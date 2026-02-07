Ministrul Agriculturii: „În Mercosur carnea e injectată cu hormoni, se folosesc pesticide periculoase”

Ministrul a precizat că nu se opune total acordului UE-Mercosur şi susţine zona de comerţ liber. FOTO: Hepta

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, critică din nou acordul UE-Mercosur, despre care spune că va duce la invadarea pieței din UE cu produse de slabă calitate din America Latină. „În Mercosur carnea e injectată cu hormoni, se folosesc pesticide periculoase”, spune ministrul. Acesta consideră că acordul nu aduce niciun beneficiu fermierilor români, pentru că aceștia „nu au ce să exporte în America Latina”.

„Am solicitat foarte clar ca fiecare stat să poată licenția produse agroalimentare din zona Mercosur. Și aceste companii să nu rămână la nivelul Uniunii Europene. Riscul major este că orice produs care a fost importat din zona de Mercosur devine produs european. Lucrul acesta face ca anumite companii care au anumite interese economice de a importa din zona de Mercosur, să invadeze anumite state și să distrugă partea de industria alimentară, partea de zootehnie și partea de vegetal a unui stat. Vă dau un exemplu la carnea de pui. La carnea de pui, sigur, toată lumea a spus că este contingent. 1,5% din consumul la nivelul Uniunii Europene, reprezentând 180.000 de tone. Dacă importăm doar piept de pui... la nivel de 180.000 de tone, reprezintă 28% din consumul din Uniunea Europeană”, explică ministrul.

„La nivelul Mercosur se utilizează substanțe categoria 1 și 2 pesticide, unde în Uniunea Europeană au fost interzise aceste categorii de produse. Sigur, la nivelul UE în zootehnie, nu ai voie să crești animale injectate cu hormoni sau anumite produse pe carnea de pui. Și aici vorbim de foarte multe produse tot pe bază de hormoni. Toate aceste lucruri sunt... la nivelul zonei de Mercosur, noi am solicitat să se aprobe la nivelul Comisiei Europene să vină să ne spună ce substanțe utilizează pentru că aceste laboratoare pe care noi le avem atât în România cât și la nivelul Uniunii Europene nu pot depista acele substanță care nu sunt transpuse printr-un regulament sau printr-o directivă a Uniunii Europeane. Aceste solicitări nu au fost luate în calcul”, susține Florin Barbu, într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

Ministrul Agriculturii spune că PSD nu s-a opus acordului cu Mercosur, dar a cerut garanții suplimentare.

„Sigur că Partidul Social-Democrat, dacă tot vorbim politic, că a fost acest conflict în coaliția de guvernare, nu s-a opus Mercosur, ca să ne înțelegem foarte clar. Partidul Social Democrat a solicitat acele garanții pe care eu împreună cu foarte mulți omologi în Consiliul Agri am solicitat aceste garanții pentru a ne proteja fermierii din România, dar și din Uniunea Europeană.



Comerțul liber poate aduce beneficii economice pentru oricare stat din Uniunea Europeană. Dar să știți că acest comerț liber... fără date, fără studiul de impact, făra anumite garanții, poate fi transformat într-un comerț de dumping. o practică neloială între fermierii din Uniunea Europeană și fermierii din Mercosur”, a mai spus Barbu.

„Pe partea de agriculturală nu. Și vă mai dau un exemplu Și luăm cultura de porumb. În zona de Mercosur, precipitațiile sunt undeva între 2500 și 2800 de litri pe metru pătrat. în zona de Mercosur, se cultivă porumb modificat genetic, unde la nivelul Uniunii Europene este interzis. Cantitățile realizate pe hectar în zona de Mercosur sunt undeva între 24 și 25 de tone pe hectar. La nivelul Uniunei Europene și vorbim, vă dau exemplu în România, producția este undeva între 14 și 15 tone în sistem irigat, unde costurile cu energia în sistemul irigat sunt undeva până la 30%. Credeți că putem intra într-o competiție loială? Eu zic ca nu. Dacă nu se iau aceste garanții, sigur lucrurile vor degenera și cred că foarte multe companii, atât din agricultură, vorbim de zooteinie, industria alimentară, dar și din vegetar, vor avea mari probleme”, a mai spus ministrul.