Surse: Bolojan va prelua interimar Ministerul Educației pentru a tăia locurile bugetate pentru studenți

1 minut de citit Publicat la 17:07 13 Ian 2026 Modificat la 17:15 13 Ian 2026

Premierul Ilie Bolojan. Foto: Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan ar urma să preia mandatul interimar la Ministerul Educației, afirmă surse din cadrul acestei instituții.

Motivația ar fi următoarea: prim-ministrul intenționează să taie din locurile bugetate pentru studenți, și nu s-ar fi găsit candidați la portofoliul Educației care să dorească să își asume o astfel de măsură.

În aceste condiții, Bolojan a decis să conducă el ministerul, pentru a implementa reducerile respective.

Prim-ministrul a mai discutat despre posibilitatea scăderii numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat în învățământul superior.

Asta înseamnă că universitățile vor primi finanțare pentru mai puține locuri de la buget. În mod corespunzător, mai mulți studenți urma să plătească să plătească taxe de studii pentru a fi înmatriculați.

Ilie Bolojan nu a trimis demisia lui Daniel David la Cotroceni

După demisia din 22 decembrie a ministrului Daniel David, în presa națională a fost evocat numele liberalului Marlen Pirtea, rector al Universității de Vest din Timișoara, drept posibil succesor.

Însă, deși au trecut mai bine de trei săptămâni de la demisia lui David, Palatul Victoria nu a înaintat documentul către Palatul Cotroceni, pentru ca președintele să semneze decretul în acest sens.

Într-o declarație pentru Observator, Sorin Costreie, consilierul pentru Educație și cercetare al lui Nicușor Dan, a confirmat informația, spunând că demisia ministrului David "nu a fost contrasemnată de președinte".

"Demisia nu a fost contrasemnată de președinte. Știți că numirile și 'deznumirile' (eliberările din funcție, n.r.) trebuie semnate de președinte. În clipa în care guvernul propune și e în acord cu președenția se poate și într-o zi, două maximum (să fie semnat decretul de încetare a mandatului de ministru). Dar, repet, trebuie să vină o propunere clară de la domnul premier", a precizat consilierul.

În ceea ce-l privește pe Daniel David, acesta a declarat pentru Observator că şi-a delegat atribuţiile către secretarii de stat, după demisie.