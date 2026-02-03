"Au fost ciupiri la salarii". Tăierile Guvernului Bolojan scot profesorii în stradă. Sindicaliștii amenință cu greva generală

Profesorii se pregătesc pentru primul mare protest al anului acestuia. FOTO colaj: Hepta

Profesorii se pregătesc pentru primul mare protest al anului acestuia, nemulțumiți că au mai multe ore de predat acum, dar și din cauza tăierilor asumate de Guvernul Ilie Bolojan. Cadrele didactice au început deja să strângă semnături pentru a declanșa greva generală.

O opțiune pentru profesori ar putea fi ca activitatea să fie suspendată în luna martie, când au loc simulările pentru examenele naționale, potrivit Antena 3 CNN.

Discuțiile despre tăierea cheltuielilor cu angajații și aplicarea măsurilor de austeritate îi fac pe oameni să iasă în stradă. Primii de anul acesta sunt profesorii care vor picheta miercuri sediul Guvernului.

Ion Zoican, reprezentant al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ a precizat că guvernul trebuie să explice care este suma economisită în urma tăierilor din Educație:

“Noi nu am renunțat la proteste. Protestăm pentru abrogarea măsurilor de austeritate pe care le-a impus în 2025: norma didactică, numărul de elevi în clasă foarte mare, comasarea claselor și tăierea burselor pentru elevi și studenți. Aceste măsuri dacă se continuă sunt măsuri anti-educație și nu sunt măsuri de reformă. Cerem abrogarea acestor măsuri. Dacă s-au aplicat un an de zile, să cântărească Guvernul și să zică câți bani a economisit din aceste suprimări a învățământului. Dacă nu, e bine ca anul viitor școlar să înceapă așa cum a fost pe Legea 198/2023, o lege asumată de Parlament, de Guvern și președintele României”.

El a precizat că pierderile au fost semnificative la nivelul posturilor din învățământ.

“S-au suprimat în jur de 15.000 de posturi, s-au suprimat pentru plata cu ora, unde inevitabil sunt ore care trebuie luate de colegii noștri titulari și atunci sunt plătite cu un tarif care este sub un zilier necalificat. Este o plată nesemnificativă și care îi face pe colegii noștri să nu mai predea. S-au tăiat indemnizația de hrană, voucherele pentru vacanță și tot felul de chestiuni care au fost ciupiri la salariile profesorilor”, a precizat liderul de sindicat.

La protestul de miercuri se vor alătura și studenții, nemulțumiți de tăierea burselor. Conform surselor din minister, motivația pentru care Bolojan ar fi decis să controleze în mod direct portofoliul Educației ar fi următoarea: prim-ministrul intenționează să taie din locurile bugetate pentru studenți și nu s-ar fi găsit candidați la portofoliul Educației care să dorească să își asume o astfel de măsură.