Val de reproșuri pentru Bolojan de la profesori și elevi: „Mai puțini bani la educație înseamnă politicieni tot mai proști”

Sistemul de educație a fost primul care a suferit de pe urma măsurilor de austeritate adoptate anul trecut. Foto: capturi Antena 3 CNN

Mii de studenți și profesori au ieșit, miercuri, în stradă, în fața Palatului Victoria, pentru a protesta față de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan. Cadrele didactice se tem că urmează noi tăieri de la Educație și amenință că vor intra în grevă națională. Studenții cer, la rândul lor, să le fie crescute la loc bursele. Tinerii spun că abia mai reușesc să se întrețină și amenință că vor părăsi România dacă nu se investesc mai mulți bani în Educație.

Sistemul de educație a fost primul care a suferit de pe urma măsurilor de austeritate adoptate anul trecut. Potrivit unui sondaj realizat de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, la care au răspuns peste 17.000 de angajați din învățământ:

70,5% dintre respondenți spun că măsurile luate de Guvernul Bolojan i-au afectat foarte mult;

71,7% dintre respondenți afirmă sunt dispuși să participe la protestele de stradă organizate local;

74,7% dintre respondenți afirmă sunt dispuși să participe la o grevă națională;

În Piața Victoriei s-a aflat astăzi și realizatorul Antena 3 CNN, Mihai Gâdea, care a stat de vorbă cu protestatarii, învățători, profesori și studenți. Iată de ce au ieșit în stradă.

„Bugetul burselor noastre a fost tăiat aproape la jumătate și este o nedreptate, pentru că noi nu ne putem întreține doar din atât. Visul meu este să rămân în România, dar dacă continuăm așa, nu! Este o țară cu foarte mult potențial lor, că nu este condusă de cine trebuie. Să ne dea bursele înapoi și să fie drepți cu noi până la final.”

„Pentru educația noastră și a tuturor studenților din România, pentru a avea burse cât mai bune pentru toți studenții din România, pentru a fi totul accesibil pentru noi: transport, Educație, absolut tot.”

„Să se mai gândească când taie, de unde taie pentru că educația este cel mai important aspect al acestei țări. Îmi doresc să rămân în România, n-am niciodată în calcul să plec în străinătate.”

„Ne-au tăiat din salarii, din norma de hrană. Sunt educatoare. Să stea de vorbă cu liderii noștri de sindicat și să nu ne mai taie din salarii.”

„A promis că o să avem alt ministru, așa că venim numai aici, nu mai mergem la Ministerul Educației că nu mai avem ministru. Dânsul se comportă ca și cum n-ar fi ministrul nostru. Ce să vă zic eu? Aroganța, aroganța și lipsa totală de dialog.”

„În primul rând indiferența politicienilor atunci când vine vorba de educație, pentru că educația înseamnă viitorul țării. Și lista de revendicări e aceeași pe care o avem din vară, începând când norma didactică, care de fapt a însemnat scăderea salariilor mascată între 10 și 25% evident comasarea de de școli, de clase și mai ales numărul de elevi mărit la clase. O reformă în învățământ nu se face cu tăieri. O reformă în învățământ se face cu viziune. Din păcate, în ultima perioadă nu vedem viziune nici din partea Guvernului, dar nici din partea fostului ministru. Și sperăm să vină un ministru care are o viziune serioasă pentru educație.

(Premierul n. red) nu înțelege ce înseamnă educația și noi vom declanșa cât de curând un referendum în rândul colegilor noștri, declanșarea grevei generale, atât în perioada simulărilor de Evaluare Națională și Bacalaureat, cât mai ales în finalul anului școlar, așa cum am făcut-o în 2023.”

„Sunt foarte multe lucruri care ne supără, care supără pe colegii noștri. Cel mai tare cred că este lipsa de reacție a guvernanților, lipsa de înțelegere a situației în care aduc educația națională, pentru că alocarea a mai puțin mai bani pentru educație înseamnă până la urmă politicieni tot mai proști.”

„Cel mai bun ne nemulțumește indiferența cu care suntem tratați. Să nu uităm că din iulie anul trecut învățământul a fost singura categorie ocupațională care a început să suporte austeritatea. Toată lumea striga solidaritate, domnule, să fim solidari o să facem. Până acum sunt imediat, se termină februarie, azi, mâine și încă nu vedem, tot numai învățământul. Plus că măsurile luate la clasele a 9-a, în 2012, a fost o generație cu puțini copii. Cresc numărul la clase, practic se dublează numărul de cadre didactice care pierd și prin creșterea efectivelor și prin mărirea normelor. Deci ne vom trezi într-un an de zile cu foarte mulți colegi disponibilizați, fiind o meserie de carieră, să meargă să mai sape un canal, să mai construiască o cale ferată Bumbești-Libezeni? Ce ar fi de făcut cu colegii noștri?

„Vedeți că nu vorbesc despre salarii în primul și în primul rând. Pentru ei contează mai mult să vadă ca în fața lor niște politicieni responsabili, niște politicieni care să empatizeze cu ei, care să țină cont de problemele pe care ei le-au prezentat în mod repetat. Vor să simtă că totuși, această clasă politică este aproape de cetățean. Pentru că nici domnul Bolojan, nici această Coaliție nu guvernează pentru partidele lor, nici pentru PNL, nici pentru USR, nici pentru PSD.

Ei trebuie să guverneze pentru oameni, trebuie să fie alături de oameni, nu împotriva lor. Deocamdată, nu acești oameni de aici au generat marea criză și marele deficit bugetar. Criza a fost de generată de politicieni până la urmă și de la decizii greșite pe care le-au luat. Iar oamenii, din păcate, ei sunt cei care plătesc, ori nu se mai poate merge pe în această direcție.

Este o direcție greșită. Au nevoie să fie ascultați, au nevoie să fie respectați. Dacă tu, ca politician, vrei respectul cetățenilor, respectă la rândul la rândul tău pe cei care te-au adus pe funcția respectivă.”

„Ar trebui să pună mai mult accent pe studenți, pe faptul că noi avem nevoi. Noi nu avem cum să muncim din cauza programului pe care îl avem. Ei trebuie să gândească că noi suntem viitorul, ar trebui să investească noi. Este foarte importantă bursa pentru mine pentru că asta e venitul meu, din asta trăiesc până la urmă. Îmi doresc să fac un trai bun în România. Dar trebuie să fiu susținută de către Guvern.”

„Este ca aerul bursa.”