 60 de zile. El a spus că banii ar reprezenta plata pentru „serviciile oferite de Îngerul Păzitor al țărilor din Orientul Mijlociu”.

Trump a făcut amenințarea într-o nouă postare pe rețeaua sa, Truth Social, în care s-a autodeclarat „îngerul păzitor” al țărilor din Orient.

Cele două anunțuri, primul din partea Iranului și al doilea din partea lui Trump, sugerează un început dificil al negocierilor așa-numite „tehnice”, despre care principalul mediator, Pakistanul, a spus că vor începe duminică, cu participarea și a mediatorilor qatarezi.

Comandamentul militar comun al Iranului a afirmat că strâmtoarea a fost închisă din cauza „încălcării clare a angajamentelor” de către Statele Unite, care nu au reușit să pună capăt războiului. Acordul temporar urmărește oprirea luptelor pe toate fronturile.

La scurt timp după aceea, televiziunea de stat iraniană a anunțat că echipa de negociatori pleacă spre Elveția, într-o călătorie amânată de vineri. Potrivit presei de stat, delegația îi include pe președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, ministrul de externe, Abbas Araghchi, precum și oficiali ai băncii centrale și ai sectorului petrolier.

Acordul prevede deblocarea activelor iraniene. Statele Unite au contestat, însă, anunțul Iranului privind strâmtoarea.

„Iranul nu controlează Strâmtoarea Ormuz. Traficul continuă să aibă loc, iar forțele americane monitorizează situația pentru a se asigura că lucrurile rămân așa”, a declarat căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA.

Armata americană a anunțat că 55 de nave comerciale au tranzitat sâmbătă strâmtoarea, transportând peste 17 milioane de barili de petrol.

Echipa Iranului pleacă la negocieri, în ciuda incertitudinii

Negocierile pentru un acord final vor începe odată ce angajamentele-cheie vor fi respectate, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de externe, Esmail Baghaei. În caz contrar, „memorandumul de înțelegere în ansamblul său va fi pus în pericol”, a spus el.

Vicepreședintele american, JD Vance, a confirmat că principalii negociatori Jared Kushner și Steve Witkoff se află în Elveția și discută detaliile tehnice ale negocierilor anticipate privind programul nuclear iranian. Acordul temporar le oferă negociatorilor 60 de zile pentru a ajunge la un acord nuclear, termenul putând fi prelungit.

Vance a declarat pentru Fox News că se așteaptă să plece spre Elveția „în următoarele câteva zile”.

În cadrul eforturilor de relansare a discuțiilor directe, ministrul pakistanez de interne, Mohsin Naqvi, s-a întâlnit sâmbătă dimineață, la Teheran, cu Araghchi, potrivit unor oficiali anonimi de la Islamabad.

Navele au început să traverseze strâmtoarea după semnarea, la începutul săptămânii, a acordului temporar dintre SUA și Iran, un moment care a lăsat însă multe întrebări fără răspuns.

Statele Unite au ridicat blocada impusă porturilor iraniene și permit acum regimului să-și vândă liber petrolul — prevederi care i-au făcut pe unii membri ai Congresului american să se întrebe dacă războiul a meritat.

Cel puțin 16 oameni au murit în atacurile israeliene din Liban

Un reprezentant Hezbollah a declarat pentru AP că Iranul a informat gruparea că regimul iranian nu va redeschide strâmtoarea până când Israelul nu va anunța public că va respecta o „încetare a focului cuprinzătoare” în Liban și că va pune capăt operațiunilor militare de acolo.

Oficialul a spus că Hezbollah va respecta o încetare a focului dacă Israelul va face același lucru. Ulterior, un oficial militar israelian, care a vorbit sub protecția anonimatului în conformitate cu regulamentele, a declarat că armata a primit „instrucțiuni actualizate din partea conducerii politice de a înceta focul”.

El a precizat că armata israeliană acționează defensiv în Liban, ceea ce include dreptul de a răspunde atacurilor Hezbollah. Oficialul a mai spus că cinci militari israelieni au fost uciși în ultimele 48 de ore în sudul Libanului.

Anterior, sâmbătă, atacurile israeliene asupra sudului Libanului au ucis cel puțin 16 persoane, inclusiv doi copii, la câteva ore după apariția informațiilor privind un acord de încetare a focului.

Agenția Națională de Presă din Liban a anunțat că șapte persoane au rămas prinse sub dărâmături după ce atacurile au lovit orașul sudic Nabatiyeh și sate din apropiere.

Ulterior, ministerul libanez al sănătății a anunțat că bilanțul morților din cel mai recent război dintre Israel și Hezbollah a depășit 4.000 de persoane.

Un oficial militar israelian a declarat că Hezbollah a lansat peste 50 de proiectile asupra forțelor israeliene din sudul Libanului în timpul nopții. Armata israeliană a transmis că a lovit zeci de ținte și combatanți Hezbollah.

Vineri, ambasadorul Israelului la Washington, Yechiel Leiter, a declarat că Israelul „rămâne ferm angajat în favoarea unei încetări imediate a focului”, cu condiția ca Hezbollah să respecte acordul și să înceteze ostilitățile.

Anterior, sâmbătă, Hezbollah a afirmat că s-a angajat să respecte încetarea focului, dar a acuzat Israelul că a încălcat-o vineri noaptea și a spus că va respinge atacurile trupelor israeliene.

Conflictul ar putea compromite acordul dintre SUA și Iran

Nici Israelul, nici Hezbollah nu sunt semnatare ale acordului dintre Statele Unite și Iran.

Hezbollah și Israelul au intrat în război la două zile după ce SUA și Israelul au lansat atacuri împotriva Iranului, pe 28 februarie. Hezbollah a tras rachete și a lansat drone spre nordul Israelului, iar Israelul a ocupat zone întinse din sudul Libanului.

O nouă rundă de negocieri susținute de Statele Unite între guvernul libanez și Israel ar urma să aibă loc săptămâna viitoare, la Washington.

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a promis că va menține forțele israeliene în sudul Libanului până când orice amenințare la adresa Israelului va fi eliminată.

Hezbollah a refuzat să-și oprească atacurile până când Israelul nu se angajează să se retragă din Liban.