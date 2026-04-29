Şeful Ryanair avertizează că unele companii aeriene europene ar putea da faliment dacă preţul kerosenului se va menține ridicat

1 minut de citit Publicat la 09:00 29 Apr 2026 Modificat la 09:08 29 Apr 2026

Un avion al companiei Ryanair pe o pistă de pe Aeroportul Berlin Brandenburg (BER). Sursa foto: Getty Images

Mai multe companii aeriene europene ar putea intra în "dificultăţi financiare" sau chiar în faliment dacă preţul kerosenului se va menține ridicat pe durata verii, a avertizat directorul general al companiei Ryanair, Michael O'Leary, relatează CNBC. Oficialul a declarat că operatorul pe care îl conduce este "protejat", întrucât a acoperit 80% din necesarul de combustibil, însă a anticipat "falimente reale" în rândul altor companii aeriene dacă prețul combustibilului pentru avioane nu va scădea.

Într-un interviu acordat marţi pentru CNBC, Michael O'Leary a avertizat că alte companii aeriene europene se vor confrunta cu "dificultăți financiare" dacă prețurile pentru kerosen se va menține ridicat în lunile de vară.

Prețul combustibilului pentru avioane a crescut puternic după blocarea rutei maritime esențiale, Strâmtoarea Ormuz, în urma izbucnirii conflictului din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie.

"Prețurile au explodat din martie. Combustibilul Jet A-1 era în jur de 80 de dolari pe baril în martie. Acum este 150 de dolari", a declarat Michael O’Leary pentru CNBC, într-un interviu realizat de Ben Boulos la Conferința Norges Bank Investment Management din Oslo.

Prețul mediu al combustibilului pentru avioane a urcat la 179 de dolari pe baril în săptămâna încheiată la 24 aprilie, potrivit datelor International Air Transport Association.

"Dacă preţurile rămân ridicate pe parcursul verii, credem că un număr de companii aeriene din Europa vor întâmpina dificultăţi financiare reale", a menţionat Michael O'Leary, adăugând că, în acest scenariu, "vor exista falimente".

Oficialul a subliniat că o astfel de evoluţie ar putea avantaja pe termen mediu Ryanair, consolidând poziţia companiei pe piaţă.

"Dacă se va menține la 150 de dolari pe baril în iulie, august și septembrie, atunci vom vedea companii aeriene europene care vor da faliment, iar acest lucru, pe termen mediu, ar putea fi benefic pentru afacerea Ryanair", a mai explicat Michael O'Leary.

În acelaşi timp, EasyJet a anunţat costuri suplimentare de aproximativ 25 de milioane de lire sterline pentru combustibil în luna martie şi pierderi semnificative pentru primul semestru, în timp ce operatorul german Lufthansa a redus 20.000 de zboruri pe distanţe scurte până în octombrie pentru a economisi combustibil.

De asemenea, compania scandinavă SAS a anulat 1.000 de zboruri în aprilie, iar KLM a redus capacitatea cu 80 de curse, pe fondul creşterii costurilor cu kerosenul.

Potrivit International Energy Agency, Europa ar putea resimţi chiar şi penurii de combustibil pentru avioane în următoarele săptămâni, în funcţie de capacitatea de a înlocui importurile din Orientul Mijlociu, care reprezentau anterior aproximativ 75% din total.