Infernul din Hong Kong: cadavre găsite în apartamente, pe scări și pe acoperișuri. Sunt 151 de morți. „Unii nu vor fi găsiți niciodată”

Cel puțin 151 de oameni au murit în incendiul din complexul Wang Fuk Court din Tai Po, Hong Kong. Sursa foto: Hepta

Serviciile de urgență au continuat luni să caute prin cele șapte turnuri ale complexului Wang Fuk Court din Tai Po, la câteva zile după cel mai mortal incendiu al orașului din ultimii 75 de ani. Numărul morților a crescut la 151 și este de așteptat să crească în continuare, pe măsură ce căutările continuă. Aproximativ 40 de persoane sunt încă dispărute, potrivit The Guardian.

Autoritățile din Hong Kong au arestat 13 persoane sub suspiciunea de omor prin imprudență în legătură cu incendiul devastator de săptămâna trecută, pe fondul criticilor crescânde din partea locuitorilor privind arestările, în baza legilor de securitate națională, a cel puțin doi civili care cereau ca responsabilii să fie trași la răspundere.

Complexul, locuit de aproape 5.000 de oameni, se afla în plin proces de renovare amplă, despre care se crede că ar fi legată de cauza incendiului. Ulterior, furia a crescut din cauza unor presupuse încălcări anterioare ale normelor de siguranță de către compania de construcții care lucra la fața locului și a aplicării neglijente a standardelor, alimentată de dezvăluirile că locuitorii se plângeau de renovări de un an.

Luni după-amiază, oficialii au declarat că autoritățile anticorupție au arestat până acum 13 persoane în legătură cu dezastrul, inclusiv directorii și un consultant în inginerie ai unei companii de construcții, și că au „început imediat o investigație amplă pe linia omorului prin imprudență”.

Trupurile neînsuflețite ale unor victime ar putea să nu fie găsite vreodată

Căutarea minuțioasă a victimelor incendiului din Hong Kong continuă, dar unele poate nu vor fi găsite niciodată, spune un oficial.

„Deoarece unele dintre trupuri au fost reduse la cenușă, nu excludem posibilitatea de a nu putea recupera toate persoanele dispărute”, a declarat luni după-amiază, printre lacrimi, Karen Tsang, superintendenta-șefă și conducătoarea unității de investigare a victimelor.

Aproximativ 600 de specialiști în identificarea victimelor dezastrelor au mers încet din ușă în ușă pentru a verifica fiecare apartament de când incendiul a fost stins vineri.

„În timpul căutărilor, trupuri au fost găsite în coridoarele clădirii, în apartamente, pe scări și chiar pe acoperișuri”, a spus superintendentul de poliție Cheng Ka-chun, care conduce unitatea specializată în identificare.

„Toată lumea își amintește că Wang Cheong House a fost prima care a luat foc și printre ultimele stinse”, a spus comandantul regional Lam Man-han, adăugând că „mediul este extrem de teribil”.

Printre cei decedați se numără mai mulți rezidenți în vârstă, lucrători domestici străini care locuiau cu angajatorii lor – mulți dintre aceștia fiind persoane în vârstă sau familii cu copii – muncitori din construcții și un pompier trimis la fața locului.

Muncitorii au pus plase neconforme în locuri greu accesibile ca să nu fie găsite în caz de control

Secretarul-șef al Hong Kongului, Eric Chan, a spus că șapte dintre cele 20 de mostre testate de plasă de protecție folosită la schelele din jurul turnurilor nu respectau standardele ignifuge. Testarea inițială a arătat că mostrele respectau normele, dar Chan a declarat că plasa mai ieftină, neconformă, fusese montată în zone greu accesibile pentru a evita detectarea, descriind acest lucru drept un „act rușinos”.

„Au vrut doar să facă bani cu prețul vieților oamenilor”, a spus el.

Pe măsură ce acuzațiile de încălcări ale siguranței cresc, împreună cu dezvăluirile că autoritățile guvernamentale au emis multiple avertismente aparent neaplicate, locuitorii au întrebat de ce niciun oficial nu a fost tras la răspundere până acum. În schimb, doi civili au fost, potrivit relatărilor, arestați de poliția de securitate națională.

Miles Kwan, un student din Hong Kong, a fost arestat sâmbătă în legătură cu o petiție online care formula „patru cereri” pentru garantarea sprijinului pentru victime și responsabilitatea celor vinovați, inclusiv a oricăror oficiali guvernamentali corupți sau culpabili.Poliția nu a confirmat arestarea, spunând doar că „va acționa în funcție de circumstanțele reale și în conformitate cu legea”.

Kwan a fost văzut părăsind o secție de poliție luni după-amiază, a relatat Agence France-Presse.

Presa locală a relatat și arestarea lui Kenneth Cheung, fost consilier de district, duminică seara.

Val de furie online după arestarea celor doi civili

Întrebat luni despre arestări, secretarul pentru securitate, Chris Tang, a spus doar că au existat „comentarii inexacte online” care intenționau să amenințe securitatea națională. „Prin urmare, trebuie să luăm măsuri adecvate, inclusiv măsuri de aplicare a legii”, a spus Tang la conferința de presă. „Detaliile operaționale nu pot fi dezvăluite deoarece implică securitatea națională.”

Pe rețelele sociale din Hong Kong, oamenii au criticat arestarea civililor. „Securitatea națională trebuie prioritizată chiar dacă morții sunt încă îngropați în clădire”, a spus cineva.

Unii comentatori au făcut comparații cu China continentală. „Pe continent, aceste infracțiuni se numesc ‘căutarea de certuri și provocarea de probleme’”, a spus un comentator. „De obicei sunt pedepsite cu sentințe grele. Stabilitatea primează asupra tuturor.”

Altul a spus: „Acum că ne aliniem abordării din China continentală, prin pedepsirea persoanei care pune întrebarea, nimeni nu va mai îndrăzni să întrebe, iar astfel guvernarea Hong Kongului nu va avea probleme.”

Adunările civile sunt strict controlate sau împiedicate în Hong Kong

Arestările au urmat avertismentelor autorităților de securitate națională că vor reprima pe oricine considerat că folosește incidentul pentru a instiga sentimente „anti-China”.

Înaintea arestărilor, autoritățile începuseră deja să manifeste o sensibilitate crescută față de reacția comunității din Tai Po. De la reprimarea protestelor din 2019, adunările civile au fost strict controlate sau împiedicate în Hong Kong.

Joi și vineri, The Guardian a observat stabilirea rapidă a unor grupuri de voluntari folosind abilități nemaivăzute la această scară din timpul protestelor, cu sute de oameni folosind mașini și transportul public pentru a aduce munți de haine, mâncare și alte lucruri esențiale pentru victime. The Guardian nu a observat semne de activism politic.

Totuși, până seara, polițiști înarmați patrulau zona, iar oficialii guvernamentali au preluat repede coordonarea de la organizatorii voluntari.