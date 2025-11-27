Trei arestați după incendiul mortal din Hong Kong. Blocurile încă ard, sunt oameni blocați. Întrebări-cheie despre cauza tragediei

Publicat la 07:58 27 Noi 2025 Modificat la 08:00 27 Noi 2025

Potrivit unor surse, incendiul ar fi pornit de la schelele din bambus folosite la construcţii. Sursa foto: Hepta

Trei persoane au fost arestate pentru omor din culpă în legătură cu incendiul carr a devastat un complex rezidențial din Hong Kong și a dus la cel puțin 44 de morți și peste 270 de persoane date dispărute. Se estimează că este cel mai grav incendiu din Hong Kong de la al Doilea Război Mondial încoace, scrie CNN.

Pompierii încă încearcă să stingă incendiul, la mai bine de 20 de ore de la izbucnirea acestuia.

Sunt tot mai multe întrebări despre cum incendiul dintr-un oraș plin de zgârie-nori, cu un istoric de siguranță publică și standarde de construcție de obicei solide, a devenit atât de mortal, răspândindu-se de la o clădire la alta.

Incendiul s-a răspândit la șapte turnuri de la Wang Fuk Court, un complex rezidențial social din districtul Tai Po, care găzduia peste 4.000 de persoane. Pompierii încă lucrează pentru a stinge focul de la cel puțin trei turnuri din complex. Pompierii spun că există riscul ca aceste clădiri să se prăbușească. Ei i-au sfătuit pe cei încă blocați în imobile să sigileze ușile și ferestrele cu bandă adezivă și șervețele umede.

Complexul era în renovare și era înconjurat de schele din bambus și plase de siguranță, o tehnică de construcție omniprezentă în Hong Kong.

Incendiul s-a răspândit într-un mod „neobișnuit” , iar o anchetă penală a fost lansată, a declarat secretarul pentru Securitate, Chris Tang. Poliția din Hong Kong a declarat că a arestat trei bărbați sub suspiciunea de omor din culpă - doi directori și un consultant al unei companii de construcții - și i-a acuzat de „neglijență gravă”. Autoritățile vor investiga, de asemenea, dacă materialele de construcție au respectat standardele de siguranță la incendiu.

Incendiul a fost declarat un incendiu de nivel cinci, cel mai înalt grad de pericol.

Liderul chinez Xi Jinping a transmis condoleanțe victimelor incendiului și a alocat 2 milioane de yuani (282.470 USD) pentru asistența de urgență a Crucii Roșii.

Giganții tehnologici chinezi Xiaomi și Tencent, precum și retailerul de de îmbrăcăminte Anta, au anunțat donații în valoare totală de 6,4 milioane de dolari către Hong Kong.

Postările despre incendiu au avut peste un miliard de vizualizări în China continentală, unde rețelele sociale sunt monitorizate strict de guvern.

Întrebări-cheie despre izbucnirea incendiului

Una dinre întrebări e de ce blocurile turn nu au fost evacuate mai rapid odată ce incendiul a început să se răspândească și dacă materialele inflamabile, inclusiv plăcile de polistiren care blochează ferestrele mai multor apartamente, ar fi putut contribui la incendiu.

Oficialii au declarat că suspectează că alte materiale de construcție găsite în apartamente, inclusiv plase de protecție, pânză și huse de plastic, nu au îndeplinit standardele de siguranță.

„Aceste plăci de polistiren sunt extrem de inflamabile, iar focul s-a răspândit foarte rapid”, a declarat joi directorul Serviciilor de Pompieri, Andy Yeung. „Prezența lor a fost neobișnuită, așa că am sesizat incidentul poliției pentru investigații suplimentare.”

Autoritățile locale din domeniul locuințelor vor analiza dacă straturile de protecție folosite pentru acoperirea clădirilor rezidențiale în timpul renovării au fost suficient de ignifuge, potrivit liderului din Hong Kong, John Lee.

Schelele din bambus folosite pentru a înveli clădirile din Hong Kong, care au fost menționate ca o posibilă cauză a incendiilor din trecut, ar putea fi, de asemenea, un factor în incendiul de miercuri.

De ce schelele de bambus sunt peste tot în Hong Kong

Complexul rezidențial din Hong Kong, cuprins de flăcări, era învelit în schele din bambus, o tehnică de construcție străveche din dinastia Han și este încă utilizată pe scară largă în oraș.

Aceste schele sunt ridicate pe clădiri înalte de sute de metri și înfășurate în plase de siguranță din material textil.

Bambusul nu este folosit doar în construcția de clădiri noi, ci și în renovarea a mii de locuințe istorice („tong lau”) în fiecare an, ceea ce îl face un material de construcție esențial în Hong Kong.

Însă tehnica a fost examinată din ce în ce mai mult pentru siguranța și durabilitatea sa. Deși bambusul este apreciat pentru flexibilitatea sa, este, de asemenea, combustibil și predispus la deteriorare în timp.

Biroul de Dezvoltare din Hong Kong a anunțat recent că 50% din noile proiecte de clădiri publice construite începând cu martie vor trebui să utilizeze schele metalice pentru a „proteja mai bine lucrătorii” și a se alinia la standardele moderne de construcție din „orașele avansate”.

Această declarație a stârnit reacții negative din partea locuitorilor, mulți dintre aceștia remarcând că schelele din bambus reprezintă o moștenire culturală ce trebuie întreținută.