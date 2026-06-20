Iranul închide din nou Strâmtoarea Ormuz și acuză Israelul și SUA că au încălcat armistițiul

2 minute de citit Publicat la 17:37 20 Iun 2026 Modificat la 18:49 20 Iun 2026

„Nu vă apropiați de Strâmtoarea Ormuz, dacă o faceți, siguranță voastră va fi în pericol”, a fost mesajul IRGC. Foto: Profimedia Images

ACTUALIZARE 18:15. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că traficul comercial de nave prin Strâmtoarea Ormuz a crescut vineri și că 55 de nave comerciale au tranzitat zona.

Într-un mesaj publicat pe Twitter după anunțul armatei iraniene privind închiderea strâmtorii, CENTCOM a transmis:

„Traficul comercial de nave prin Strâmtoarea Ormuz a crescut pe 20 iunie, în timp ce forțele americane au continuat să opereze în zonă pentru a sprijini libertatea de navigație.

Tranzitul în siguranță prin această rută maritimă internațională a fost menținut astăzi, 55 de nave comerciale traversând strâmtoarea și transportând către piețele globale cantități mari de mărfuri și peste 17 milioane de barili de petrol”.

„Forțele americane rămân prezente și vigilente pentru a se asigura că toate aspectele acordului cu Iranul sunt respectate și rămân pe deplin în vigoare”, a adăugat CENTCOM.

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știrea inițială:

Acordul de pace al lui Donald Trump cu Iranul pare că este pe punctul de a se prăbuși după ce regimul de la Teheran a anunțat, sâmbătă după-amiază, că închide din nou Strâmtoarea Ormuz, relatează BBC.

Iranienii au motivat decizia spunând că Israelul continuă bombardamentele în Liban și a acuzat SUA și Israelul că încalcă termenii acordului de armistițiu și memorandumului de înțelegere semnat în urmă cu mai multe zile.

Imediat după, Gardienii Revoluției din Iran au confirmat că strâmtoarea este închisă pentru toate vasele și le-au avertizat să nu încerce traversarea.

„Nu vă apropiați de Strâmtoarea Ormuz, dacă o faceți, siguranță voastră va fi în pericol”, a fost mesajul IRGC.

Din partea americanilor a reacționat vicepreședintele JD Vance care a declarat la Fox News că strâmtoarea „rămâne deschisă pe deplin”, în ciuda declarațiilor de la Teheran.

„Nu vedem nicio dovadă că iranienii au închis Strâmtoarea Ormuz. În realitate, am transportat 16 milioane de barili de petroli din Ormuz ieri. Vedem mișcare a vaselor”, a spus vicepreședintele SUA.

Pakistan: negocierile din Elveția vor avea loc mâine

Ministerul pakistanez de externe a anunțat că negocierile se vor desfășura sâmbătă, 21 iunie, la Burgenstock, în Elveția, cu participarea unor reprezentanți ai Statelor Unite și Iranului.

La discuții vor participa și mediatori din Pakistan și Qatar. Pakistanul va facilita procesul în calitate de mediator, potrivit unui mesaj publicat pe Twitter după anunțul armatei iraniene privind închiderea Strâmtorii Ormuz.

Scopul negocierilor este „avansarea înțelegerilor convenite” prin memorandumul de înțelegere în 14 puncte, au precizat cei de la minister.

Anunțul vine după ce discuțiile din Elveția, la care urma să participe vicepreședintele JD Vance, au fost amânate la începutul acestei săptămâni. Casa Albă a explicat atunci că aspectele logistice nu au fost „simple sau previzibile”.

Cu câteva ore înainte ca Casa Albă să publice declarația, presa libaneză apropiată de Hezbollah relatase că negocierile au fost suspendate din cauza atacurilor aeriene israeliene din Liban.