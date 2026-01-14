Studenții amenință că vor ieși în stradă dacă se reduc locurile la buget. Profesorii pregătesc greva generală înaintea examenelor

Surse din Ministerul Educației spun că s-ar lua în calcul reducerea numărului de locuri fără taxă pentru studenți. FOTO: Hepta

Sunt tensiuni fără precedent în sistemul de învăţământ. Orice măsură nouă de austeritate va fi ca o scânteie. Studenţii ameninţă deja că vor ieşi în stradă dacă se reduce numărul locurilor fără taxă, iar angajaţii din universităţi se tem de disponibilizări în rândul personalului non-didactic. Şi profesorii din învăţământul preuniversitar sunt revoltaţi şi strâng semnături pentru a afla câţi dascăli vor să declanşeze grevă generală. Purtătorul de cuvânt al Guvernului dă însă asigurări că premierul nu va mai lua nicio măsură de austeritate în Educaţie.

Promisiunile lui Ilie Bolojan nu îi liniștesc deloc pe angajații din învățământ care se gândesc la ce e mai rău.

“Ne așteptăm la tăieri mari pentru că domnia sa așa a fost învățat, așa a pornit, așa va continua”, a declarat Anton Hadăr, liderul federației sindicale „Alma Mater”.

“Acum suntem înștiințați că ne paște încă o nouă reducere de bugetare a învățământului superior din România, cam cu 10% în ceea ce privește cheltuielile de personal, lucru care va însemna reducerea personalului”, a mai spus Hadăr.

Mai exact, ar putea fi afectat personalul administrativ, nu și cadrele didactice din universități.

Critici la adresa permierului vin și dinspre Marius Nistor, președintele FSE “Spiru Haret”:

“Pe de o parte domnia sa spune că nu se mai operează noi măsuri de austeritate în sistemul de învățământ românesc. Dar sunt alți membri ai Cabinetului care vorbesc despre continuarea măsurilor de austeritate”.

Profesorii amenință cu declanșarea grevei generale

Surse din Ministerul Educației spun că s-ar lua în calcul reducerea numărului de locuri fără taxă pentru studenți. Tinerii susțin că vor ieși în stradă dacă se va lua o asemenea măsură.

“Vom avea mai puține persoane care vor avea studii superioare. Vom afecta dezvoltarea statului, economia acestuia, piața forței de muncă. Ne așteptăm și solicitarea noastră pentru decidenții politici și Guvernul României este să acorde o finanțare corespunzătoare sistemului de educație”, a spus un reprezentant al studenților.

Conform surselor din minister, motivația pentru care Bolojan ar fi decis să controleze în mod direct portofoliul Educației ar fi următoarea: prim-ministrul intenționează să taie din locurile bugetate pentru studenți și nu s-ar fi găsit candidați la portofoliul Educației care să dorească să își asume o astfel de măsură.

Nemulțumiri sunt și în sistemul preuniversitar, unde sindicatele se pregătesc de grevă și au început deja consultarea profesorilor.

Greva generală ar putea fi declanșată în vară chiar înainte de încheierea mediilor și începerea examenelor naționale. În ciuda tensiunilor și a temerilor, purtătorul de cuvânt al Guvernului a dat asigurări că premierul nu va mai lua nicio măsură de austeritate care să vizeze educația.

Premierul Ilie Bolojan a transmis, marți, că domeniile unde au avut deja loc tăieri nu vor mai fi vizate de un nou pachet de reduceri de cheltuieli. Acesta a dat exemplul educației.