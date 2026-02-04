Epurările “prințișorilor roșii” arată că nimeni din conducerea Partidului Comunist din China nu e în siguranță, spun experții

Analiștii au concluzionat în evaluările din ultimii ani că Xi are comportamente paranoice. FOTO: Hepta

De când a preluat frâiele puterii în China, acum aproape 14 ani, Xi Jinping a inițiat mai multe valuri de epurări în rândurile Partidului Comunist Chinez. El a înlăturat oficiali aflați la putere, șefi de securitate și copii ai „aristocrației roșii” a partidului. Dar chiar și după aceste evenimente, ultima sa epurare a uimit analiștii, potrivit NYT.

„Paranoia este mai degrabă o marcă a conducerii sale”, a spus John Culver, fost agent CIA, analist specializat în China care s-a pensionat în 2020, înainte de cele mai recente evaluări. „Nu ar fi rezistat atât de mult sau atât de puternic, având în vedere bătrânii și instituțiile puternice pe care le-a eviscerat politic.”

Totodată, experții citați de ipdefenseforum au declarat că mișcarea lui Xi împotriva aliatului său de lungă durată și membru al Biroului Politic, generalul Zhang Youxia, va face ca liderul chinez să concentreze și mai multă putere în mâinile lui Xi și face comanda secretă a armatei chineze mai opacă.

„Îndepărtarea lui Zhang înseamnă că nimeni din conducere nu este în siguranță acum”, a declarat Jonathan Czin de la Brookings Institution, un think tank cu sediul în Statele Unite.

Schimbarea este remarcabilă, deoarece epurările anterioare au vizat persoane care ar fi putut avea o oarecare suprapunere cu Xi, dar cărora le lipseau legături personale puternice. De data aceasta, epurarea a trecut în ceea ce Czin a descris ca „centura de asteroizi” a sistemului solar politic al lui Xi.

Xi și Zhang sunt așa-numiții prințișori, copii ai unor foști ofițeri superiori. Generalul în vârstă de 75 de ani urma să se pensioneze în 2022, dar Xi l-a menținut în Comisia Militară Centrală (CMC), cel mai înalt organ de conducere al armatei, pentru un al treilea mandat, subliniind apropierea lor.

Oficialii occidentali, uimiți de decizia luată în China

Anunțul Ministerului Apărării din China din 24 ianuarie, conform căruia liderul militar principal al țării, generalul Zhang Youxia, și un asociat, generalul Liu Zhenli, erau investigați i-a surprins pe oficiali și pe analiștii din Washington. Generalul Zhang este un veteran de război venerat, despre care se crede de mult timp că este loial lui Xi.

Analiștii occidentali spun că este esențial ca guvernul SUA să înțeleagă starea de spirit a lui Xi, deoarece politicile sale au potențialul de a influența și ceea ce se întâmplă pe plan extern, de la economia globală până la operațiunile uneia dintre cele mai puternice armate din lume.

Însă actualii și foștii oficiali americani spun că nu a apărut niciun motiv evident în spatele ultimelor acțiuni ale lui Xi. Liderul chinez ar putea acționa din paranoia, apărându-se împotriva unei provocări politice reale sau încercând cu adevărat să abordeze corupția la nivel înalt din Armata Populară de Eliberare, spun ei.

Analiștii serviciilor secrete americane au concluzionat în evaluările din ultimii ani că Xi are un nivel ridicat de comportamente paranoice.

De la începutul mandatului său în 2012, Xi, acum în vârstă de 72 de ani, și-a consolidat autoritatea prin epurări și prin desfășurarea așa-numitelor campanii anticorupție, devenind cel mai puternic lider chinez din ultimele decenii.

Acum i-a înlăturat pe toți, cu excepția unuia, dintre cei șase generali pe care i-a numit în Comisia Militară Centrală în 2022. Xi este președintele comisiei, care controlează Armata Populară de Eliberare. Epurările au lăsat un vid de conducere în vârful celei mai mari forțe armate din lume.

Și dintre cei 30 de generali și amirali care conduceau comenzi pentru operațiuni specializate la începutul anului 2023, aproape toți au fost expulzați sau au dispărut, potrivit unei analize a New York Times.

Ce spun experții despre epurările lui Xi Jinping

Marcel Dirsus, un politolog german care a scris o carte despre erodarea dictaturilor, a spus că autocrații îi văd pe oamenii din cercurile lor restrânse - mai degrabă decât pe protestatari sau disidenți - ca fiind cele mai mari amenințări la adresa puterii lor.

„Ca autocrat, trebuie să fii paranoic. Ești constant în pericol”, a spus el. „Toți cei din jurul tău mint tot timpul. Nu știi niciodată cine este cu adevărat loial și cine te minte.”

Epurările comandanților militari sunt frecvente în astfel de sisteme. „A fi general într-o autocrație este o muncă ingrată”, a spus Dirsus. „Dacă ești perceput ca fiind eficient și subordonații tăi te plac, dezvolți un centru de putere alternativ, iar autocratul se simte amenințat de tine. Dar dacă ai performanțe slabe, nici autocratul nu te place.”

Generalul Zhang face parte din prima categorie: un veteran al războiului China-Vietnam din 1979 care, deși cunoscut pentru loialitatea sa față de Xi, inspira și un mare respect din partea ofițerilor și trupelor din subordinea sa.

Wall Street Journal a relatat săptămâna trecută că unor ofițeri militari chinezi li s-a spus că generalul Zhang era spion pentru guvernul SUA și că îi transmisese secrete nucleare. Un astfel de act ar fi considerat printre cele mai trădătoare crime comise de un oficial chinez.

Cu toate acestea, actuali și foști oficiali americani au declarat că nu știau că generalul Zhang ar fi fost un atu al serviciilor secrete americane sau că ar fi transmis informații nucleare. De asemenea, au spus că nu au detectat o campanie internă la Beijing pentru a răspândi vestea printre oficiali că generalul Zhang era spion pentru Statele Unite.