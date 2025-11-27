Salvare miraculoasă în Hong Kong. Un bătrân blocat la etajul 31 într-unul din blocurile care ard de 24 de ore a fost scos în viață

1 minut de citit Publicat la 10:50 27 Noi 2025 Modificat la 10:50 27 Noi 2025

Un bătrân blocat la etajul 31 într-unul din blocurile care ard de 24 de ore a fost scos în viață. FOTO: Getty Images

Un bătrân blocat la etajul 31 al unuia dintre blocurile cuprinse de flăcări în Hong Kong a fost salvat în mod miraculos, după 24 de ore de la izbucnirea incendiului în care 55 de oameni au murit, scrie CNN.

Pompierii din Hong Kong au salvat joi dimineață un bărbat în vârstă dintr-una dintre clădirile în flăcări, au declarat oficialii pompierilor.

„Facem tot posibilul și nu vom renunța la nicio șansă de a salva vieți”, a declarat Wong Ka Wing, directorul adjunct al Serviciilor de Pompieri, într-o conferință de presă „În această dimineață, am reușit să salvăm un bărbat în vârstă, de la etajul 31 al clădirii afectate”, a spus el, adăugând că bărbatul a fost transportat la spital.

A major #fire in a residential area in #HongKong's Tai Po district was gradually brought under control through firefighters' efforts, but firefighting and rescue operations remain ongoing. According to the Hong Kong Fire Services Department, the fire had left 44 dead and 58… pic.twitter.com/RbwzrTByPI — China Daily Asia (@ChinaDailyAsia) November 27, 2025

Wong a spus că intervenția pompierilor e dificilă, din cauza temperaturilor ridicate și a schelelor prăbușite.

Incendiul din Hong Kong e cel mai grav de la al Doilea Război Mondial încoace, scrie CNN.

Numărul persoanelor care au murit în incendiul devastator a crescut la 55, a anunțat joi departamentul de pompieri al orașului. 51 dintre victime au murit la fața locului, iar patru la spital.

Cel puțin 123 de persoane au fost rănite în incendiu, inclusiv opt pompieri. Nu a fost actualizat încă numărul persoanelor date dispărute. Anterior, oficialii declaraseră că 279 de persoane nu au fost găsite.

Incendiul s-a răspândit la șapte turnuri de la Wang Fuk Court, un complex rezidențial social din districtul Tai Po, care găzduia peste 4.000 de persoane.

Complexul era în renovare și era înconjurat de schele din bambus și plase de siguranță, o tehnică de construcție omniprezentă în Hong Kong.

Incendiul s-a răspândit într-un mod „neobișnuit” , iar o anchetă penală a fost lansată, a declarat secretarul pentru Securitate, Chris Tang. Poliția din Hong Kong a declarat că a arestat trei bărbați sub suspiciunea de omor din culpă - doi directori și un consultant al unei companii de construcții - și i-a acuzat de „neglijență gravă”. Autoritățile vor investiga, de asemenea, dacă materialele de construcție au respectat standardele de siguranță la incendiu.