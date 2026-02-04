Profesorii și studenții ies în stradă împotriva austerității lui Bolojan. Lider sindical: 78% se pronunță pentru grevă generală

Publicat acum 13 minute

O grevă în Educație, în perioada examenelor naționale, se profilează la orizontul perioadei următoare, în cazul în care Executivul nu cedează și nu revine asupra măsurilor de austeritate, spun liderii sindicali.

"E o mare dezamăgire, în primul rând la adresa politicienilor, pentru că ei clamează o dată la patru ani că educația este prioritate națională, dar la momentul acesta suntem singurii care plătim această austeritate prin Legea 141/2025. Suntem în stradă și da, avem speranțe să modificăm aceste lucruri, chiar dacă politicienii declară. Dacă ne dorim un viitor pentru această țară, este clar că trebuie să facem și o astfel de schimbare.

Nu este vorba doar despre o normă didactică majorată, ci vorbim despre comasări de clase, comasări de școli și, mai grav decât atât, vorbim despre numărul de elevi la clasă mărit foarte, foarte mult. Iar prin această mărire a numărului de elevi la clasă, actul didactic nu mai este unul de calitate și iată că sunt afectați elevii. Am inițiat și o propunere legislativă cetățenească, tocmai pentru a salva educația. A fost publicată zilele trecute în Monitorul Oficial. Nu spun cuvinte mari când afirm că ne dorim să salvăm educația. Astăzi vom fi peste două mii de oameni în stradă.

Nu vom opri aceste proteste, ba mai mult decât atât, dăm drumul la un referendum de grevă și așteptăm din partea colegilor noștri o participare atât în perioada simulărilor de Evaluare Națională și Bacalaureat, cât mai ales în finalul anului școlar, dacă Guvernul României nu va catadicsi să rezolve problemele din educație.

Lider sindical: Cei mai mulți profesori vor grevă la finele anului școlar, dar sunt destui care vor încă din perioada simulărilor

Ce vă pot spune este că, în urma chestionarului pe care noi l-am lansat către colegii noștri, 78% din colegii care au răspuns la acest chestionar doresc să facă grevă generală, pe lângă celelalte forme de protest.

Este adevărat, procentul este un pic împărțit. Cea mai mare parte a colegilor își doresc în mod special la finalul anului școlar, așa cum am făcut, de altfel, în anul 2023. Însă sunt și foarte mulți colegi care își doresc grevă încă din luna martie, în perioada acestor simulări.

De aceea, spuneam, dăm drumul și la acest referendum pentru pentru declanșarea grevei generale în perioada evaluării simulărilor pentru Evaluarea Națională și simulărilor pentru Bacalaureat", a declarat George Purcaru, vicepreședinte al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) la Antena 3 CNN.

El a vorbit și de riscul ca noi posturi de profesori să dispară.

Lider sindical: Cel puțin 2.000 de persoane pleacă din Educație de la toamnă

Ddacă vorbim despre aproape 15.000 de posturi care au dispărut anul trecut prin majorarea normei didactice, din estimările noastre, anul acesta, în toamnă, cel puțin 2.000 de persoane vor pleca.

Și nu este vorba (că vor pleca) doar din cauza numărului mai mic, istoric vorbind, al copiilor care vor intra în clasa a 5-a, în clasa pregătitoare și în clasa a IX-a, ci vorbim despre efectul acestor comasări, că aici este, dacă vreți, necazul foarte mare.

Nu avem voie să facem clase sub 28 de elevi și iată că sunt județe întregi care au câte 30 - 40 de clase ce 'dispar' la început de ciclu în liceu, pentru că am avut acum etapa de mobilitate în care s-au constituit clasele la liceu.

Dacă până acum au plecat suplinitorii, iată că vor pleca și titulari foarte mulți din sistem", a explicat el.