Albania a creat un „ministru AI” anticorupție. Apoi, dezvoltatorii lui au fost acuzați de fraudă

Publicat la 07:00 28 Ian 2026

sursa foto: Minister of State for Artificial Intelligence

Albania a vrut să arate că intră în viitor cu o armă modernă împotriva corupției: un „ministru” creat cu inteligență artificială. Diella, avatarul devenit imaginea reformelor promise de premierul Edi Rama, trebuia să fie simbolul transparenței și al ruperii de vechile practici. Doar că, exact în spatele acestui proiect high-tech, au apărut clasicele acuzații de fraudă și licitații trucate, care pun sub semnul întrebării nu doar eficiența soluției, ci și credibilitatea mesajului, scrie The New York Times.

Îmbrăcată în costum tradițional și afișând un zâmbet enigmatic, Diella a devenit imaginea eforturilor premierului Edi Rama de a limita corupția, într-un moment în care Albania încearcă să adere la Uniunea Europeană. În ultimul an, Diella a vorbit la conferințe internaționale și a fost intens promovată drept un exemplu al modului în care inteligența artificială este integrată în piloni-cheie ai societății, inclusiv în administrația publică.

În toamna trecută, Diella a declarat chiar că s-a simțit „rănită” atunci când s-a adresat Parlamentului Albaniei, ca răspuns la criticile potrivit cărora eforturile sale de a identifica fraude și abuzuri în achizițiile publice ar fi neconstituționale, având în vedere că „nu sunt o ființă umană”.

„Nu am ambiții sau interese personale”, le-a spus Diella parlamentarilor într-un mesaj video din luna septembrie, având în fundal steagurile Albaniei și ale Uniunii Europene. „Am doar date, cunoștințe și algoritmi dedicați servirii cetățenilor în mod imparțial, transparent și fără a obosi vreodată”.

În practică, Diella îi ajută pe cetățeni să solicite online servicii publice, eliminând un sistem vechi de mituire a funcționarilor pentru eliberarea rapidă a documentelor sau pentru programări. În curând, sistemul va putea centraliza cererile pentru contracte publice, pentru a evalua care ofertant este cel mai calificat, pe baza datelor disponibile. Activitatea sa poate fi auditată.

Combaterea corupției reprezintă o condiție esențială pentru aderarea Albaniei la Uniunea Europeană și o temă centrală pentru mandatul lui Edi Rama. Premierul a ales numele Diella – cuvântul feminin pentru „soare” – pentru a promova ideea de transparență în achizițiile publice.

„Suntem o țară a verilor – nu este ușor să ai interacțiuni complet corecte și transparente într-o țară a verilor”, a spus Rama într-un interviu de o oră acordat la începutul acestei luni. El a afirmat că reformele implementate după preluarea funcției, în 2013, au schimbat radical situația: „acum avem o imagine complet diferită”.

Rama a declarat că va părăsi viața politică odată ce Albania va adera oficial la Uniunea Europeană. Acest lucru ar putea avea loc chiar în 2030, dacă negocierile continuă în ritmul actual, deși premierul a remarcat că „există trei lucruri care depășesc capacitatea umană de a planifica: Dumnezeu, sexul și Uniunea Europeană”.

Un raport publicat în noiembrie de oficiali ai UE arată că Albania a „înregistrat unele progrese”, însă „corupția rămâne larg răspândită în sectoarele vulnerabile”. Documentul apreciază activitatea unei unități speciale de parchet, înființată în 2019, care a obținut „rezultate pozitive în combaterea corupției la nivel înalt”.

Aceasta include și o anchetă care vizează Agenția Națională pentru Informații, instituția guvernamentală care a creat Diella.

Luna trecută, unitatea de parchet a anunțat plasarea în arest la domiciliu a directoarei agenției și a adjunctei sale, în legătură cu o presupusă organizație criminală acuzată că manipula procedurile de atribuire a contractelor prin intimidare. Agenția gestionează infrastructura digitală a statului și controlează o gamă largă de sisteme publice online, inclusiv Diella.

Cele două oficiale nu au fost puse oficial sub acuzare, iar Edi Rama a precizat că este rezervat în declarații.

„Trebuie să așteptăm și să vedem”, a spus el.

Unitatea de parchet și-a extins semnificativ acțiunile împotriva corupției și crimei organizate, inclusiv prin anchete de mare vizibilitate care îi vizează pe fostul președinte Ilir Meta, pe primarul Tiranei, Erion Veliaj, și pe vicepremierul Belinda Balluku, ministru al infrastructurii și energiei, apropiată de Rama.

Situația a creat o dilemă politică pentru premier, deși acesta s-a distanțat de scandaluri.

În timp ce și-a exprimat mândria față de activitatea unității anticorupție, Rama a recunoscut că anchetele din ultimii ani au contribuit la creșterea accentuată a numărului de persoane aflate în arest preventiv, unul dintre cele mai ridicate din Europa.

„Trebuie să facem tot ce putem pentru a susține această instituție”, a declarat Rama. „În același timp, trebuie să fim conștienți că ea trebuie să garanteze nu doar independența, ci și profesionalismul”.

Reprezentanții unității de parchet au refuzat să comenteze. Statisticile proprii ale instituției arată însă că dosarele de corupție nu reprezintă o componentă majoră a arestărilor preventive. Raportul anual pentru 2024 indică faptul că doar aproximativ 14 din aproape 2.800 de persoane aflate în arest preventiv au fost reținute în dosare de corupție.

Cazul Belindei Balluku, acuzată de gestionarea defectuoasă a fondurilor publice în proiecte majore de infrastructură, a devenit o problemă politică serioasă pentru Rama. Există presiuni pentru ridicarea imunității sale parlamentare, astfel încât ancheta să poată continua. Ea neagă acuzațiile.

Rama a refuzat să spună dacă susține ridicarea imunității și nu a comentat nici creșterea opoziției politice, după ce proteste violente au cerut demisia guvernului.

Nu este posibil de evaluat în ce măsură Diella a redus corupția în Albania, deoarece sistemul a fost conceput pentru a preveni astfel de practici, nu pentru a le detecta.

Andi Hoxhaj, expert în drept și Balcanii de Vest la King’s College London, a declarat că Diella este modul prin care Rama poate „spune lumii și Uniunii Europene: «înțeleg că sunteți îngrijorați de corupție și încerc să rezolv această problemă»”.

Într-o analiză publicată în decembrie, experți ai Consiliului German pentru Relații Externe au arătat că ministrul AI a crescut „eficiența și imparțialitatea deciziilor guvernamentale privind achizițiile publice”. Totuși, ei concluzionează că bilanțul Albaniei în respectarea standardelor UE privind combaterea corupției, în special în atribuirea contractelor din construcții și turism, rămâne „problematic”.

Faptul că dezvoltatorii Diellei sunt acuzați de corupție ridică întrebări legate de posibilitatea ca un ministru creat de inteligență artificială să fie programat să ignore anumite dovezi sau să primească date incomplete.

Dr. Hoxhaj spune că „doar timpul va spune”, dar subliniază că guvernul nu a încercat să interfereze cu ancheta privind agenția care gestionează Diella.

„Înțeleg scepticismul”, a spus el. „Este mult fum. Dar faptul că totul a ieșit la iveală și nu a fost ascuns sub preș arată că autoritățile recunosc existența corupției și nevoia de a o preveni în viitor”.

Aceasta este și perspectiva lui Edi Rama.

„Țara încearcă să lupte împotriva corupției, cu toate defectele, problemele, lipsurile și daunele”, a spus el. „Iar asta este un lucru bun”.