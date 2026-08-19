Grăsimile bune din alimentație: ce surse vegetale poți include în fiecare zi?

5 minute de citit Publicat la 12:37 19 Aug 2026 Modificat la 12:37 19 Aug 2026

Surse vegetale de grăsimi bune, precum avocado, nuci, semințe de chia și in și ulei de măsline, care pot fi incluse într-o alimentație echilibrată. Sursa foto: catena

De-a lungul timpului, grăsimile au căpătat o reputație controversată în farfuria noastră. Mulți dintre noi au crescut cu ideea că orice formă de grăsime trebuie evitată sau eliminată drastic pentru a ne menține silueta și sănătatea. În realitate, lucrurile stau ușor diferit: organismul are o nevoie reală de grăsimi pentru a funcționa corespunzător.

Problema nu este prezența lor în meniu, ci alegerea surselor potrivite și integrarea lor inteligentă într-o alimentație zilnică echilibrată. Trecerea de la ideea de „grăsimi de evitat” la înțelegerea „grăsimilor bune” reprezintă un pas important spre un stil de viață sustenabil.

De ce avem nevoie de grăsimi în alimentație?

Grăsimile din alimentație nu sunt doar o sursă de energie, ci participă la numeroase procese fiziologice fundamentale, de la nivel celular până la asimilarea altor nutrienți din hrană:

● absorbția vitaminelor: vitaminele A, D, E și K sunt liposolubile, ceea ce înseamnă că absorbția lor este favorizată de prezența grăsimilor în alimentație.

● structura celulară, fiecare membrană celulară din corp conține lipide, asigurând flexibilitatea și funcționarea normală a celulelor.

Ce sunt acizii grași Omega-3, Omega-6 și Omega-9?

Când vorbim despre grăsimi vegetale valoroase, auzim adesea despre acizii grași nesaturați. Deși denumirile pot părea tehnice, rolul lor în alimentație este ușor de înțeles:

● Omega-3: în sursele vegetale, forma principală este ALA (acidul alfa-linolenic), un acid gras esențial pe care organismul nu îl poate produce singur și pe care trebuie să îl preia din hrană.

● Omega-6: reprezentat în principal de acidul linoleic, este de asemenea un acid gras esențial, iar o alimentație echilibrată trebuie să includă surse variate din ambele categorii (atât Omega-6, cât și Omega-3).

● Omega-9: reprezentat în principal de acidul oleic, se găsește în cantități importante în uleiul de măsline și avocado. Face parte din categoria grăsimilor mononesaturate și poate fi produs într-o anumită măsură și de organism.

Care sunt cele mai bune surse vegetale de grăsimi?

Lumea vegetală este extrem de generoasă când vine vorba de grăsimi benefice. Nu ai nevoie de ingrediente exotice sau greu de găsit pentru a-ți asigura un aport de calitate. Iată principalele surse vegetale pe care le poți adăuga în farfurie:

● semințele de in și chia sunt o sursă excelentă de Omega-3 vegetal (ALA) și fibre, fiind foarte ușor de integrat în preparatele zilnice.

● nucile și migdalele oferă acizi grași nesaturați, alături de vitamina E și alte substanțe nutritive.

● avocado este un fruct bogat în acizi grași mononesaturați (Omega-9), care oferă o textură cremoasă și un plus de sațietate preparatelor.

● măslinele și uleiul de măsline sunt pilonul dietei mediteraneene, reprezentând o sursă importantă de grăsimi mononesaturate, în special de acid oleic.

● uleiurile de in, rapiță sau susan pot fi folosite pentru a adăuga acizi grași nesaturați diferitelor preparate, în funcție de preferințele culinare.

Ce cantități poți include orientativ în farfurie?

Includerea grăsimilor bune nu presupune porții mari, ci consecvență și moderare. Iată câteva repere concrete pentru o zi obișnuită:

● o porție de nuci sau migdale, aproximativ un pumn mic (20–30 g), perfectă ca gustare între mese.

● o lingură de semințe de in măcinate, ideală de adăugat în iaurt, smoothie sau ovăz.

● o lingură de semințe de chia, ușor de integrat în porridge sau budinci rapide.

● câteva felii de avocado (aproximativ o jumătate de fruct) adăugate pe pâine integrală sau într-o salată.

● 1–2 linguri de ulei de măsline folosite direct ca dressing peste salate sau legume calde.

Cum introduci mai multe surse vegetale în meniul zilnic?

