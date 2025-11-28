Un martor a filmat momentul izbucnirii incendiului din Hong Kong: Flăcările se propagă în secunde. Ce spun experții despre schele

3 minute de citit Publicat la 11:34 28 Noi 2025 Modificat la 12:25 28 Noi 2025

Primele momente ale incendiului din Hong Kong, 26 noiembrie 2025. Sursa foto: Striking_biking via Threads

Un videoclip realizat de un martor ocular în Tai Po arată cum incendiul se intensifică rapid, în timp ce fumul dens iese din clădirea de mari dimensiuni. Secvențele video par să surprindă primele momente ale incendiului izbucnit într-un complex de locuințe publice din Hong Kong și cât de repede s-au extins flăcările.

Imaginile arată incendiul în clădirea Wang Cheong House, din complexul rezidențial Wang Fuk Court, care corespunde relatării făcute de directorul adjunct al Serviciilor de Pompieri din Hong Kong, Derek Armstrong Chan, acesta confirmând locul de unde a izbucnit focul.

Potrivit persoanei care a postat videoclipul pe rețeaua socială Threads, aceasta a auzit zgomote puternice înainte de a vedea incendiul, la ora 14:51, ora locală (06:51 GMT).

Aceeași persoană a spus că primii pompieri au ajuns șase minute mai târziu, timp în care incendiul se extinsese deja până la etajul al patrulea, potrivit BBC.

Imaginile video au fost verificate prin geo-locație atât de BBC cât și de Reuters.

Incendiul, care s-a propagat prin șapte blocuri-turn din districtul Tai Po, a ucis cel puțin 128 de persoane, iar aproape 300 sunt în continuare date dispărute.

De ce s-au extins flăcările atât de repede: Bambusul folosit la schele ar putea fi cauza

Turnurile rezidențiale din Hong Kong, cuprinse miercuri de fum și flăcări, erau înconjurate de un material de construcție străvechi, familiar oricui a petrecut timp în unul dintre cele mai dens populate orașe din lume. Este aproape imposibil să mergi pe străzile din Hong Kong fără să vezi clădiri înconjurate de schele din bambus – un material de construcție apreciat pentru flexibilitatea, costul redus și sustenabilitatea sa, potrivit CNN.

Schelele din bambus datează cel puțin din dinastia Han, acum aproximativ 2.000 de ani, și au fost folosite pentru a construi unele dintre cele mai înalte și mai emblematice zgârie-nori ai orașului, precum sediul HSBC proiectat de Norman Foster.

Deși sunt considerate o tradiție prețuită în Hong Kong, schelele de bambus au intrat recent în atenția publică, fiind criticate pentru caracterul lor inflamabil și pentru tendința de a se deteriora în timp. Asta în ciuda faptului că astfel de dezastre sunt extrem de rare în Hong Kong, care are un bilanț excelent în ceea ce privește siguranța clădirilor – datorită calității ridicate a construcțiilor și aplicării stricte a reglementărilor.

„Bambusul este în mod cert un material inflamabil. Odată ce ia foc, propagarea va fi extrem de rapidă”

Cauza incendiului din districtul Tai Po nu este încă cunoscută, dar autoritățile au arestat trei persoane de la o companie de construcții acuzată de „neglijență gravă”.

La momentul izbucnirii incendiului, complexul se afla în renovare și era acoperit complet cu schele din bambus și plase de protecție.

„Bambusul este în mod cert un material inflamabil. Este un sezon foarte uscat în Hong Kong, așa că probabilitatea ca bambusul să se aprindă este foarte mare. Odată ce ia foc, propagarea va fi extrem de rapidă”, a declarat Xinyan Huang, profesor asociat la Departamentul de Inginerie a Mediului Construit și Energie de la Universitatea Politehnică din Hong Kong.

Stâlpii de bambus sunt, de asemenea, „orientați vertical, astfel încât focul se propagă în sus practic fără nicio rezistență”, a adăugat el.

Guvernul va inspecta toate schelele din bambus din Hong Kong

Liderul Hong Kong-ului, John Lee, a declarat ulterior că guvernul va inspecta toate schelele din bambus din oraș în urma incendiului mortal, iar oficialii se întâlnesc pentru a discuta posibilitatea trecerii la schele metalice.

Oficialii au mai spus că suspectează că alte materiale de construcție găsite în apartamente – inclusiv plasele de protecție, pânza și foliile din plastic – nu au respectat standardele de siguranță.

Poliția a găsit numele companiei de construcții pe plăci de polistiren inflamabile pe care pompierii le-au descoperit blocând unele ferestre ale complexului. Directorul serviciilor de pompieri a spus că prezența acestor plăci era „neobișnuită”.

Autoritățile investighează acum dacă plăcile de polistiren și alte materiale inflamabile ar fi putut contribui la incendiu.