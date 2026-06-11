De la Surinam și Cipru până la Siria: Țările care profită de blocajul din Ormuz pentru a atrage investiții americane masive în energie

Creșterea prețurilor la gaze, legate de închiderea strâmtorii, a devenit o problemă politică majoră pentru Casa Albă. FOTO: Profimedia Images

Mai multe state încearcă să profite de criza energetică provocată de războiul cu Iranul și de perturbările din strâmtoarea Ormuz, prezentând administrației Trump proiecte alternative de producție și transport al energiei. De la Surinam și Cipru până la Siria, guvernele caută sprijin politic și financiar din partea Washingtonului, în timp ce Casa Albă promovează diversificarea surselor globale de aprovizionare pentru a reduce dependența de unul dintre cele mai importante puncte de tranzit energetic din lume, potrivit Politico.

„Securitatea energetică este din nou pe masă. Exact așa vrem să ne poziționăm. Putem fi unul dintre refugiile sigure când vine vorba de furnizarea de energie”, a declarat ministrul petrolului, gazelor și mediului din Surinam, Patrick Brunings, într-un interviu.

Surinam a descoperit gaze în largul coastei sale, iar Brunings a spus că el crede că există mai multe rezerve în largul mării, ușor accesibile pentru transportul maritim, iar investitorii externi, inclusiv din SUA, ar putea ajuta. El a spus că a vorbit despre gazele din Surinam cu secretarul de stat adjunct pentru Energie, Caleb Orr, în timpul unei călătorii la Houston în martie și speră să reaprindă această conversație. Departamentul de Stat a confirmat întâlnirea din martie.

Creșterea prețurilor la gaze, legate de închiderea strâmtorii, a devenit o problemă politică majoră pentru Casa Albă, rata de aprobare a președintelui Donald Trump ajungând la minime record. Eforturile administrației de a reduce prețurile au inclus sprijin militar pentru unele petroliere. Într-o postare pe rețelele de socializare de miercuri, Trump a declarat că aceste operațiuni au adus pe piață „100 DE MILIOANE” de barili.

„Administrația Trump lucrează îndeaproape cu aliații noștri din întreaga lume pentru a diversifica lanțurile de aprovizionare, a extinde infrastructura energetică și a consolida securitatea noastră energetică prin minimizarea dependenței globale de blocaje precum strâmtoarea Ormuz”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Taylor Rogers.

Secretarul pentru Energie, Chris Wright, a avut un mesaj similar marți, spunând: „Vrem să lucrăm ca parteneri pentru a energiza lumea” în discursul său adresat Forumului Global pentru Energie al Consiliului Atlantic.

Mai multe țări se întrec pentru a obține finanțare pentru proiecte energetice

Țările care se adresează Casei Albe ar putea încerca să fie de partea administrației vorbind despre energie, dar dacă primesc aprobare, ar putea fi, de asemenea, cu un pas către valorificarea expertizei și finanțării americane cu instrumente financiare precum Corporația de Finanțare a Dezvoltării.

Anul trecut, Congresul a extins autoritățile DFC pentru a opera în mai multe țări și cu o toleranță mai mare la risc, esențială pentru finanțarea proiectelor energetice la scară largă. Agenția, care oferă finanțare proiectelor din străinătate, a declarat într-un comunicat că „energia este esențială” pentru strategia sa.

Infrastructura energetică durează ani până devine funcțională, iar niciunul dintre eforturile depuse nu va avea un impact imediat asupra prețurilor la gaze.

Însă blocarea strâmtorii va avea consecințe pe termen lung, a susținut Geoffrey Pyatt, care a ocupat funcția de secretar de stat adjunct pentru resurse energetice în timpul fostului președinte Joe Biden și continuă să ofere consultanță pentru proiecte energetice la McLarty Associates.

„Chiar dacă strâmtorile sunt redeschise, va exista o primă de risc atașată moleculelor care ies din Golf, care nu exista anterior”, a spus el. Pentru țările care își dezvoltă propria energie, „steagul american, sprijinul guvernului SUA contează foarte mult”.

Wright și Jarrod Agen, directorul executiv al Consiliului Național pentru Dominarea Energiei, au discutat marți despre proiecte energetice cu „mai multe țări din Orientul Mijlociu”, a declarat un oficial al Casei Albe.

Sprijinul SUA ar putea fi deosebit de important în medii energetice complexe, precum estul Mediteranei, unde Grecia, Cipru și Israel fac parte dintr-un parteneriat „3+1” cu SUA pentru a coopera în domenii precum energia. Wright urmează să se întâlnească joi, în Texas, cu miniștrii energiei din aceste țări, unde va prezida lansarea Centrului Energetic East Med de la Universitatea Rice.

Centrul a fost planificat în Legea EastMed din 2019, dar chestiunea energiei a devenit mai relevantă în ultimele luni, a declarat ministrul cipriot al Energiei, Michael Damianos, într-un interviu. El a spus că proiectele de gaze naturale ale firmelor americane și europene care operează în Cipru ar putea produce gaze până în 2028.

„Din cauza strâmtorii Ormuz și a crizei globale, estul Mediteranei devine mai important”, a spus el. „Toate aceste șocuri externe pot fi ocolite dacă avem mai multe opțiuni.”

Ministrul sirian al Energiei, Mohammed al-Bashir, a declarat că s-a întâlnit cu Wright și a discutat despre modalitățile prin care companiile energetice americane și-ar putea extinde activitatea în țara sa.

„I-am spus secretarului Energiei că ușile Siriei sunt deschise pentru ca firmele să investească”, a declarat al-Bashir.

El a indicat două conducte care ar putea oferi rute energetice departe de strâmtoare. Una este gazoductul arab, care circulă între Egipt, Iordania, Liban și Siria, dar care va necesita aproximativ 18 luni de lucrări pentru a repara daunele provocate de război. Siria discută, de asemenea, despre relansarea conductei petroliere Kirkuk-Baniyas, care ar transporta țiței din Irak.