Haos în Hong Kong. 4 morți într-un incendiu uriaș la un bloc cu 2.000 de locuințe. Focul se extinde, încă sunt oameni blocați în case

Patru oameni au murit într-un incendiu puternic în Hong Kong, la un complex cu aproape 2.000 de apartamente. Focul este greu de ținut sub control și se extinde spre alte trei blocuri. Imaginile de la fața locului arată flăcări uriașe și un cartier întreg acoperit de fum negru și dens. BBC scrie că sunt persoane care încă nu au reușit să iasă din blocurile în flăcări.

Patru persoane, inclusiv un pompier, au murit în incendiu și cel puțin alte trei sunt rănite în incendiul izbucnit în cartierul Tai Po din Hong Kong. Flăcările puternice se răspândecs pe schelele de bambus dintr-un complex rezidențial.

Nori uriași de fum negru acoperă cel puțin trei blocuri din cartier.

Poliția a declarat miercuri că a primit mai multe sesizări despre persoane blocate într-o clădire unde a izbucnit incendiul, un bărbat și o femeie sunt în stare de inconștiență și au arsuri.

Inițial, incendiul a fost clasificat ca alarmă de gradul 1, dar a fost rapid ridicat la rangul 4. În Hong Kong, incendiile sunt clasificate pe o scară de la unu la cinci, numerele mai mari indicând o severitate mai mare.

Locuitorii din zonă și-au exprimat frustrarea față de rapiditatea cu care flăcările se extind și au pus la îndoială strategia folosită pentru stingerea lor. „Când izbucnește un incendiu de vegetație, intervin cu elicoptere și cu jet de apă, de ce nu se face la fel și acum. Cum pot lăsa alte clădiri să ardă?”, s-a plâns o femeie.

„Cartierul este atât de aproape de stația de pompieri și am crezut că incendiul ar putea fi stins în curând, dar acum focul s-a răspândit”, a adăugat ea.

Un alt rezident, pe nume Wong, s-a grăbit să se întoarcă acasă de la serviciu în Kwai Chung după ce a auzit vestea, spunând: „Totul e haos. Nu am primit nicio recomandare de la autorități”.

Complexul cuprinde 1.984 de apartamente în care locuiesc aproximativ 4.000 de locuitori.