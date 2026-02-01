Cum vor arăta noile staţii de metrou ce vor fi construite pe tronsonul dintre Gara de Nord și Gara Progresul, Magistrala 4

Noul traseu va avea 11 kilometri şi va traversa cartierele Gara de Nord, Uranus, 13 Septembrie, Giurgiului şi Progresul. Sursa colaj foto: captură video Facebook/Daniel Băluţă

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat că a semnat ordinul de începere a lucrărilor la lotul al doilea al proiectului de extindere a magistralei M4 de metrou, finanţat cu 3,5 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile, potrivit Agerpres. În timpul conferinţei de presă au fost dezvăluite câteva dintre imaginile din noile staţii de metrou ce vor fi contruite pe tronsonul dintre Gara de Nord și Gara Progresul, Magistrala 4.

"Vreau să îmi exprim reala bucurie şi apreciere că acest lot al celei mai importante investiţii din România, nu doar din Bucureşti, una dintre investiţiile istorice la nivelul Bucureştiului, a fost câştigată de un consorţiu românesc. (...).

Începând de mâine dimineaţă, toate cele 14 noi staţii prevăzute în proiectul de extindere al magistralei M4 de metrou vor fi deja în proces de proiectare. În decembrie a început proiectarea primului lot al acestui proiect, cel dintre Gara de Nord şi Eroii Revoluţiei. Acum am semnat ordinul de începere a lucrărilor similare şi pentru lotul al doilea, cel dintre Eroii Revoluţiei şi Gara Progresul, astfel încât specialiştii consorţiului de firme care vor derula lucrările pe acest tronson (...) se pot apuca efectiv de treabă. Proiectarea va dura maximum zece luni, însă sunt convins că vom reuşi să ne mişcăm mult mai repede", a declarat Daniel Băluţă, duminică, într-o conferinţă de presă.

El a estimat că proiectul de extindere a magistralei M4 de metrou va fi finalizat în şapte ani.

"Construim 14 staţii noi, de la Gara de Nord la Gara Progresul, iar acest nou culoar devine cea mai importantă axă de mobilitate a Capitalei. Este investiţia care mută presiunea de pe bulevardele centrale şi redă oraşul oamenilor, adică fix de ceea ce are nevoie Bucureştiul.

Noul traseu va avea 11 kilometri şi va traversa cartierele Gara de Nord, Uranus, 13 Septembrie, Giurgiului şi Progresul, adică va trece pe teritoriul sectoarelor 1, 4 şi 5, precum şi al comunei Jilava din judeţul Ilfov", a precizat Băluţă.

Edilul a menţionat că extinderea magistralei M4 are totodată un impact economic puternic: aproximativ 5.600 de locuri de muncă bine plătite în etapa de execuţie şi circa 900 de locuri de muncă permanente, după finalizarea proiectului.

În termeni de infrastructură, reţeaua de metrou creşte cu aproape 22%, "un salt fără precedent" dintr-un singur proiect, a subliniat Daniel Băluţă, adăugând că extinderea magistralei M4 de metrou va aduce din anul 2040 58,6 milioane de călătorii suplimentare pe an.

Potrivit unui comunicat al autorităţii locale transmis duminică, companiile româneşti care vor implementa lucrările aferente lotului doi al proiectului sunt reunite într-o asociere al cărei lider este S.C. Construcţii Erbaşu S.A.