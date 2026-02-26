Un programator francez a „piratat” din greșeală mii de aspiratoare-robot în timp ce încerca să controleze aparatul său

Bărbatul a manevrat aspiratorul-robot cu ajutorul manetei consolei sale de jocuri video PlayStation. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Sammy Azdoufal, un programator francez, a piratat involuntar 7.000 de aspiratoare-robot în timp ce încerca să-și controleze propriul aparat. El susține că a fost uimit și „puțin speriat” când a observat că a primit acces la datele respective.

Bărbatul a manevrat aspiratorul-robot cu ajutorul manetei consolei sale de jocuri video PlayStation.

În timp ce făcea asta, fără să știe și fără să-și dorească, a generat mai multe linii de cod și a obținut acces la aproximativ 7.000 de astfel de dispozitive, fără știrea proprietarilor acestora.

După ce a conectat o manetă a jocului său video, el și-a spus că aspiratorul putea să emită, de asemenea, un sunet de avertizare când bateria era descărcată.

„Uneori, creierul meu este bizar”, a glumit programatorul, în vârstă de 32 de ani, potrivit Fortune.

După mai multe verificări, bărbatul a fost uimit și „puțin speriat” când a observat că a primit acces la datele asociate cu câteva mii de alte aspiratoare de acest tip.

Când și-a dat seama ce a făcut, i-a scris producătorului chinez pentru a-l avertiza în legătură cu această breșă de securitate.

Programatorul francez, care este un fost specialist în securitate cibernetică, a mărturisit că, după acel incident, soția lui a acoperit de atunci camera video a aspiratorului lor, ca măsură de precauție.

Compania chineză DJI, cunoscută pentru producția de drone și alte dispozitive high-tech, a precizat pentru AFP că transmis că a descoperit „o vulnerabilitate” în urma unei verificări interne realizate la sfârșitul lunii ianuarie și că problema a fost remediată imediat.

Sammy Azdoufal a mărturisit că „există o aplicație asociată cu aspiratorul”.

„Așadar, am încercat să înțeleg ceea ce trimitea aplicația către robot atunci când eu deplasam robotul”, a mai spus acesta.

Ulterior, compania a transmis că problema în cauză a fost rezolvată prin două actualizări de software operate la începutul lunii februarie, „fără ca nicio acțiune să fie necesară din partea utilizatorilor”.