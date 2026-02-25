Câinele robot care poate să joace tenis dar și să muncească: „Companionul Tău” tocmai a fost lansat de gigantul tech chinez Unitree

3 minute de citit Publicat la 12:02 25 Feb 2026 Modificat la 12:04 25 Feb 2026

„Companionul Tău”, robotul patruped inteligent AS2 lansat de Unitree. Sursa foto: Hepta

Producătorul chinez de roboți Unitree a prezentat oficial un nou robot patruped compact, dar puternic, denumit AS2, supranumit „Your Companion” (Companionul Tău). Conceput pentru a fi atât un animal de companie prietenos, cât și un ajutor în industrie, noul model promite peste patru ore de autonomie, o sarcină utilă de 15 kilograme și o viteză care poate rivaliza cu o bicicletă electrică urbană, potrivit Interesting Ingineering.

Lansarea vine la scurt timp după ce compania a atras atenția publicului cu roboții umanoizi care au performat arte marțiale în cadrul Galei Festivalului Primăverii.

AS2 este primul produs nou lansat de Unitree (n.r. Hangzhou Yushu Technology) în 2026 și este poziționat drept un robot patruped ușor, de clasă industrială.

Compact ca un model de consum, puternic ca unul industrial

AS2 cântărește doar 18 kilograme — aproximativ cât un câine Corgi — fiind apropiat ca dimensiuni de modelul de consum Unitree Go2, care are circa 15 kg. Totuși, compania susține că performanța sa de putere este aproximativ dublă față de Go2.

Comparativ cu modelele industriale anterioare, precum Unitree A2 (aproximativ 42 kg) și Unitree B2 (aproximativ 60 kg), noul AS2 este considerabil mai ușor, dar păstrează caracteristicile esențiale pentru aplicații profesionale.

Robotul dispune de un cuplu maxim de 90 N.m, autonomie de peste patru ore fără încărcătură și o rază de acțiune de aproximativ 13 kilometri cu o singură încărcare. Viteza maximă depășește 5 metri pe secundă (circa 18 km/h), mai rapid decât mulți adulți care aleargă și comparabil cu viteza unei biciclete electrice de oraș.

De la drumeții la sarcini industriale complexe

În materialele video de prezentare, AS2 este demonstrat sărind dintr-o mașină și alergând alături de un utilizator, sugerând utilizarea sa ca partener de drumeții. Robotul poate transporta un rucsac în excursii de peste patru ore, poate alerga prin zăpadă, poate traversa bălți până la nivelul „genunchilor” și rămâne stabil chiar și atunci când un bărbat de aproximativ 90 kg stă în picioare pe el.

Datorită certificării IP54 pentru rezistență la ploaie, AS2 poate funcționa în medii dificile. Este proiectat pentru terenuri complexe și aplicații industriale precum inspecția, logistica, patrularea sau cercetarea.

Capacitatea de încărcare este un alt indicator al orientării sale industriale: robotul poate transporta 15 kg în mișcare, iar sarcina statică suportată ajunge la 65 kg.

Inteligență avansată și opțiune de echipare cu braț robotic

AS2 integrează un model bionic de inteligență artificială și beneficiază de sistemul actualizat ISS 3.0 Intelligent Companion System. În demonstrații, robotul reacționează instantaneu la schimbările de direcție ale utilizatorului, urmărindu-l fluid, fără întârzieri vizibile.

Un alt element important este suportul pentru dezvoltare secundară deschisă, permițând companiilor și dezvoltatorilor să personalizeze robotul pentru aplicații specifice și să integreze soluții AI dedicate.

Opțional, robotul poate fi echipat cu un braț robotic, ceea ce îi extinde funcționalitatea — inclusiv capacitatea de a interacționa cu obiecte sau chiar de a juca tenis, potrivit prezentării oficiale.

Un nou pas în strategia gigantului tech din China, Unitree

Aceasta este a doua lansare de robot patruped realizată de Unitree în ultimii doi ani.

După modelul industrial A2 lansat în august 2025 și B2 în noiembrie 2023, AS2 marchează revenirea companiei la un format compact, similar cu lansarea modelului Go2 din iulie 2023, dar cu performanțe clar orientate spre zona profesională.

Deocamdată, prețul și specificațiile complete nu au fost anunțate. Totuși, din informațiile disponibile, AS2 pare să combine portabilitatea unui robot de consum cu robustețea și capacitățile unui echipament industrial, consolidând poziția Unitree pe piața roboticii avansate.