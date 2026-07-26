O dubă a intrat în mulțime la parada LGBT de la Berlin. Un mort și 16 răniți. Ce se știe despre suspect

Atac în Berlin: Un mort şi 16 răniţi, după ce şoferul unei dube a intrat într-o mulţime la parada Gay Pride. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Cel puţin o persoană a murit, iar alte 16 au fost grav rănite după ce o dubă a intrat în mulţimea strânsă la parada Gay Pride dinBerlin. Numeroase echipaje de salvare au fost mobilizate la locul incidentului. Poliția a declanșat o amplă operațiune pentru prinderea celor vinovaţi. Un presupus autor al atacului a fost deja identificat, iar oamenii legii îl caută, relatează CNN şi BBC. Este vorba despre un suspect cunoscut de poliție ca făcând parte din mediul islamist din Berlin. Trei dintre victimele rănite sunt în stare critică, iar medici fac eforturi să-i ţină în viaţă.

Un mort şi 16 răniţi, după ce o maşină a intrat în mulţime la parada Gay Pride din Berlin



O dubă a intrat în mulțimea adunată sâmbătă seara la celebrul eveniment LGBTQ+ din Berlin, provocând moartea unei persoane și rănirea altor cel puțin 16. În urma incidentului, poliția a anulat festivitățile și concertul din capitala Germaniei, la doar câteva ore după începerea acestora.

Scenele şocante au avut loc în parcul Tiergarten. Autorul sau autorii presupuşi, care au abandonat vehiculul la faţa locului, la câteva sute de metri de centrul festivităţilor din cadrul marşului mândriei, sunt căutaţi încă în întreaga capitală germană, conform CNN.

"Nu mă întrebați de ce, dar, având în vedere contextul și ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, m-am temut în repetate rânduri că, într-o seară, voi ajunge să stau undeva în Berlin și să vorbesc exact despre ceea ce discutăm acum", a povestit un martor la tragedia petrecută.

"Se presupune că un duba a pătruns în parcul Tiergarten, a lovit mai multe persoane şi le-a rănit. Răniţii sunt în prezent îngrijiţi de serviciile de urgenţă. Căutăm în mod activ persoanele suspectate de implicare în aceste fapte", a declarat poliţia, potrivit AFP.



Publicaţia germană Bild, citând un martor ocular, "relatează că o dubiţă albă a intrat în mulţime în parcul Tiergarten. Incidentul s-ar fi produs în jurul orei 22:00".

Suspectul are legături cu cercuri islamiste extremiste

Poliția din Berlin a anunțat că a identificat un suspect, care nu a fost încă arestat și care are legături cu cercuri islamiste extremiste din capitala germană.

"Suspectul este cunoscut de poliție. Îl cunoaștem ca membru al unor cercuri islamiste din Berlin, iar căutările pentru găsirea lui sunt în plină desfășurare", a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Florian Nath. Acesta nu a făcut public numele suspectului.

Anterior, oamenii legii au transmis că unele dintre victime se află în stare critică, cu răni care le pun viața în pericol. Într-o postare pe platforma X, autoritățile au cerut tuturor participanților să părăsească imediat zona, în timp ce echipajele de ambulanță și pompierii interveneau pentru acordarea primului ajutor.

"Desfășurăm o operațiune amplă pentru identificarea și prinderea posibililor suspecți", a declarat polițistul Florian Nath într-un scurt mesaj video publicat pe contul Poliției Berlin de pe X.

Friedrich Merz, despre atacul din Berlin: Un "act abominabil"

Poliţia a folosit elicoptere şi camere cu imagistică termică pentru a-l localiza pe suspectul sau pe suspecţii implicaţi în incident, a declarat un purtător de cuvânt pentru AFP.

În prezent, poliţia şi-a extins căutările la întregul oraş, a afirmat Florian Nath. El a oferit, de asemenea, detalii despre vehiculul suspect implicat, precizând că acesta era "asemănător unui minivan sau unui SUV mic".

Primarul Berlinului a denunţat "un atac împotriva societăţii noastre libere şi deschise către lume" pe X.

"După un Marş al Mândriei paşnic şi plin de culoare, adunarea pentru un Berlin tolerant şi paşnic a fost luată în vizor în cel mai brutal mod cu putinţă. Berlinul este oraşul libertăţii – iar libertatea noastră a fost atacată astăzi în cel mai teribil mod", a precizat Kai Wegner, edilul Berlinului.

Cancelarul german Friedrich Merz a cerut sâmbătă "lămurirea completă" a incidentului, pe care l-a calificat drept un "act abominabil". Şeful guvernului şi ministrul său de interne "se vor implica cu o determinare deosebită pentru a lămuri complet acest act abominabil şi pentru a asigura pedepsirea celui vinovat", a declarat un purtător de cuvânt într-o primă reacţie transmisă prin comunicat.