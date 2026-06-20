JD Vance va pleca „în zilele următoare” spre Elveția pentru negocierile cu Iranul, deși regimul a anunțat din nou închiderea Ormuz

Vicepreședintele SUA, JD Vance. Foto: Getty Images

Vicepreşedintele american, JD Vance, a declarat, sâmbătă, că se aşteaptă să plece „în zilele următoare” în Elveţia, unde sunt programate negocieri între SUA şi Iran pentru a pune capăt definitiv războiului printr-un acord cuprinzător, în continuarea memorandumului de înţelegere, relatează AFP, citată de Agerpres. Anunțul deplasării are loc în ciuda posibilității prăbușirii acordului, după ce Iranul a anunțat că închide din nou Strâmtoarea Ormuz și după acuzațiile acestuia că SUA și Israelul au încălcat acordul de armistițiu.

„Ştiţi că există mereu un balet delicat de coordonare şi protocoale diplomatice”, a spus JD Vance.

„Trebuie să fiu sincer cu dumneavoastră, nu prea înţeleg aceste lucruri. Nu mi-au plăcut niciodată protocoalele diplomatice. Atitudinea mea este «să mergem pe teren pentru a rezolva cu adevărat aceste probleme», dar ei vor să facă un balet delicat”, a adăugat Vance.

„Qatarezii şi pakistanezii vor să facă asta cum se cuvine, prin urmare încerc să fiu respectuos”, a continuat el despre modul desfăşurării negocierilor cu Iranul.

Vicepreşedintele Vance ar fi trebuit, conform agendei iniţiale, să fie prezent în Elveţia încă de vineri, dar nu a mai plecat pentru că negocierile stabilite pentru acea zi au fost amânate.

Totuşi, ministerul iranian de externe a anunţat, sâmbătă, că discuţiile „tehnice” între SUA şi Iran vor avea loc duminică, în Elveţia, discuţii la care vor participa, de asemenea, reprezentanţi din Pakistan şi Qatar, ţările mediatoare. Negociatorii iranieni au plecat spre Elveţia, sâmbătă, potrivit presei de stat iraniene.

Potrivit lui JD Vance, emisarii lui Donald Trump - Steve Witkoff şi Jared Kushner - se află deja în Elveţia pentru a „gestiona unele dintre aspectele tehnice ale negocierilor”.

Memorandumul de înţelegere încheiat săptămâna aceasta între Iran şi SUA prevede lansarea unor negocieri de 60 de zile axate pe programul nuclear al Iranului.

Între timp, Iranul a anunţat, sâmbătă, că închide din nou Strâmtoarea Ormuz, ca răspuns în urma atacurilor israeliene în Liban. Încă nu este clar cum va influenţa această decizie noile negocieri.