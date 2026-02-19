Schimbarea începe cu profesorii care formează minți, nu statistici: au loc înscrierile în „Liga Profesorilor Excepționali”

„Liga Profesorilor Excepționali” își propune să susțină acei dascăli care ghidează elevii către gândirea critică, experiment și rigoare științifică. Foto: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

În peisajul european actual, capacitatea unei națiuni de a prospera este direct proporțională cu investiția sa în mințile care creează viitorul. Cu toate acestea, statisticile oficiale plasează România într-o postură paradoxală și dificilă. În timp ce media Uniunii Europene pentru investițiile în cercetare și dezvoltare se situează la 2,26% din PIB, țara noastră se află pe ultimul loc, cu un modest 0,46%.

Acest deficit cronic de finanțare a condus la clasificarea României drept „Inovator Emergent” în cadrul European Innovation Scoreboard 2024, cu o performanță de trei ori mai mică decât media blocului comunitar.

În acest context, unde legătura dintre educație, inovație și economie pare fragilă la nivel de sistem, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României lansează „Liga Profesorilor Excepționali” 2026, o campanie care caută dascălii capabili să producă inovație acolo unde resursele par de neatins.

Diferența dintre o țară care consumă tehnologie și una care o produce se face la catedră. Atunci când bugetele pentru laboratoare sunt inexistente, profesorul excepțional este cel care transformă creativitatea în resursă didactică.

Datele Oficiului European de Brevete arată că România are una dintre cele mai scăzute rate de invenții raportate la populație, un semnal alarmant privind pierderea potențialului intelectual.

„Liga Profesorilor Excepționali” își propune să identifice și să susțină acei mentori care refuză să accepte acest declin, dascăli care ghidează elevii către gândirea critică, experiment și rigoare științifică, chiar și în absența unor dotări de ultimă oră.

Acești oameni sunt cercetătorii nedeclarați ai sistemului, cei care pregătesc viitorii ingineri, medici și lideri de opinie capabili să concureze pe o piață globală a muncii.

Succesul edițiilor anterioare demonstrează că inovația didactică nu este doar un concept abstract, ci o realitate palpabilă în școlile din România. Un exemplu de impact este Nicoleta Adriana Schipor, profesoară de inginerie alimentară din Rădăuți și câștigătoarea marelui premiu în 2025.

Ea a reușit să demonstreze că într-un liceu tehnologic dintr-un oraș de provincie se poate face educație antreprenorială și tehnică la standarde internaționale, conectând direct programa școlară cu nevoile industriei reale.

Tot la capitolul inovație se înscrie și Ana Elena Ungureanu din Iași, care a transformat digitalizarea dintr-o obligație administrativă într-un instrument pedagogic viu, creând platforme care ușurează munca a mii de colegi din întreaga țară. Acești dascăli nu doar transmit informații, ci inventează noi moduri de a învăța, sfidând subfinanțarea prin viziune proprie.

Campania Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României vine să ofere acestor elite o platformă de recunoaștere națională și un sprijin financiar vital. Ediția 2026 pune la bătaie premii totale de 60.000 de lei, cu un premiu principal de 30.000 de lei, sumă menită să valideze excelența și să încurajeze continuarea proiectelor educaționale curajoase.

Finaliștii campaniei vor primi, de asemenea, resurse pedagogice și echipamente digitale, elemente esențiale pentru a reduce decalajul dintre laboratoarele românești și cele europene.

Procesul de înscriere, deschis în perioada 2 februarie - 7 iunie, este o invitație adresată întregii comunități - elevi, părinți sau foști studenți - de a propune acei profesori care i-au învățat nu doar „ce” să gândească, ci „cum” să inoveze.

În final, „Liga Profesorilor Excepționali” este mai mult decât un concurs; este un manifest pentru importanța capitalului uman în cercetarea românească. Evaluarea candidaților, programată pentru luna iunie, va pune un accent deosebit pe metodele educaționale moderne și pe rezultatele palpabile obținute de elevi în competiții și proiecte de cercetare.

Într-o Românie care alocă sub jumătate de procent pentru inovație, profesorii excepționali sunt singurii care pot asigura continuitatea progresului.