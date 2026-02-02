Educația sub 2% din PIB, excelența pe cont propriu: Liga Profesorilor Excepționali revine în 2026. FDVDR dă start înscrierilor

Foto: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

România continuă să aloce educației puțin peste 2% din PIB, cel mai mic procent din Uniunea Europeană, context în care performanța la catedră a devenit, paradoxal, un act de voluntariat. După un an 2025 în care inflația a erodat ultima majorare salarială obținută cu greu, iar „Ordonanța Trenuleț” a blocat angajările și a tăiat din sporuri, profesorii români încep anul 2026 sub spectrul austerității. În acest peisaj financiar sumbru, inițiativele private rămân singurele care mai premiază, la propriu, excelența.

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României (FDVDR) a anunțat astăzi lansarea ediției 2026 a „Ligii Profesorilor Excepționali”, o campanie care se derulează constant de mai mult de zece ani. FDVDR caută, cu ajutorul părinților, elevilor și colegilor de catedră, acei dascăli care își pun sufletul ppe masă, și oferă recunoaștere națională și premii substanțiale: 30.000 de lei pentru locul I, 20.000 de lei pentru locul II și 10.000 de lei pentru locul III.

Un profesor din România câștigă, în medie, de trei ori mai puțin decât un coleg din Germania, dar i se cere aceeași performanță, dacă nu chiar mai mare, având în vedere lipsa dotărilor. Astfel, orice inițiativă care recompensează prin respect validează efortul acelor dascăli anonimi care luptă pentru educația românilor de mâine.

Campania lansată nu caută doar profesori cu olimpici, o capcană în care cade des sistemul public de evaluare. Liga caută acei „supraviețuitori” ai sistemului care, cu resurse minime, reușesc să țină copiii la școală și să îi inspire. Sunt vizați dascălii care au găsit soluții la problema abandonului școlar sau care au digitalizat predarea înainte ca ministerul să trimită tablele inteligente.

Contextul este unul critic. La începutul acestui an, sindicatele au atras atenția că eliminarea plății cu ora pentru anumite activități și comasarea claselor în mediul rural au dus la o încărcare a normei didactice fără precedent. Practic, profesorii muncesc mai mult pe aceiași bani. În acest climat, validarea externă venită prin campanii precum cea a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României devine nu doar un bonus financiar, ci o formă de reparație morală.

Înscrierile au început deja și sunt deschise până în luna iunie. Poate aplica orice cadru didactic, dar noutatea care democratizează procesul este că oricine poate face o nominalizare. Astfel, un părinte care vede cum copilul său a înflorit datorită unui diriginte dedicat are acum pârghia de a-l recompensa pe acel profesor. Finala din iulie se anunță a fi nu doar o gală, ci un manifest pentru normalitate într-un sistem care pare să fi uitat sensul acestui cuvânt.





