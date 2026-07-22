Roxana Mînzatu: 50 de milioane de europeni nu muncesc, dar foarte mulţi dintre ei vor să o facă

Roxana Mînzatu, comisar european. Sursa foto: Antena 3 CNN

Roxana Mînzatu, comisar european, a anunţat că, miercuri, a fost adoptată "Comunicarea privind viitorul Pilonului european al drepturilor sociale", iar una dintre noile măsuri vizează oamenii care vor să intre sau să revină pe piața muncii, dar se lovesc de obstacole concrete.

"Astăzi, în Colegiul Comisarilor, am adoptat Comunicarea privind viitorul Pilonului european al drepturilor sociale. Una dintre noile măsuri vizează oamenii care vor să intre sau să revină pe piața muncii, dar se lovesc de obstacole concrete.

Comisia Europeană lansează consultarea partenerilor sociali pentru o posibilă inițiativă europeană dedicată acestora. În Uniunea Europeană, aproape 50 de milioane de persoane de vârstă activă sunt în afara pieței muncii.

Peste 31 de milioane sunt femei, iar aproape una din cinci ar dori să lucreze. În loc să întrebăm doar „de ce nu muncesc?”, trebuie să întrebăm și: „ce îi împiedică să muncească?”

Poate fi lipsa unui loc la creșă, o dizabilitate, o problemă de sănătate, lipsa transportului, competențe care nu mai corespund cererii sau responsabilitatea de a îngriji singur un copil sau un adult dependent.

Uneori, problema este chiar sistemul: omul este trimis de la o instituție la alta, fără să primească o soluție.

Important: ideea nu este obligăm pe cineva să muncească și nu discutăm despre tăierea beneficiilor sociale.

Vorbim despre sprijin adaptat fiecărei persoane:

evaluarea nevoilor și competențelor;

consiliere și formare profesională;

ajutor pentru găsirea unui loc de muncă;

acces la servicii de îngrijire;

colaborare între serviciile de ocupare, sănătate, educație și asistență socială.

Vrem ca fiecare om care poate și dorește să muncească să aibă o șansă reală să o facă. Iar în viitor, aceste consultări pot fi doar primul pas spre o nouă oportunitate profesională pentru aproximativ 10 milioane de europeni care vor să intre sau să revină pe piața muncii!", a transmis Roxana Mînzatu.