Șocul lasă loc furiei după cel mai grav incendiu din Hong Kong din ultimele decenii, cu 94 de morți. Alarmele erau dezactivate

4 minute de citit Publicat la 07:57 28 Noi 2025 Modificat la 07:59 28 Noi 2025

Șocul lasă loc furie după cel mai grav incendiu din Hong Kong din ultimele decenii, cu 94 de morți. Alarmele erau dezactivate. FOTO: Getty Images

Șocul lasă loc furiei în Hong Kong, după ce un incendiu uriaș a mistuit miercuri un complex cu locuințe subvenționate și a ucis 94 de persoane. Alte zeci de persoane sunt rănite și sunt în stare critică. Autoritățile spun că plasele neconforme și foliile de plastic de la ferestrele clădirilor ar fi putut contribui la propagarea flăcărilor. Aproape 300 de persoane sunt în continuare date dispărute, scrie BBC. Ântre timp, tot mai multe întrebări cu privire la modul în care incendiul de la Wang Fuk Court s-a extins atât de rapid și cine ar trebui tras la răspundere, mulți locuitori ai Hong Kongului numind tragedia un „dezastru provocat de oameni”.

Trei persoane responsabile cu lucrările de renovare din complex au fost arestate pentru omor din culpă, iar autoritățile au deschis o anchetă de corupție.

O postare devenită virală pe rețelele de socializare după incendiu spune: „Nu e un accident”.

› Vezi galeria foto ‹

Mai mulți locatari au declarat că alarma de incendiu nu a pornit în momentul izbucnirii focului. Kiko Ma, proprietara unui apartament în Wang Fuk Court, a spus că alarmele fuseseră dezactivate pe durata lucrărilor de renovare, întrucât muncitorii foloseau frecvent scările de incendiu pentru a intra și ieși din clădire. Ma locuiește în Canada cu familia, dar vizitează apartamentul din Hong Kong de câteva ori pe an.

„Acest lucru putea fi evitat... Mulți oameni nu și-au făcut datoria”, a spus ea pentru BBC, susținând că firma de renovare a folosit „materiale de slabă calitate, inflamabile”.

Locatarii vedeau adesea muncitorii fumând și găseau mucuri de țigară pe pervazele ferestrelor, adaugă ea. „Oamenii tot întrebau ce s-ar întâmpla dacă ar izbucni un incendiu. Toată lumea era foarte îngrijorată din această cauză.”

Acesta este cel mai grav incendiu din Hong Kong din ultimii cel puțin 63 de ani, depășind deja bilanțul incendiului devastator din august 1962 din cartierul Sham Shui Po, care a ucis 44 de oameni și a lăsat fără adăpost sute de persoane.

Construit în anii 1980, Wang Fuk Court, situat în districtul nord-estic Tai Po din Hong Kong, este format din opt clădiri de 31 de etaje, dintre care șapte au fost cuprinse de flăcări. Apartamentele sunt vândute la prețuri subvenționate, însă administrarea de zi cu zi a complexului este încredințată unor firme private.

Potrivit recensământului din 2021, complexul era locuit de aproximativ 4.600 de persoane, aproape 40% dintre ele având 65 de ani sau mai mult.

Joi, departamentul de pompieri al orașului a declarat că salvatorii s-au confruntat cu provocări majore în încercarea de a scoate locatarii din blocuri, inclusiv temperaturi extrem de ridicate, riscul prăbușirii suplimentare a schelelor și interioarele mici și aglomerate ale apartamentelor. Hong Kong este cunoscut pentru locuințele sale extrem de mici și înghesuite din zonele centrale, unde mulți chiriași din locuințele publice au, în medie, un spațiu de locuit de doar 14,1 metri pătrați.

Nu este clar câte persoane se aflau în Wang Fuk Court în momentul izbucnirii incendiului, dar sute de locatari au fost evacuați în adăposturi provizorii, iar unora li se repartizează locuințe de urgență.

În timp ce poliția investighează dacă plasele, foliile de plastic și prelatele de pânză folosite în timpul renovărilor respectau standardele de siguranță la incendiu, unii experți cred că schelele de bambus care legau blocurile de apartamente au alimentat infernul. Astfel de schele sunt o imagine emblematică în Hong Kong și sunt folosite pe scară largă în construcții.

La începutul acestui an, autoritățile au anunțat planuri de a renunța treptat la bambus, în favoarea unor structuri de oțel mai rezistent și ignifug, invocând inflamabilitatea bambusului și degradarea lui în timp. Locuitorii din Wang Fuk Court s-au opus cu privire la planurile de renovare încă de anul trecut, când acestea au fost anunțate.

Un agent de vânzări a afirmat că locuitorii din Wang Fuk Court au pus anterior sub semnul întrebării costurile ridicate ale lucrărilor de renovare. Apelurile unor locatari de a realege comitetul de administrare a complexului au rămas fără răspuns, a adăugat el. Incendiul din această săptămână nu este un incident izolat, susține domnul Lai, afirmând că firmele de construcții „prioritizează adesea eficiența costurilor” în detrimentul siguranței. El a remarcat că o clădire din districtul Central al Hong Kongului a fost cuprinsă de flăcări luna trecută, după ce schelele de bambus au luat foc.

„Când se întâmplă incidente similare, se ridică întrebarea dacă nu există probleme în sistem.” Autoritățile din Hong Kong au ordonat joi inspecții în toate complexele rezidențiale aflate în plin proces de „reparații capitale”, pentru a verifica „siguranța schelelor și a materialelor de construcție”.