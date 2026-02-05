Nazare anunță scheme de sprijin pentru valorificarea mineralelor rare. Lista măsurilor din pachetul de relansare economică

Ministrul Fondurilor Europene, Alexandru Nazare, a anunțat, joi, pachetul de măsuri pentru relansarea economică și creșterea competitivității economiei României, construit pe fondul spațiului fiscal creat după majorările de taxe. Planul are două componente majore: măsuri fiscale și reașezarea schemelor de sprijin pentru companii, cu accent pe investiții de calitate și domenii strategice.

Nazare a spus că Guvernul mută focusul de la stimularea consumului către investiții, producție și inovare, urmând să prioritizeze sectoarele unde România are interese strategice. Un rol central îl va avea Banca de Investiții și Dezvoltare, care va putea gestiona scheme de sprijin, crea sau participa în vehicule investiționale și susține direct domenii-cheie ale economiei.

Printre măsurile fiscale se numără introducerea unui credit fiscal de 10% pentru cercetare-dezvoltare, suplimentar deducerii existente, supramortizarea accelerată de 65% pentru investiții în echipamente din 2026, creșterea plafonului pentru mijloace fixe la 5.000 de lei și superdeduceri pentru companiile care se listează la bursă. De asemenea, termenul de declarare și plată a impozitului pe profit va fi stabilit definitiv la 25 iunie, pentru mai multă predictibilitate:

Facilitățile fiscale pentru companii prezentate de Alexandru Nazare

"Rezolvăm problema în privința creditelor pentru zona de susținere a cercetării și dezvoltării. Pe lângă deducerea de 50%, introducem un credit fiscal de 10% care va ajuta foarte mult zona de cercetare și de dezvoltare. Creditul fiscal intră ca nou concept în instrumentarul de investiții și în zona de siusținere a companiilor.

Introducem supramortizarea accelerată de 65% față de 50% pentru inevstițiile în echipament în 2026 pentru că ne dorim investiții în producție.

Creștem plafonul pentru mijloace fixe de la 2.500 de lei la 5.000 de lei. Nu a mai fost actualizat de foarte mult timp iar dublarea era necesară.

Introducem superdeduceri pentru zona de cheltuieli pentru companiile care vor să se listeze. Introducem o deducere suplimentară de 50% la calculul fiscal pentru acestea.

Definitivăm termenul de declarare și plată al impozitului pe profit la 25 iunie ca măsură de simplificare. Asigură claritate și predictibilitate în piață".





Măsuri pentru microîntreprinderi

Alexandru Nazare a anunțat mai multe facilități pentru microîntreprinderi:

"Avem o serie de măsuri care sprijină sectorul microîntreprinderilor: Majorăm termenul de angajare al angajatului pentru microîntreprinderi de la 30 de zile la 90 de zile.

Permitem vânzarea unor impobilizări anual care să nu fie inclusă în plafonul de 100.000 de euro pentru micro.

Permitem revenirea la statutul de microîntreprindere dacă condițiile de piață și condițiile sunt îndeplinite de către acesta. Dacă trece peste plafonul de 100.000 de euro și anul viitor îndeplinește plafonul poate reveni dacă respectă statutul.

Rezolvăm problema concediilor medicale. Stabilim cele 30 de zile stabilite anual ca să nu mai avem problema pierderii satutului de micro".

Scheme de sprijin pentru sectoarele strategice

În zona schemelor de ajutor de stat, Guvernul schimbă paradigma: vor fi create instrumente care să acopere atât microîntreprinderile, cât și proiectele strategice de mari dimensiuni. În premieră, România va avea o schemă de ajutor de stat dedicată proiectelor strategice, menită să atragă investiții mari, criteriile urmând să fie stabilite în 90 de zile.

"Ca oxigen pentru companiile mici și medii, o măsură importantă este creșterea plafonului TVA la încasare. Acest plafon de TVA la încasare era stabilit de 5 ani la 4,5 milioane de lei și îl creștem la 5 milioane de lei în 2026 și la 5,5 milioane de lei în 2027.

În zona de ajutor de stat și în zona de scheme de susținere a companiilor, schimbăm paradigmele existente până acum.

Schemele de susținere trebuie să acopere toată plaja de nevoi, atât microantreprenor, între 1-10 milioane, cât și proiectele strategice.

Instituim o schemă de ajutor de stat pentru proiecte strategice. România nu avea un astfel de instument pentru atragerea investițiilor mari pentru a convinge investitorii să vină în România.

Am regândit modul în care funcționează schema pentru industrie pentru că ne-am dori să avem o reflectare mult mai bună a proiectelor selectate pe deficite de balanță comercială. Subgrupele de produse unde avem deficit de balanță comercială vor fi punctate corespunzător să redirecționăm resurse în zonele unde este cu adevărat nevoie să recuperăm deficitul pe balanță comercială.

Valorificarea mineralelor rare

Un accent special este pus pe valorificarea resurselor minerale critice, în linie cu lista aprobată de Comisia Europeană. Va fi creat un instrument dedicat pentru exploatarea și procesarea mineralelor critice, cu scopul de a susține noile tehnologii și de a reduce dependențele externe.

Totodată, Guvernul pregătește o schemă distinctă pentru inteligență artificială, care va sprijini domenii precum AI:

"Valorificarea resurselor minerale pentru care gândim un instrument dedicat. Am luat act de lista materialelor critice așa cum a fost aprobată de Comisia Europeană. Vom susține zona de valorificare a resurselor minerale și zona de noi tehnologii. O altă schemă dedicată privește inteligența artificală, de la semiconductri, robotică, de scalarea a companiilor care să treacă din accelerare către piață și companiile să aibă instrumente către această zonă.

Instrument de finanțare pentru aparare de 200 milioane euro pentru companii românești", a mai precizat Alexandru Nazare.