Includerea acestor ingrediente nu trebuie să fie complicată. Trucul constă în mici adăugiri inteligente la mesele pe care le consumi deja:

● semințe în iaurt sau porridge - adaugă o lingură de semințe de in măcinate sau semințe de chia în iaurtul de dimineață sau în fulgii de ovăz.

● nuci ca gustare rapidă - păstrează pe birou o mână de nuci sau migdale necoapte pentru momentele dintre mese.

● avocado la micul dejun - pisează o jumătate de avocado pe o felie de pâine integrală, presărată cu puțin suc de lămâie și semințe de susan.

● ulei de măsline în salate - folosește uleiul de măsline direct ca dressing peste legume proaspete sau legume coapte.

● semințe presărate peste preparate calde - presară semințe de dovleac sau de floarea-soarelui peste supele creme sau peste preparatele din orez și legume.

Când alimentația nu este suficient de variată: cum poți completa aportul?

Chiar dacă intențiile noastre sunt bune, stilul de viață dinamic, zilele aglomerate la birou sau opțiunile limitate de prânz pot face ca aportul de grăsimi benefice din surse vegetale să fie mai redus în anumite perioade.

Atunci când simți că dieta ta nu reușește să acopere diversitatea necesară, poți apela la un sprijin nutrițional atent formulat, cum este Omega 3-6-9 vegetal de la Naturalis, disponibil în farmaciile Catena.

Formula combină uleiuri de origine vegetală, precum uleiul de in, uleiul de floarea-soarelui, uleiul de luminiță-de-seară și uleiul de șofrănel, oferind un aport de acizi grași nesaturați într-o formă ușor de integrat în rutina zilnică. Produsul poate reprezenta o opțiune pentru persoanele care preferă sursele de origine vegetală.

Cum integrezi suplimentul într-o rutină echilibrată?

Pentru a te asigura că folosești correct și eficient suplimentele alimentare, respectă câțiva pași simpli:

● respectă modul de administrare - conform recomandărilor de pe ambalaj, se administrează 2 capsule pe zi, în timpul sau imediat după masa principală, cu o cantitate suficientă de apă.

● păstrează prioritățile - folosește suplimentul ca pe o completare a dietei, nu ca pe un substitut pentru mesele proaspete și variate.

● atenție la depozitare - pentru păstrarea calității ingredientelor, produsul se păstrează la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Rolul îndrumării de specialitate

Alegerea unui supliment alimentar este un pas individual, iar nevoile nutriționale variază de la o persoană la alta. De aceea, sfatul unui profesionist rămâne cel mai bun punct de plecare.

În farmaciile Catena, poți discuta cu un farmacist pentru a evalua dacă un produs pe bază de acizi grași vegetali este adecvat stilului tău de viață, cum se completează cu alimentația ta obișnuită și care este modul optim de administrare pentru nevoile tale.

Farmacia modernă – un partener pentru sănătate

Astăzi, rolul farmaciei a evoluat mult dincolo de simpla eliberare a rețetelor medicale. Aceasta a devenit un veritabil spațiu de consiliere, informare și sprijin pentru comunitate.

Rețelele mari, orientate către nevoile pacienților, reușesc să ofere această siguranță prin servicii constante de calitate. Cu o prezență extinsă la nivel național, Catena este considerată o farmacie de încredere în România datorită accesibilității sale și a echipelor pregătite să ofere îndrumare.

Diversitatea alimentară pe termen lung

Sănătatea nu se obține prin restricții drastice sau prin eliminarea unor grupuri întregi de alimente, ci prin diversitate și echilibru. Grăsimile vegetale de calitate aduc un aport nutrițional valoros și oferă un plus de savoare preparatelor de zi cu zi.

Alimentația variată, bogată în semințe, nuci, legume și uleiuri presate la rece, rămâne baza stării tale de bine. Iar atunci când ritmul zilnic te împiedică să ai mereu o alimentație variată, opțiunile vegetale de completare pot fi un aliat la îndemână pentru a susține diversitatea din dietă.

Surse:

https://www.healthline.com/nutrition/10-super-healthy-high-fat-foods

https://www.velivery.com/en/health-en/healthy-fats-in-the-vegan-diet.html?srsltid=AfmBOoqX8wih7p7L1YzzMlS-1T014ZyX8AbJyo3R_ay22y1Nhrwd9z5l

https://www.health.harvard.edu/diet-and-nutrition/omega-3-foods-incorporating-healthy-fats-into-your-diet

https://www.brownhealth.org/be-well/what-are-healthy-fats-and-why-do-you-need-fat-your-diet